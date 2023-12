Approvati i primi vaccini che si auto-amplificano: come funzionano (e perché sono più efficaci)

Dopo 20 anni di studi in tutto il mondo, è stato approvato in Giappone il primo vaccino RNA "auto-amplificante" (sa-RNA), un vaccino di nuovissima generazione che potrebbe diventare un’arma di difesa contro molte malattie infettive e tumori. Il nuovo farmaco agisce secondo un meccanismo completamente nuovo rispetto ai vaccini a mRNA e a quelli tradizionali, richiede dosaggi più bassi, ha minori effetti collaterali, e, a quanto pare, sembra avere anche un’efficacia maggiore. A renderlo così innovativo è la capacità che ha di auto-replicarsi e auto-amplificarsi all’interno delle cellule una volta iniettato nel corpo (ne parleremo più avanti), per questo è indicato con la sigla ‘sa-RNA' (dall’inglese 'self-amplifying mRna’).

Il vaccino, autorizzato la scorsa settimana contro il Covid-19 (ARCT-154), e sviluppato dall’azienda californiana Arcturus Therapeutics in collaborazione con CSL (un’azienda biotecnologica con sede a Melbourne, in Australia) ha mostrato nei test clinici di saper innescare livelli più elevati di anticorpi contro il virus facendoli circolare nel corpo umano più a lungo di quanto faccia un vaccino anti-Covid a mRNA. "È incredibilmente valido sul campo - ha affermato Nathaniel Wang, amministratore delegato e co-fondatore di Replicate Bioscience -. Con i continui progressi, la tecnologia sa-RNA sostituirà sempre più l’mRNA convenzionale in una vasta gamma di contesti terapeutici. Perchè il suo potenziale è più versatile”. A riportate la notizia la rivista Nature.

La differenza coi vaccini a mRNA e quelli tradizionali

I vaccini sa-RNA, come quelli a mRna, contengono l’Rna messaggero, ovvero la molecola che trasferisce le informazioni genetiche contenute nel DNA alle strutture delle cellule addette alla produzione delle proteine. Ciononostante i due vaccini "sono profondamente diversi", come osserva su Nature Anna Blakney, bioingegnere dell'Università canadese della British Columbia. La differenza fondamentale è nel meccanismo d'azione. I vaccini a mRna sfruttano le strutture che si trovano nelle cellule, fornendo loro le informazioni necessarie per far produrre gli anticorpi specifici contro un particolare agente infettivo. I vaccini sa-RNA, invece, saltano questo passaggio, poiché contengono geni che consentono loro di produrre direttamente gli anticorpi nelle cellule in modo autonomo e in quantità maggiore. In pratica, una volta all'interno delle cellule, il codice genetico dell'sr-RNA guida la produzione ripetuta di RNA naturale che codifica l’antigene (ovvero la la molecola in grado di essere riconosciuta dal sistema immunitario come estranea o potenzialmente pericolosa) e quindi la produzione di anticorpi, creando un effetto terapeutico duraturo.

E i vaccini tradizionali?

I vaccini tradizionali, invece - lo ricordiamo - funzionano stimolando la risposta del sistema immunitario a un virus o a un batterio, creando una "memoria" nel sistema immunitario, che permette all’organismo di "ricordare" l’agente infettivo specifico dal quale potersi proteggere, prevenendo la malattia. Sono costituiti solitamente da microrganismi uccisi o attenuati, oppure da sostanze prodotte dai microorganismi e rese sicure, oppure, ancora, da proteine ottenute con tecniche di ingegneria genetica.

Dosi più piccole e minori effetti collaterali

Rispetto ai vaccini a mRNA, i sa-RNA, grazie alla loro capacità di auto-amplificazione, consentono di ridurre la quantità di vaccino somministrato in ciascuna iniezione. Richiederebbero da un decimo a un sesto della quantità utilizzate nel vaccino a mRNA. I vantaggi? Costi di produzione inferiori e minori effetti collaterali come dolori, febbri e brividi. Tuttavia, non mancano gli svantaggi, come sottolineano gli autori dell’articolo di Nature. Uno su tutti la maggiore complessità nel processo di produzione a causa della maggior concentrazione di sequenze di RNA più lunghe (almeno tre volte la lunghezza di quella utilizzata nelle iniezioni di mRNA convenzionali) per le istruzioni genetiche aggiunte, e la possibilità che l’eccessiva stimolazione del sistema immunitario abbia effetti controproducenti.

Il primo vaccino di nuova generazione

Arct-154 è il primo vaccino sa-RNA ad essere stato approvato come richiamo contro il Covid-19 negli adulti. Il via libera si è basato sui risultati di alcune sperimentazioni cliniche, la più recente delle quali è stata condotta in Vietnam su 16mila persone e su uno studio di fase 3 sull'utilizzo di questo vaccino come dose di richiamo nella campagna di vaccinazione anti Covid-19. I primi dati dello studio sono in via di pubblicazione su una rivista scientifica internazionale e attualmente online sulla piattaforma MedRxiv. Le aziende puntano ora all'approvazione in Europa per il prossimo anno.

Come funziona

Nel caso specifico dell’Arct-154, il bersaglio è la proteina Spike utilizzata dal virus Sars-CoV-2 per invadere le cellule, mentre il gene (estratto dal virus responsabile dell'encefalite equina venezuelana), e quindi il meccanismo di replicazione, permette alla molecola di mRna di auto-replicarsi e produrre l'arma per combatterla. Del virus è stato utilizzato solo questo componente, prelevato in modo da garantire la sicurezza nella somministrazione del vaccino sull’uomo.

I vaccini in sperimentazione

Al momento sono più di una dozzina i vaccini sa-RNA in fase di sperimentazione clinica destinati a una serie di applicazioni: dai vaccini contro l’herpes zoster e l’influenza ai vaccini terapeutici contro il cancro. Ma i ricercatori stanno già valutando applicazioni più ampie della piattaforma. "Ad esempio - ha affermato Mark Grinstaff, biochimico della Boston University (Massachusetts) e co-fondatore di Keylicon Biosciences (Massachusetts) -, la tecnologia potrebbe un giorno essere utilizzata anche per produrre proteine terapeutiche all’interno del corpo".