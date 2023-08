Un uomo tetraplegico torna a muovere mani e polsi grazie a un microchip impiantato nel cervello

Un uomo tetraplegico (paralizzato dal petto in giù) è tornato a muovere parzialmente mani e polsi grazie a un microchip impiantato nel cervello. L’impianto rivoluzionario, sviluppato da un team di ricerca esperto in medicina bioelettronica presso il Feinstein Institutes for Medical Research del Northwell Health (New York), forma un ponte elettronico tra il cervello e il midollo spinale lesionato ed utilizza algoritmi di intelligenza artificiale per tradurre i pensieri in azioni. "Questa - ha affermato Chad Bouton, professore presso il Feinstein Institutes, sviluppatore della tecnologia e ricercatore principale della sperimentazione clinica - è la prima volta che il cervello, il corpo e il midollo spinale sono stati collegati elettronicamente in un essere umano paralizzato per ripristinare movimenti e sensazioni duraturi".

"Quando il paziente pensa di muovere il braccio o la mano - ha continuato Bouton -, 'potenziamo' il suo midollo spinale e stimoliamo il suo cervello e i suoi muscoli per aiutare a ricostruire le connessioni, fornire un feedback sensoriale e promuovere il recupero. Questo tipo di terapia guidata dal pensiero è un punto di svolta. Il nostro obiettivo è utilizzare questa tecnologia un giorno per dare alle persone che vivono con la paralisi la possibilità di vivere una vita più piena e indipendente". I risultati della sperimentazione sono stati pubblicati su Brain Stimulation.

La storia di Keith Thomas

Il paziente, Keith Thomas, 45enne originario di Massapequa (New York), è tetraplegico da luglio 2020, quando un incidente subacqueo gli ha danneggiato le vertebre C4 e C5 della colonna vertebrale. Lesioni alla parte della colonna vertebrale come questa possono causare una paralisi di mani, braccia, busto e gambe, e della funzione respiratoria, della vescica e dell'intestino con una conseguente perdita di movimento e sensibilità dal petto in giù (tetraplegia). Dopo essere rimasto solo e isolato in ospedale per più di sei mesi, Thomas ha trovato una nuova speranza partecipando alla sperimentazione clinica del professor Bouton. Grazie a questo innovativo impianto cerebrale ha riacquisito la sensibilità e il controllo delle mani e dei polsi.

"C'è stato un tempo in cui non sapevo nemmeno se sarei sopravvissuto, o se lo avrei voluto, francamente. E ora, posso sentire il tocco di qualcuno che mi tiene la mano. È travolgente", ha detto Thomas. "L'unica cosa che voglio fare è aiutare gli altri. È sempre stata la cosa in cui sono più bravo. Se questo può aiutare qualcuno anche più di quanto abbia aiutato me da qualche parte lungo la linea, ne vale la pena". Thomas è il primo essere umano sul quale è stata utilizzata questa tecnologia.

L’intervento chirurgico durato 15 ore

Per mesi i ricercatori e medici del Feinstein Institutes hanno studiato il cervello di Thomas utilizzando la risonanza magnetica funzionale per cercare di individuare le aree responsabili sia del movimento del braccio che della sensazione del tatto nella sua mano. Con le informazioni raccolte, i chirurghi del Northwell Lenox Hill Hospital, hanno eseguito il 9 marzo 2023 un lungo intervento durato 15 ore, durante il quale il paziente era sveglio e forniva loro feedback in tempo reale. Mentre i medici esploravano parti della superficie del suo cervello, Thomas raccontava loro quali sensazioni provava nelle sue mani.

"Poiché avevamo le immagini di Keith e ci parlava durante parti del suo intervento chirurgico, sapevamo esattamente dove posizionare gli impianti cerebrali", ha affermato il dott. Mehta, direttore del Northwell's Laboratory for Human Brain Mapping e chirurgo che ha eseguito l'intervento. "Abbiamo inserito due chip nell'area responsabile del movimento e altri tre nella parte del cervello responsabile del tatto e della sensibilità delle dita".

Come funziona l’impianto

L'impianto è composto da cinque minuscoli microchip impiantati nel cervello che formano un doppio bypass neurale (funge da ponte elettronico tra cervello, midollo spinale e corpo per far fluire le informazioni) ed è collegato a un computer che utilizza l'intelligenza artificiale per tradurre i pensieri in azioni (nota come "terapia guidata dal pensiero"). In pratica il bypass si attiva con l’intenzione del paziente (ad esempio, pensa di stringere la mano) che invia segnali elettrici dal suo impianto cerebrale al computer. Il computer, a sua volta, invia segnali a un gruppo di elettrodi altamente flessibili e non invasivi che vengono posizionati sulla colonna vertebrale e sui muscoli della mano, situati nell'avambraccio, per stimolare e promuovere la funzione e il recupero. Piccoli sensori sulla punta delle dita e sul palmo a loro volta inviano informazioni di tocco e pressione all'area sensoriale del cervello per ripristinare la sensazione. Questo ponte elettronico a due bracci costituisce il doppio bypass neurale volto a ripristinare sia il movimento che il senso del tatto.

Grazie a questo impianto Thomas è ora in grado in laboratorio di muovere le braccia a suo piacimento e di sentire il tocco di sua sorella mentre gli tiene la mano per sostenerlo. E' la prima volta che torna a sentire qualcosa dopo tre anni dall’incidente. "Thomas - hanno affermato i ricercatori - sta già iniziando a vedere un recupero naturale dalle sue ferite grazie a questo nuovo approccio, che potrebbe invertire definitivamente parte del danno. La forza delle sue braccia è più che raddoppiata e sta iniziando a provare nuove sensazioni nell'avambraccio e nel polso, anche quando il sistema è spento".

Prospettive future di ricerca

La speranza dei ricercatori è che il cervello, il corpo e il midollo spinale imparino nuovamente a comunicare, e che nuovi percorsi vengano creati nel sito della lesione grazie al doppio bypass neurale. Aggirando le lesioni del sistema nervoso, sperano che l'impianto possa incoraggiare nuovi percorsi neurali che possano aiutare il corpo a superare lesioni fisiche e persino malattie utilizzando una medicina bioelettrica che non presenta gli effetti collaterali di molti farmaci.

"Oltre cento milioni di persone in tutto il mondo vivono con qualche forma di paralisi o disabilità motoria, con opzioni disponibili limitate per migliorare la loro condizione -, ha affermato il dott. Kevin Tracey, presidente e CEO dei Feinstein Institutes e Karches Family Distinguished Chair in Medical Research -. Questa sperimentazione clinica mira a ripristinare il movimento fisico duraturo, al di fuori del laboratorio di ricerca, e ristabilire il senso del tatto". Il prof. Bouton e il suo team puntano ora a sviluppare nuove tecnologie bioelettroniche e a tracciare la strada a nuovi percorsi clinici per ripristinare il movimento e la sensazione in questi pazienti.?