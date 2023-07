Lo strano caso di un uomo con la lingua verde e pelosa

Un uomo di 64 anni si è presentato in ospedale dopo aver notato che la sua lingua, in poche settimane, era diventata verde e pelosa. "All’esame clinico - hanno dichiarato i medici -, la lingua aveva papille filiformi allungate e scolorimento verde. Non sono state notate altre lesioni orali o dentali". Al paziente è stato diagnosticata la sindrome della lingua pelosa. Di cosa si tratta?

Cos'è la lingua pelosa

Si tratta di una condizione benigna e relativamente comune causata dall'ipertrofia delle papille filiformi (situate nella punta e sui lati della lingua) che diventano allungate con estremità appuntite e ricoperte da un folta peluria. Il motivo è la mancata rigenerazione 'fisiologica' delle cellule della lingua, per cui le cellule vecchie non vengono eliminate e si sovrappongono a quelle nuove creando un accumulo che intrappola alimenti e batteri sulla superficie dell’organo. Questo processo causa lo scolorimento della lingua, che può diventare nera, marrone, gialla o, come in questo caso, verde. Tuttavia, non sempre si tratta di lingua pelosa, un'anomala colorazione della lingua può dipendere anche dall’alimentazione, e in particolare dall’assunzione di caramelle colorate o liquirizia.

Sintomi e cause

La lingua pelosa è solitamente asintomatica, tuttavia alcuni pazienti possono sperimentare alitosi, associata a dolore e a un sapore metallico, che derivano dalla degenerazione del cibo e altri detriti intrappolati all'interno delle papille. In alcuni casi si possono manifestare anche disagi gastro-intestinali come nausea e conati di vomito. Ovviamente il sintomo più evidente è proprio il cambiamento di colore della lingua e la presenza di filamenti simili a peli. Sebbene sia una patologia innocua, è bene non sottovalutarla poichè potrebbe essere un sintomo di infezione alle vie respiratorie, HIV, AIDS, diabete o della sindrome di Sjögrer.

La lingua pelosa può essere causata dal fumo o dalla scarsa igiene orale, dalla secchezza delle fauci o da una dieta a base di cibi morbidi che non rimuovono la pelle morta sulla lingua, o, ancora, può svilupparsi come effetto collaterale di antibiotici, cicli chemioterapici e trattamenti di radioterapia.

Come si cura

Il trattamento prevede lo spazzolamento della lingua con spazzolino a sete morbide e dentifricio, e il consumo di alimenti ricchi di vitamina A, C ed E. Inoltre, si consiglia di smettere di fumare, bere caffè e bevande simili, usare collutori a base di acqua ossigenata e spazzolare con energia la superficie della lingua.