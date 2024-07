Sole e Salute: come proteggere pelle e occhi con rimedi naturali e piante officinali

Con l'arrivo dell'estate e delle giornate soleggiate, aumenta il desiderio di trascorrere più tempo all'aperto. Tuttavia, l'esposizione ai raggi UV del sole può avere effetti negativi significativi sulla nostra pelle e sui nostri occhi.

Ma proteggersi dal sole non riguarda solo l'applicazione di creme e lozioni: un approccio combinato che include antiossidanti endogeni ed esogeni può offrire una difesa completa.

«Preparare il corpo con una dieta ricca di antiossidanti e utilizzare prodotti specifici per la pelle e gli occhi è essenziale,» ci racconta il Dottor Luigi Alberto Marrari, Specialista in Farmacologia, Direttore scientifico di IMO e NATURALSALUS, start-up innovativa start up innovativa incentrata nella ricerca e nella formulazione di prodotti naturali.

Il Dottor Marrari ci spiega come godere dei benefici del sole grazie a una protezione solare antiossidante, e come le piante officinali e la nutraceutica siano gli alleati perfetti per contrastare il photoaging e tutelare la nostra pelle e i nostri occhi.

L'importanza di una protezione a tutto tondo

Con l’arrivo dell’estate, l'esposizione al sole diventa una pratica comune. Tuttavia, un’esposizione eccessiva ai raggi UV può comportare danni significativi alla pelle e agli occhi. «Gli antiossidanti endogeni spesso non bastano a garantire una protezione efficace dai danni dei raggi UV,» afferma il dottor Luigi Alberto Marrari. Questo richiede un intervento con antiossidanti esogeni per potenziare le difese naturali del nostro corpo.

Gli antiossidanti esogeni sono sostanze che aiutano a proteggere le cellule dai danni causati dai radicali liberi, e che vengono assunte dall'esterno del corpo, principalmente attraverso la dieta o integratori. A differenza degli antiossidanti endogeni, che il nostro corpo produce naturalmente, gli antiossidanti esogeni devono essere introdotti mediante alimenti o prodotti specifici.

Tra gli antiossidanti esogeni più comuni possiamo trovare:

Vitamina C - presente in frutta come arance, kiwi, fragole e verdure come peperoni e broccoli.

Vitamina E - si trova in oli vegetali, noci, semi e verdure a foglia verde.

Carotenoidi - come beta-carotene, luteina e licopene, presenti in carote, pomodori, zucche e verdure a foglia verde.

Polifenoli - come flavonoidi e resveratrolo, trovati in tè, cioccolato fondente, uva e vino rosso.

Minerali - come il selenio e lo zinco, che si trovano in carne, pesce, noci e cereali.

Gli antiossidanti esogeni sono fondamentali per rinforzare le difese naturali del nostro corpo contro lo stress ossidativo e i danni provocati dai radicali liberi, che possono contribuire all'invecchiamento precoce e a numerose malattie croniche.

Sole e invecchiamento della pelle

L'epidermide, grazie alla melanina, ha la capacità di assorbire e disperdere parte dell'energia solare, prevenendo danni più profondi. Tuttavia, l'esposizione intensa può portare al photoaging, un invecchiamento precoce della pelle causato dai danni cellulari e al DNA.

Proprio per questo, «La combinazione di creme solari e integratori a base di antiossidanti come carotenoidi, vitamine A, C ed E, e oligoelementi come zinco e selenio, è fondamentale per proteggere la pelle e mantenere un’abbronzatura sana,» spiega Marrari.

Come proteggere gli occhi in estate

La protezione degli occhi è spesso sottovalutata, nonostante siano particolarmente vulnerabili ai danni solari.

«Una prolungata esposizione ai raggi UV può causare cheratocongiuntivite attinica, un’infiammazione acuta della congiuntiva e della cornea.» spiega il dottor Marrari. Questa condizione si manifesta con sintomi come lacrimazione, dolore, gonfiore delle palpebre e sensazione di corpo estraneo negli occhi.

Per proteggere gli occhi e alleviare i sintomi di secchezza e infiammazione, si possono utilizzare colliri a base di sostanze naturali. «L’Hamamelis virginiana ha proprietà antinfiammatorie e decongestionanti grazie ai tannini e flavonoidi che contiene», afferma Marrari. La camomilla, nota per le sue proprietà lenitive, insieme all’eufrasia, può ridurre il rossore e il bruciore. Infine, il mirtillo nero, ricco di vitamine e minerali, aiuta a mantenere la salute dei vasi sanguigni oculari.

Piante officinali e nutraceutica per pelle e occhi

L'integrazione con nutraceutici è essenziale per preparare la pelle all’esposizione solare. I carotenoidi come beta carotene, astaxantina, luteina e licopene, insieme alle vitamine A, C, ed E, forniscono una potente azione antiossidante. Gli oligoelementi come zinco, selenio, rame e magnesio completano questa difesa.

«La sinergia tra fotoprotezione esterna e interna risulta vincente» - sottolinea Marrari - «gli integratori solari, oltre a proteggere, promuovono un’abbronzatura uniforme e duratura».

In caso di scottature, eritemi e pruriti, la calendula officinalis è un ottimo rimedio per le sue proprietà emollienti e cicatrizzanti. «Il cardiospermum halicacabum, con effetto cortison-simile, è efficace per le reazioni allergiche e infiammatorie» - spiega Marrari - «mentre l’echinacea angustifolia è utile per la sua azione antisettica e antinfiammatoria».

Trattamenti per gli Occhi

Per gli occhi affaticati, bruciati o secchi, prodotti con Euphrasia officinalis, Camomilla e Hamamelis virginiana, offrono un sollievo naturale. «Queste piante, ricche di flavonoidi e tannini, favoriscono la decongestione e la protezione dei tessuti oculari,» afferma Marrari.