Tumori lavorativi, oltre 30mila casi in Europa: ecco le professioni a rischio

Con il termine "tumori lavorativi" vengono catalogati tutti quei tumori causati dall’esposizione a lungo termine a sostanze cancerogene nell’ambiente di lavoro. È stato infatti dimostrato che diverse professioni così come specifiche sostanze chimiche rilevate nei luoghi di lavoro aumentano l'insorgere di taluni neoplasie, molte delle quali si presentano anche 10 anni o 40 anni dopo un'esposizione continuata e prolungata. Complessivamente Tra il 2013 e il 2021 il registro europeo dei tumori lavorativi ha registrato nell'UE quasi 34 mila casi con una media di 4 mila ogni anno.

Secondo le ultime statistiche relative ai Paesi UE i tipi più comuni di cancro professionale sono le neoplasie maligne dei bronchi e dei polmoni con 14 mila casi diagnosticati nel periodo 2013-2021, seguite dal mesotelioma pleurico (un tumore causato dall'esposizione a fibre di amianto, che si sviluppa nel sottile strato di tessuto che ricopre molti organi interni, noto come mesotelio) con 13.530 casi. Al terzo posto troviamo il carcinoma della vescica con 2.416 casi segnalati nello stesso periodo, seguito da quello dei seni nasali (930) e della pelle (887), e dal cancro alla vescica.

I lavori più a rischio

Le neoplasie maligne dei bronchi e dei polmoni insieme al mesotelioma pleurico rappresentano l'80% di tutti i casi di cancro professionale. Tra le principali cause c’è l’esposizione a fibre di amianto, la cui produzione, lavorazione e commercializzazione è oramai vietata in Italia dal 1992. I lavoratori più a rischio di sviluppare questi tipi di tumori sono coloro che lavorano nei cantieri navali, nella manutenzione dei mezzi di trasporto, nelle raffinerie, nella produzione di energia elettrica e nella industria tessile. Dal 2009 anche il cancro dell’ovaio è stato inserito nella lista di tumori causati dall’esposizione all’amianto.

Ad essere più a rischio di sviluppare tumori delle cavità nasali sono, invece, i falegnami, i carpentieri, i lavoratori del legno e del cuoio. Chi è esposto alle polveri di legno e cuoio ha infatti una percentuale molto elevata di manifestare tumori del naso, in particolare del rinofaringe, e tumori dei seni paranasali. Il tumore alla vescica è, invece, collegato ad una prolungata esposizione alle ammine aromatiche (una sostanza chimica generata soprattutto nella produzione di coloranti e pigmenti coloranti per tessuti, pelle, carta, e nell'industria della gomma). Per cui ad essere più a rischio sono coloro che lavorano in questi settori ma anche nelle raffinerie e nella lavorazione del cuoio. I tumori della dell’apparto digerente sono infine collegati a molte attività di supporto ai trasporti come ad esempio il magazzinaggio, mentre chi lavora all'aperto è più esposto alle radiazioni solari e rischia maggiormente di sviluppare tumori della pelle.

Come ridurre il rischio

L’esposizione a sostanze cancerogene nei luoghi di lavoro è tra i fattori di rischio associati all’insorgenza di cancro eliminabili o riducibili. Per proteggere e prevenire lo sviluppo di tumori nei lavatori più a rischio è stato messo a punto il Programma "PP08 Prevenzione del rischio cancerogeno professionale" previsto alla linea 8 del "Piano nazionale della prevenzione 2021-2025" che prevede una serie di precise norme per la sicurezza di operai e impiegati a rischio e per le loro famiglie, oltre a visite ed esami specifici a cui i lavoratori devono sottoporsi.