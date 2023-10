Un rivoluzionario sistema di stampa 3D potrà riparare le lesioni cerebrali

La gran parte delle lesioni cerebrali sono causate da traumi, come incidenti stradali o cadute, da ictus o da interventi chirurgici per tumori al cervello. Provocano generalmente danni significativi alla corteccia cerebrale (lo strato esterno del cervello), portando a difficoltà di cognizione, movimento e comunicazione. Ogni anno circa 70 milioni di persone nel mondo soffrono di lesioni cerebrali traumatiche, di cui 5 milioni sono gravi o fatali. Sebbene, negli ultimi trent’anni la ricerca abbia fatto grandi passi avanti nella comprensione della fisiopatologia della lesione cerebrale e nel miglioramento del trattamento, gli approcci oggi disponibili sono ancora limitati a ridurre al minimo le complicanze. Una nuova speranza per il trattamento delle lesioni cerebrali arriva dalle terapie rigenerative dei tessuti, in particolare quelle in cui ai pazienti vengono impiantati tessuti che derivano dalle proprie cellule staminali.

A tal proposito i ricercatori dell’Università di Oxford hanno creato un tessuto cerebrale (a due strati) a partire da cellule staminali neurali umane stampate in 3D, e lo hanno impiantato nel cervello di topo, dimostrando come queste cellule sono in grado di integrarsi perfettamente, sia da un punto di vista strutturale che funzionale, nel tessuto ospite (poiché imitano perfettamente l’architettura della corteccia cerebrale). La tecnica di stampa 3D potrebbe un giorno offrire soluzioni terapeutiche su misura per coloro che soffrono di lesioni cerebrali. "Questo progresso - ha affermato l'autore principale, il dott. Yongcheng Jin - segna un passo significativo verso la fabbricazione di materiali con la struttura e la funzione complete dei tessuti cerebrali naturali. Il lavoro fornirà un'opportunità unica per esplorare il funzionamento della corteccia umana e, a lungo termine, offrirà speranza alle persone che subiscono lesioni cerebrali". Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Nature Communications.

Il tessuto cerebrale creato con cellule staminali

I ricercatori hanno creato in laboratorio il tessuto cerebrale con cellule staminali pluripotenti indotte dall'uomo (hiPSC), ovvero cellule generate artificialmente a partire da cellule adulte del paziente. Queste hanno il potenziale di differenziarsi nella maggior parte dei tipi cellulari dell’organismo, pertanto possono essere utilizzate per la riparazione di tessuti o organi. Offrono grandi speranze nel campo della medicina rigenerativa, anche perchè vengono prelevate facilmente da cellule raccolte dai pazienti stessi impedendo un rigetto dopo l’impianto.

Le hiPSC, nel caso di studio, sono state coltivate con particolari cocktail di fattori di crescita (nelle lesioni consentono di accelerare e migliorare il processo di rigenerazione cellulare) e sostanze chimiche per ottenere progenitori di cellule nervose con cui formare due strati cellulari della corteccia cerebrale. Una volta pronte sono state sospese in due soluzioni per generare altrettanti "bio-inchiostri" (sostanze costituite da cellule viventi utilizzate per la biostampa 3D), con cui è stata stampata in 3D la corteccia cerebrale. Il tessuto stampato ha mostrato di mantenere la sua architettura cellulare stratificata per settimane in coltura.

La fase dell’impianto

Quando il tessuto è stato impiantato su fettine di cervello lesionate di topo, ha mostrato di sapersi integrare completamente nel tessuto ospite, sia da un punto di vista funzionale che strutturale. "Le cellule impiantate – hanno spiegato i ricercatori - hanno mostrato anche un'attività di segnalazione, correlata a quella delle cellule ospiti. Ciò indica che le cellule umane e di topo comunicavano tra loro, dimostrando un’integrazione funzionale e strutturale".

La stampante 3D nella riparazione delle lesioni cerebrali

Gli incredibili risultati di questo studio sono frutto dell’esperienza decennale del team dell’Università di Oxford nell’inventare e brevettare tecnologie di stampa 3D per tessuti sintetici e cellule in coltura. "La nostra tecnica di stampa - ha affermato la dott.ssa Linna Zhou, autrice senior - fornisce un mezzo per progettare tessuti 3D viventi con le architetture desiderate, il che ci avvicina alla creazione di trattamenti di impianto personalizzati per le lesioni cerebrali". "L’uso di fette di cervello vivente – ha aggiunto il prof. Francis Szele, autore senior - crea una potente piattaforma per interrogarsi sull’utilità della stampa 3D nella riparazione del cervello. Si tratta di un ponte naturale tra lo studio dello sviluppo delle colonne corticali stampate in 3D in vitro e la loro integrazione nel cervello in modelli animali con lesioni".

Prossimi passi

I ricercatori vorrebbero ora perfezionare ulteriormente la tecnica di stampa 3D per creare tessuti della corteccia cerebrale multistrato che imitano in modo più realistico l'architettura del cervello umano. Oltre al loro potenziale per riparare le lesioni cerebrali, questi tessuti ingegnerizzati potrebbero in futuro essere utilizzati anche nella ricerca di nuovi farmaci, negli studi sullo sviluppo del cervello e per migliorare la comprensione delle basi neurali della cognizione.