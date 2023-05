Un test delle urine può rilevare in anticipo diversi tipi di cancro

Spesso quando un tumore si manifesta con sintomi, è già troppo tardi per intervenire. Pertanto, solo una diagnosi precoce, attraverso test di screening, può aumentare le possibilità di guarigione e migliorare la prognosi. Un nuovo strumento diagnostico, che potrebbe rivoluzionare la diagnosi del cancro, arriva dal Massachusetts Institute of Technology (MIT) negli Stati Uniti. I ricercatori hanno sviluppato un test delle urine fai-da-te, che si effettua come un semplice test di gravidanza, prelevando un unico campione di urine, in grado di rilevare alcuni tipi di cancro. In questo modo non è più necessario recarsi dal medico o in ospedale per sottoporsi a costose procedure di scansione o fastidiosi esami del sangue. La ricerca è stata pubblicata su Nature Nanotechnology.

Sebbene il test sia apparentemente molto semplice, la tecnologia alla base è piuttosto sofisticata: si basa su sensori che rilevano la presenza di enzimi specifici legati a diversi tipi di cancro. Questa tecnologia, in fase sperimentale, potrebbe essere usata anche per distinguere il tipo di neoplasia e capire come il paziente sta rispondendo al trattamento. Quello del MIT non è il primo test delle urine sviluppato per la diagnosi del cancro. In Italia da qualche mese è disponibile nella pratica clinica un altro test delle urine che rileva però solo il tumore alla vescica, attraverso una specifica proteina chiamata "Mcm5".

Come funziona il test

I ricercatori del MIT volevano sviluppare un test che fosse economico e accessibile a tutti. "Ciò - ha spiegato Sangeeta Bhatia, uno degli autori dello studio - fa parte del nostro obiettivo di democratizzare la diagnostica e creare tecnologie poco costose che possano dare una risposta rapida". Per farlo, il team ha sviluppato un nuovo tipo di nanoparticelle capaci di rilasciare brevi sequenze di DNA, dotate di sensori, che vengono escrete nelle urine se incontrano un tumore. Espulse dal corpo attraverso l'urina, le sequenze vengono "lette" come un codice a barre, grazie alla tecnologia CRISPR, identificando la presenza o meno del cancro.

Testate sui topi tramite un'iniezione, le nanoparticelle potrebbero essere sviluppate anche per essere assunte per via orale, attraverso un inalatore o come trattamento locale come una crema. "Con questa tecnologia - hanno spiegato gli autori - i pazienti potrebbero acquisire la capacità di auto-monitorare la progressione della malattia per consentire la diagnosi precoce e l'accesso a cure efficaci". Non solo, secondo i ricercatori, questi sensori programmabili potranno monitorare anche altre malattie infettive e non trasmissibili, e guidare le decisioni terapeutiche per migliorarne la cura.

La tecnologia CRISPR

Le nanoparticelle sintetiche sviluppate dai ricercatori del MIT hanno la funzione di amplificare i biomarcatori del cancro (spesso difficili da rilevare) e recuperare informazioni sui tipi di cancro e su come questi stanno progredendo. Questo è possibile grazie alla tecnologia di editing genetico CRISPR che ha avuto un enorme impatto sulla ricerca scientifica. Il sistema CRISPR/Cas9 si basa sull'impiego della proteina Cas9, una sorta di forbice molecolare in grado di tagliare un DNA bersaglio, e può essere programmata per effettuare specifiche modifiche al genoma di una cellula. E’ infatti impiegata per potenziare la terapia genica (con l'obiettivo di trattare una patologia agendo direttamente sulle sue basi genetiche).

Il test distingue diversi tipi di tumore

I vari codici a barre del DNA della nanoparticella sono capaci di identificare il tumore, ma anche di distinguere vari tipi di neoplasie e capire se il cancro si è metastatizzato (si è diffuso in altre parti del corpo). Tutte informazioni fondamentali per individuare il trattamento più efficace e ottimizzarlo. Lo studio condotto sui topi ha dimostrato che un pannello di cinque codici a barre del DNA è in grado di distinguere con precisione il cancro primario ai polmoni da quello derivante dalla metastatizzazione del tumore al colon-retto. "Ma il test - hanno sottolineato gli autori - può essere progettato per ‘leggere’ fino a 46 diversi codici a barre del DNA in un singolo campione, ed è in grado di comprendere come il paziente sta rispondendo al trattamento".

"Il nostro obiettivo - ha concluso il co-autore Liangliang Hao - è creare firme di malattie e vedere se possiamo utilizzare questi pannelli con codici a barre non solo per leggere una malattia, ma anche per classificare una malattia o distinguere diversi tipi di cancro".