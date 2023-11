Tosse secca e tosse grassa: le cause e i rimedi naturali

Il cambio di stagione, le temperature che scendono, gli sbalzi termici dati dal passaggio da luoghi interni riscaldati ed esterni freddi e umidi, favoriscono l’insorgere dei tipici disturbi stagionali, tra i quali la tosse secca e la tosse grassa, ognuna a suo modo fastidiosa.

Gli esperti di NATURALSALUS, la start up del gruppo IMO Spa, ci spiegano come distinguere tosse secca e tosse grassa, e ci indicano quali sono le cause più frequenti e i rimedi naturali a cui ricorrere.

Tosse grassa - come riconoscerla e quali sono le cause

La tosse grassa è quel tipo di tosse facilmente identificabile per la presenza di muco o catarro, chiamata anche tosse produttiva.

La sua comparsa può essere dovuta dalla presenza di malattie infettive acute delle basse vie respiratorie, ovvero trachea, bronchi e polmoni, oppure come l’evoluzione di una tosse secca, a causa di un’infiammazione data dalla presenza del muco che dal naso cola e arriva alla faringe, dove ristagna.

Tosse secca - come riconoscerla e quali sono le cause

La tosse secca si riconosce proprio per l’assenza di muco o catarro. È tipica delle infezioni delle alte vie respiratorie, a causa di virus o batteri.

Può essere anche causata da sostanze irritanti, di sinusite acuta e cronica, oppure da asma o allergie, laringite, ed è anche la tosse che caratterizza un’infezione di pertosse. Un’altra occasione di manifestazione della tosse secca è data da cause psicologiche, e viene infatti definita tosse psicogena. Questo tipo di tosse si manifesta nei periodi di forte stress.

Precauzioni per evitare l’insorgere della tosse

La tosse è una reazione del nostro organismo davanti a una situazione di contagio, stress, debolezza, infezione. Sia che si tratti di tosse secca, sia che si tratti di tosse grassa, ci troviamo davanti a una situazione poco piacevole e debilitante per il corpo, che può avere conseguenze serie. Proprio per questo è bene correre ai ripari, e adottare alcune strategie preventive:

1. Vestirsi a cipolla

Un abbigliamento a strati è il miglior rimedio per contrastare gli sbalzi termici, raccomandato per grandi e piccini.

2. Prediligere bevande calde

Quando le temperature scendono si sconsiglia di ingerire pietanze e soprattutto liquidi freddi, che implicano un lavoro e un dispendio di energie extra per l’organismo.

3. Mai ignorare i primi sintomi

Quando iniziamo a tossire in modo deciso e continuativo, è bene provvedere subito, iniziando con rimedi naturali, anche semplicemente facendo i fumenti.

4. Fare attenzione agli sbalzi termici

Evitare di posizionare il termostato a una temperatura eccessivamente alta. La temperatura ideale è tra i 19 e i 21 gradi di giorno, mentre di notte, si raccomanda un buon piumone e abbassare il termostato tra i 17 e i 19 gradi.

5. Asciugarsi subito

Soprattutto per chi fa sport, non mantenere addosso vestiti sudati, asciugarsi rapidamente con un asciugamano ed eventualmente un phon e cambiarsi.

Quali sono i rimedi naturali per la tosse grassa

1. Marrubio

Agisce come fluidificante e mucolitico; per cui favorisce l’eliminazione del catarro fermo risultando particolarmente indicato nei fumatori o nei soggetti con bronchite cronica.

2. Poligala

Ha azione espettorante grazie alle saponine contenute, favorisce di conseguenza l’eliminazione del catarro fermo.

3. Eucalipto

Ha azione balsamica, espettorante, antimicrobica che favorisce la reazione a infezioni e malanni respiratori.

4. Pino e Timo

Hanno azione balsamica, espettorante, antimicrobica che favoriscono la reazione a infezioni e malanni respiratori.

5. Isoppo

Ha azione fluidificante e sedativa della tosse.

Quali sono i rimedi naturali per la tosse secca

1. Altea

Ha azione emolliente lenitiva sulla mucosa, quindi agisce lenendo irritazione e infiammazione localizzata e inoltre favorisce l’adesione degli altri principi attivi che ne vengono veicolati e trattenuti localmente in modo da migliorare la loro performance.

2. Propoli

Stimola le difese immunitarie e possiede una naturale attività antimicrobica e antivirale.

3. Balsamo di Tolù

Ha azione espettorante e fluidificante le secrezioni bronchiali; favorisce quindi l'eliminazione del catarro e contrasta sintomatologie come la tosse.

4. Liquirizia

Ha azione emolliente, lenitiva, leggermente espettorante; favorisce quindi il ripristino della salute e dell’equilibrio dopo danneggiamento da stress o infezioni localizzate.

5. Plantago

Ha azione emolliente, lenitiva, decongestionante; favorisce quindi il ripristino della salute e dell’equilibrio dopo danneggiamento da stress o infezioni localizzate.

6. Niaoulyu

Ha azione balsamica, espettorante, antimicrobica che favorisce la reazione a infezioni e malanni respiratori.

7. Sulforafano

Molecola in grado di favorire la reattività del sistema immunitario nei confronti di patogeni di origine microbica o virale; ha inoltre proprietà espettoranti e fluidificanti del catarro.