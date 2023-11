Un uomo scopre di avere una mosca nell'intestino

Durante una colonscopia (esame diagnostico che esplora le pareti interne del colon) su un uomo americano di 63 anni, i medici hanno fatto una scoperta incredibile: nel suo intestino c'era una mosca intatta. "Il paziente non ha saputo spiegare come l’insetto sia finito nel suo colon", ha spiegato il team della Divisione di Gastroenterologia della Scuola di Medicina dell'Università del Missouri (USA) nel rapporto del caso -. Aveva consumato rigorosamente liquidi chiari il giorno prima dell'intervento. Ed ha riferito di aver mangiato pizza e lattuga per cena due giorni prima dell'intervento, ma non ricorda una mosca nel suo cibo. Eppure eccola qui, apparentemente completamente intatta dopo l’esame e la successiva morte". "E’ un ritrovamento raro e misterioso" hanno affermato i medici. Il caso clinico è stato riportato sull'American Journal of Gastroenterology.

Il caso clinico

L’uomo, che aveva una storia insignificante di problemi cardiaci minori, asma e acufene, si è presentato presso il centro diagnostico, per sottoporsi alla colonscopia dopo aver preparato l'intestino per la procedura. Per valutare il grado di pulizia dell'intestino, e quindi la sua preparazione all'esame endoscopico, i medici hanno utilizzato la scala di Boston (una scala di preparazione intestinale da 0 a 9). Il successo e il potere diagnostico della colonscopia sono influenzati principalmente dalla qualità della preparazione intestinale.

La scala di Boston

La struttura del colon è divisa in tre segmenti (colon destro, colon trasverso e colon sinistro). Ogni segmento è valutato, a seconda del grado di sporco, su una scala da 0 ("la mucosa non è visibile a causa di feci solide e le masse fecali non possono essere rimosse") a 3 ("la mucosa è ben visibile tutta la mucosa del segmento del colon, senza sporco residuo"). La somma totale dei tre segmenti rappresenta il grado di sporco, per cui un totale ≤ 5 punti indica una scarsa preparazione intestinale, mentre 6–7 indica una buona preparazione intestinale e ≥ 8 un'ottima preparazione intestinale.

I risultati dell’esame

Grazie all'ottima preparazione intestinale, dall’esame è emersa una diverticolosi, cinque polipi del colon ed emorroidi. Non solo, il team ha trovato incredibilmente anche una mosca nel colon trasverso del paziente. La mosca era intatta ma non si muoveva, nemmeno se sollecitata dal medico che eseguiva la colonscopia.