Cosa sono i "vaccini inversi" e in che modo cureranno le malattie autoimmuni

Le malattie autoimmuni, come la sclerosi multipla e il diabete di tipo 1, sono patologie caratterizzate da una reazione errata del sistema immunitario, che attacca e distrugge i tessuti sani dell’organismo riconoscendoli come nemici. Solitamente vengono trattate con immunosoppressori, una classe di farmaci che reprimono il sistema immunitario quando attacca il proprio corpo, ma che comportano anche una serie di effetti collaterali. Inoltre, se usati per tempi molto lunghi, possono determinare una maggiore sensibilità alle infezioni e un più frequente sviluppo di tumori.

Una nuova speranza per questi pazienti arriva dai ricercatori della Pritzker School of Molecular Engineering (PME) dell’Università di Chicago che hanno sviluppato un nuovo tipo di vaccino detto ‘inverso’ che ha il potenziale di sopprimere l’azione del sistema immunitario (ma senza bloccarlo) solo nei confronti di cellule specifiche: in questo modo 'invertirebbe' completamente le malattie autoimmuni. "I farmaci immunosoppressori - ha affermato Jeffrey Hubbell, autore principale dello studio - possono essere molto efficaci, ma bloccano anche la risposta immunitaria necessaria per combattere le infezioni e quindi ci sono molti effetti collaterali. Se invece riusciremo a trattare i pazienti con un vaccino inverso, questo potrebbe essere molto più specifico e portare a minori effetti collaterali". Lo studio è stato pubblicato su Nature Biomedical Engineering.

La differenza coi vaccini tradizionali

I vaccini tradizionali insegnano al sistema immunitario a riconoscere come nemico, e quindi, ad attaccare un determinato virus o batterio. Il vaccino ‘inverso’ fa esattamente il contrario: rimuove dalla memoria del sistema immunitario una determinata molecola che altrimenti attaccherebbe. Nel caso, ad esempio, della sclerosi multipla che causa il danno e la perdita della mielina (il rivestimento protettivo che circonda le cellule nervose), impedirebbe alle cellule immunitarie di attaccare la mielina.

La tolleranza immunitaria periferica

L’idea di creare un vaccino come questo nasce dall’osservazione di un meccanismo esistente nel corpo umano, noto come "tolleranza immunitaria periferica", di cui è responsabile il fegato. Quest’ultimo contrassegna le molecole delle cellule distrutte con un marcatore, una molecola di zucchero chiamata N-acetilgalattosamina (o pGal) che il sistema immunitario interpreta come segnale di "non distruggere". Questo meccanismo serve a prevenire reazioni autoimmuni nei confronti delle cellule che muoiono per processi naturali. "L'idea è che possiamo attaccare qualsiasi molecola al marcatore pGal, e questo insegnerà al sistema immunitario a tollerarla", ha spiegato Hubbell. Il gruppo di ricerca aveva già precedentemente testato questa idea e dimostrato con successo che può prevenire l’autoimmunità, ma il nuovo studio suggerisce che può anche trattare le malattie dopo che sono già iniziate.

Il vaccino è efficace sulla sclerosi multipla

In un modello murino affetto da una malattia simile alla sclerosi multipla, i ricercatori hanno sperimentato un "vaccino inverso" in cui pGal era legato alle proteine della mielina. Dopo la somministrazione, hanno visto che il sistema immunitario aveva smesso di attaccare la mielina, al punto che i nervi avevano riacquistato la loro funzione, e i sintomi, quali debolezza e intorpidimento, perdita della vista e problemi di mobilità e paralisi, si stavano riducendo. "Ciò che è così entusiasmante in questo lavoro - ha affermato Hubbell - è che abbiamo dimostrato che possiamo curare malattie come la sclerosi multipla dopo che è già in corso un'infiammazione, il che è più utile in un contesto del mondo reale".

Prossimo obiettivo: un "vaccino invertito" per la celiachia

Il prossimo passo dei ricercatori è dimostrare l’efficacia di questo tipo di vaccini anche sull’uomo. Intanto, studi clinici di fase I per dimostrare la sicurezza già sono stati condotti, alcuni su persone con la celiachia (una malattia autoimmune che induce il corpo ad attaccare se stesso dopo aver consumato glutine) ed altri su persone con la sclerosi multipla. "Non esistono ancora vaccini inversi clinicamente approvati, ma siamo incredibilmente entusiasti di far avanzare questa tecnologia", ha concluso Hubbell.