Tumori, un test antigenico li scopre in soli 20 minuti

Si chiama SiMoT e punta a fare diagnosi precoci di tumori e patologie neurodegenerative in soli venti minuti. Il dispositivo palmare, grande quanto una chiavetta USB, è stato sviluppato nel 2016 dal Centro di Innovazione Regionale in Single Molecule Digital Assay, in collaborazione con Università degli Studi di Bari, Università degli Studi di Brescia, Regione Puglia e Istituto Tumori di Bari, e negli anni progressivamente testato e migliorato. "Ora - ha dichiarato Luisa Torsi, presidente del centro di Innovazione Regionale Single-Molecule Digital Assay - dobbiamo capire qual è la robustezza del dispositivo e dei dati raccolti".

Come funziona il dispositivo

SiMoT è un dispositivo antigenico ma con le stesse prestazioni di un test molecolare, cioè con la sua stessa sensibilità e affidabilità. "Lo abbiamo provato sul Covid, sulla Xylella e anche sul tumore del pancreas, in collaborazione con patologi di Düsseldorf, con risultati pazzeschi", ha affermato Luisa Torsi. E’ economico, rapido e facile da usare: può, infatti, essere utilizzato direttamente a casa o nello studio del medico curante, tramite piccolissimi campioni biologici, come sangue, saliva o urine. Grazie ad una cartuccia usa e getta, il dispositivo è in grado di raccogliere i dati che vengono processati con un algoritmo di intelligenza artificiale. "Il dispositivo - ha spiegato la Torsi -, in una goccia di un fluido, riesce ad analizzare una sola molecola sia di un marcatore antigenico, come una proteina, sia di un marcatore come il Dna. Nessun altro lo fa contemporaneamente". Inoltre, l’incidenza di falsi positivi e negativi è bassissima, inferiore al 1,5%. Il costo, invece, si aggirerebbe intorno ai 50 euro.

Quando arriverà sul mercato

La sperimentazione, partita ufficialmente il 22 febbraio 2024, sarà vagliata dal Ministero della Salute, e permetterà di validare le prestazioni analitiche del dispositivo che, poi, potrà essere utilizzato per verificare la presenza di marcatori dei tumori ginecologici nei campioni biologici delle pazienti. Lo studio durerà circa un anno e mezzo, e coinvolgerà 50 i pazienti che saranno sottoposti nel corso dello studio a 1500 rilevazioni di campioni di sangue, plasma e urine. "Un progetto che ci proietta nel futuro - ha commentato il direttore generale dell’Istituto Tumori di Bari, Alessandro Delle Donne - e che ci permette di realizzare parte della mission di questo Istituto: l’innovazione tecnologica a servizio degli screening di massa. Ciò ci consentirà di intervenire prima dell’insorgere della malattia, con immediate e significative ricadute sia sulla qualità di vita dei pazienti, sia sulle risorse del sistema sanitario nazionale".