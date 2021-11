Cosa pensano i pediatri del vaccino anti-Covid ai bambini tra 5 e 11 anni

In Italia dall’inizio dell’epidemia al 9 novembre 2021 sono stati diagnosticati dai laboratori di riferimento regionali e riportati al sistema di sorveglianza integrata Covid-19 4.818.705 casi confermati e 132.491 decessi, mentre nella fascia di popolazione 0-19 anni sono stati confermati 791.453 casi di cui, 8.451 ospedalizzazioni, 249 ricoveri in terapia Intensiva e 36 deceduti (FIG.1). Da un confronto con i dai dati pubblicati dall’ISS il 25 agosto, emerge che in poco più di due mesi, per la sola fascia di età 6-10 anni, c’è stato un incremento pari a 24.398 casi (FIG.1); oltre all’aumento dell’incidenza dei casi in tutte le fasce di età, si rileva, in particolare un’incidenza più elevata nella popolazione di età < 12 anni, attualmente non eligibile per la vaccinazione.

A fronte dei suddetti dati, non bisogna sottovalutare i 239 casi di MIS-C rilevati da marzo 2020 a giugno 2021 da un monitoraggio realizzato dal Gruppo di Studio Reumatologia della SIP e i “case report” di long Covid nella fascia pediatrica, che risultano essere all’attenzione della comunità scientifica.

Il parere dei pediatri

Preso atto di quanto riportato, la Società Italiana di Pediatria: