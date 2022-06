Tumore del retto, pazienti completamente guariti grazie a un nuovo farmaco

Il tumore del retto è una neoplasia maligna che insorge dalla proliferazione incontrollata di una cellula della parete del retto (parte dell’intestino crasso più vicina all’ano). Si stima che, ogni anno, in Italia vengano diagnosticati 53.000 nuovi casi di tumore del colon-retto (di cui il cancro al retto è il più comune), e che questa neoplasia sia la seconda, in ordine di frequenza, fra quelle maligne, sia nell'uomo che nella donna. Attualmente, i pazienti possono essere trattati con la terapia chirurgica, la radioterapia, la chemioterapia e la cosiddetta “terapia mirata” (trattamento a base di particolari farmaci che contrastano tutto ciò che favorisce la crescita e lo sviluppo delle cellule tumorali), e il tasso di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi dipende dallo stadio del tumore (80% stadio I, 50/60% stadio II, 30/40% stadio III, inferiore al 10% stadio IV).

Una piccola grande speranza per la cura di questa neoplasia arriva da New York, più precisamente da uno dei centri più importanti al mondo per la cura contro il cancro. Al Memorial Sloan–Kettering Cancer Center è stato condotto un piccolo studio su 18 pazienti affetti da cancro al colon retto per testare l’efficacia di un promettente farmaco: il Dostarlimab. Si tratta di un anticorpo monoclonale anti-PD-1 (una molecola prodotta in laboratorio che attiva il sistema immunitario, stimolando la produzione delle cellule-T, contro le cellule tumorali) che - come riportano i risultati dello studio di fase 2 presentati all'ASCO Annual Meeting in corso a Chicago e pubblicati sul New England Journal of Medicine - ha dato una risposta clinica del 100% in una piccola coorte di pazienti con cancro del retto localmente avanzato. E’ la prima volta, nella storia della ricerca sul cancro, che un farmaco sperimentale abbia curato tutti i pazienti reclutati per lo studio. “Ci sono state molte lacrime di gioia per i risultati di questa sperimentazione - ha commentato la dott.ssa Andrea Cercek, oncologa del Memorial Sloan. “Tuttavia - hanno dichiarato i ricercatori dello studio - è necessario un follow-up più lungo per esaminare la durata della risposta al trattamento in questa popolazione di pazienti".

L’intuizione dei ricercatori

I pazienti con cancro del retto localmente avanzato, carente di riparazione del disadattamento (un sottogruppo di cancro del retto causato da un'incapacità delle cellule sane di correggere gli errori nel materiale genetico), vengono trattati con chemioterapia standard, radioterapia e chirurgia. “Tuttavia - come ha dichiarato Andrea Cercek - , una parte di questi pazienti è resistente alla chemioterapia e le radiazioni e la chirurgia, in quanto, sebbene queste strategie terapeutiche risultino efficaci, si dimostrano anche molto tossiche a breve e lungo termine, comportando disfunzioni intestinali, vescicali e sessuali nei pazienti”.

Detto questo, poiché i tumori carenti di riparazione del disadattamento sono sensibili agli inibitori del checkpoint immunitario (inibitori delle molecole “di blocco” della risposta immunitaria, perché inibiscono l'azione dei recettori che impediscono ai linfociti T di distruggere le cellule tumorali), i ricercatori hanno ipotizzato che il blocco del PD-1 (proteina localizzata sulle cellule del sistema immunitario, il cui compito consiste nel frenare l'attività di tali cellule) con il farmaco Dostarlimab potesse sostituire la chemioterapia e potenzialmente eliminare la necessità di radiazioni e chirurgia in questi pazienti.

Il farmaco ha guarito tutti i pazienti

I ricercatori hanno testato il farmaco in 14 pazienti con un’età media di 54 anni (di cui il 67% donne) con adenocarcinoma rettale di stadio II e stadio III con deficit di riparazione del disadattamento. Dostarlimab è stato somministrato ogni 3 settimane per 6 mesi. Al termine dei 21 giorni, 14 dei 18 pazienti hanno mostrato una guarigione completa dal tumore senza evidenza di cellule tumorali alla biopsia, all'esame rettale digitale, alla visualizzazione endoscopica, al fluorodeossiglucosio-PET e alla risonanza magnetica. Gli altri quattro pazienti stanno rispondendo bene al trattamento. Nessun paziente ha manifestato progressione o recidiva della malattia e nessun paziente ha avuto bisogno di chemio-radioterapia o intervento chirurgico. Inoltre, i ricercatori non hanno osservato alcun evento avverso grave di grado 3 o superiore.

“Abbiamo cercato di valutare se il cancro del retto localmente avanzato e carente di riparazione del disadattamento - hanno dichiarato Cercek e colleghi - fosse sensibile al blocco del checkpoint e se i pazienti che lo ricevono e che hanno ottenuto una risposta completa al trattamento potevano evitare la chemio-radioterapia e la chirurgia”.

La prima paziente curata sta bene dopo 2 anni

La prima paziente a sottoporsi a questa cura è stata Sascha Roth, allora 38enne. Avrebbe dovuto iniziare la chemioterapia, ma l’oncologo che l’aveva in cura era quasi sicuro che con il suo tipo cancro la chemioterapia sarebbe risultata inutile. La signora Roth è stata, quindi, coinvolta nella sperimentazione clinica presso il Memorial Sloan–Kettering Cancer Center e grazie alla cura con Dostarlimab, è riuscita a guarire completamente, e dopo due anni non ha alcuna traccia del cancro.

Nuove prospettive di cura

Data la notevole risposta del trattamento, il farmaco Dostarlimab potrebbe sostituire l'attuale standard di cura per il cancro del retto localmente avanzato. "Per capire se questo sarà possibile - ha affermato Cercek - stiamo proseguendo lo studio su questa popolazione di pazienti e pianificando uno studio di espansione. Stiamo anche studiando il microambiente nei campioni raccolti per determinare perché vediamo risposte così solide. Inoltre, stiamo studiando l'efficaci degli inibitori del PD-1 in tutti i tumori solidi allo stadio iniziale, come il cancro gastrico, il cancro del pancreas e il cancro della vescica”.