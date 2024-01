Tumore del polmone, un nuovo test delle urine può diagnosticarlo precocemente

Il tumore polmonare è una delle prime cause di morte nei Paesi industrializzati, e purtroppo, nella gran parte dei casi, viene diagnostico quando è già ad uno stadio avanzato. Questo perché spesso la neoplasia è asintomatica, soprattutto nelle fasi iniziali, e molte volte viene scoperta nel corso di esami effettuati per altri motivi. A rivoluzionare la diagnosi precoce del tumore del polmone potrebbe presto arrivare nella pratica clinica un innovativo test delle urine (basato su nanosensori inalabili dal paziente), sviluppato dagli scienziati del Massachusetts Institute of Technology (Mit) di Boston.

"Il cancro - ha affermato la prof.ssa Sangeeta Bhatia, tra gli autori dell’articolo - sta diventando sempre più diffuso in tutto il mondo, compresi i paesi a medio e basso reddito. L’epidemiologia del cancro al polmone, a livello globale, è legata in modo particolare al fumo e all’inquinamento; quindi ci aspettiamo che questi paesi saranno quelli in cui la nostra tecnologia avrà un impatto più significativo". Lo studio è stato pubblicato sulla rivista scientifica Science Advances.

L’importanza di una diagnosi precoce

Se il cancro al polmone viene individuato precocemente, l'esito a lungo termine è significativamente migliore. Pazienti con diagnosi di tumore di stadio I hanno un tasso di sopravvivenza a 5 anni vicino al 70%; mentre nel caso di tumori di stadio III il tasso di sopravvivenza a 5 anni scende al di sotto del 10%. Ciononostante, la diagnosi del tumore polmonare iniziale è estremamente difficile. Attualmente lo strumento migliore è la TC a basso dosaggio (Low-Dose Computed Tomography), una tecnica in grado di rilevare eventuali noduli polmonari di piccolissime dimensioni (nell'ordine dei millimetri) esponendo a un dosaggio molto basso di radiazioni. Inoltre, è un esame veloce (10-15 secondi), indolore e di facile esecuzione, e non richiede mezzo di contrasto.

Questa metodica di screening si è rivelata sino ad ora l'unica in grado di ridurre la mortalità del tumore polmonare, tuttavia i costi elevati e l’alto tasso di falsi positivi la rendono poco adatta al suo utilizzo come test di screening di massa. I ricercatori del Mit si augurano pertanto che la tecnologia da loro sviluppata, se validata anche nei test clinici, possa presto sostituire la Tac a basso dosaggio, in particolare nei paesi a basso e medio reddito dove vi è una carenza di macchinari per la diagnostica.

Come funziona il nuovo test delle urine

La nuova tecnologia si basa su nanosensori - sviluppati in due formulazioni (una soluzione liquida e una polvere secca) - che vengono erogati da un inalatore (polvere secca) o da un nebulizzatore simile a una macchina per l’aerosol (la soluzione liquida), e respirati dal paziente. Se, nelle vie aeree, incontrano proteine collegate alla presenza di tumore al polmone, producono un segnale chimico che si accumula nelle urine e può essere rilevato tramite un semplice test delle urine. I nanosensori sono costituiti da particelle rivestite da una specie di "codice a barre" che si stacca quando incontra specifici enzimi (chiamati proteasi) che spesso sono iperattivi nei tumori. I "codici a barre" staccati infine circolano nel flusso sanguigno fino a quando non vengono escreti nelle urine.

"Quando abbiamo sviluppato questa tecnologia - ha spiegato Qian Zhong, un altro degli autori - il nostro obiettivo era quello di mettere a punto un sistema per rilevare il cancro del polmone con elevata specificità e sensibilità, ma anche di abbassare la soglia dell’accessibilità allo strumento, per ridurre la disparità e l’iniquità nell’accesso alla diagnosi precoce".

Dai test sui topi ai test sull’uomo

La nuova tecnologia è stata testata su un gruppo di topi modificati geneticamente in modo che sviluppassero forme di tumore al polmone simili a quelli negli esseri umani. Dopo circa 7 settimane dalla formazione del tumore (= un tumore umano in stadio 1 o 2) i ricercatori hanno fatto inalare ai topi 20 diversi tipi di sensori. Incrociando i risultati degli esami delle urine, hanno isolato i 4 sensori che mostravano a una maggiore accuratezza diagnostica. I ricercatori vorrebbero ora replicare l’esperimento sull’uomo, utilizzando campioni provenienti da biopsie polmonari, e in un secondo momento, se i risultati saranno soddisfacenti, avviare uno studio clinico per testare la nuova tecnologia su pazienti reali.