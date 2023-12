Trattiene uno starnuto e si lacera la trachea

Lo starnuto è un'emissione rapida, improvvisa e rumorosa di aria attraverso il naso e la bocca. Viene provocato dalla stimolazione e dall'irritazione delle terminazioni nervose della mucosa nasale. È un'azione protettiva che serve a liberare le vie aree dalle particelle irritanti con le quali sono venute in contatto. Altre volte può essere causata da allergie stagionali oppure da un'infezione virale o batterica. Sebbene in alcuni contesti possa risultare inappropriato starnutire, "bloccare" questo atto respiratorio riflesso, chiudendo la bocca e il naso, può essere molto pericoloso.

Se soffochiamo lo starnuto, la pressione nelle vie aeree aumenta da 5 a 20 volte di più rispetto a uno starnuto normale, e l'aria pressurizzata che cerca una via d'uscita potrebbe causare diversi danni, come problemi ai seni nasali, rottura di capillari negli occhi, lesioni all’orecchio, ma anche conseguenze più gravi (seppur rare) come aneurisma cerebrale, rottura della gola o perforazione della trachea. E’ quel che è successo ad un trentenne scozzese che ha cercato di soffocare uno starnuto pizzicandosi il naso e chiudendo la bocca. La pressione dello starnuto è stata così forte che gli ha causato un buco nella trachea. Il suo caso (il primo caso noto di perforazione tracheale spontanea causata da uno starnuto) è stato pubblicato su BMJ Case Reports.

Il primo caso di perforazione tracheale causato da uno starnuto

L’uomo era alla guida della sua auto quando ha avvertito uno starnuto improvviso, che ha soppresso pizzicandosi il naso e chiudendo la bocca. Una reazione comprensibile se si considera che i nostri occhi di solito si chiudono quando starnutiamo, ed essendo alla guida questo poteva essere pericoloso. Subito dopo aver trattenuto lo starnuto, l’uomo ha cominciato ad accusare forti dolori al collo e gonfiore in situ. Quando è arrivato al pronto soccorso dell’ospedale aveva il collo gonfio su entrambi i lati e faceva fatica a muoverlo, sebbene non avesse problemi a parlare, deglutire o respirare. Una radiografia ha rivelato un enfisema chirurgico, una condizione in cui l’aria rimane intrappolata nei tessuti più profondi sotto la pelle. Una TAC eseguita successivamente ha rivelato un foro lungo 2 millimetri, largo 2 millimetri e profondo 5 millimetri nella trachea, precisamente tra il terzo e quarto osso del collo.

Il paziente non è stato sottoposto a un intervento chirurgico, ma monitorato per due giorni in ospedale per verificare che i suoi livelli di ossigeno rimanessero stabili. Dopodiché è stato dimesso con una prescrizione di antidolorifici e farmaci contro la rinite allergica. Il paziente soffriva di rinite allergica, una condizione comune in cui il naso si irrita a causa di allergeni come il polline, e può causare starnuti, naso che cola o naso chiuso, occhi rossi e lacrimanti, tosse e prurito al palato.

La guarigione

La perforazione è guarita in cinque settimane. "La gestione conservativa delle rotture tracheali - ha affermato il dottor Rasads Nisirovs, dell’Università di Dundee (Scozia) - è un’opzione nei pazienti clinicamente stabili che non necessitano di ventilazione meccanica con piccole rotture tracheali. I pazienti devono essere attentamente monitorati come pazienti ricoverati per 24-48 ore per qualsiasi peggioramento".

Le cause

I medici ipotizzano che la trachea sia stata perforata a causa di un rapido accumulo di pressione nelle vie aeree superiori mentre il paziente tratteneva lo starnuto con il naso e la bocca chiusi. Lo starnuto fa aumentare la pressione nelle vie aeree, ma trattenerlo può far sì che questo accumulo sia circa 20 volte più alto. Anche se l'uomo non ha avuto bisogno di un intervento chirurgico ed è stato dimesso dopo due giorni di osservazione, il caso, secondo gli esperti, dovrebbe servire da monito per spronare le persone a non trattenere mai uno starnuto. "Tutti - ha affermato il dottor Nisirovs - dovrebbero essere avvisati di non soffocare gli starnuti pizzicandosi il naso e tenendo la bocca chiusa poiché ciò potrebbe provocare una perforazione tracheale ed altre conseguenze".