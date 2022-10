Il vaccino contro il cancro sarà disponibile entro il 2030

Dalla prevenzione alla cura, sono diverse le strategie utilizzate oggi nella pratica clinica per combattere i tumori. Una di questa è rappresentata dai vaccini anti-cancro. Si tratta di vaccini terapeutici, studiati cioè non per evitare di sviluppare la malattia (come i vaccini classici) ma per addestrare il sistema immunitario a riconoscere e combattere il tumore. Ad oggi sono ancora pochi quelli in uso, ma nell’ultimo anno, con il successo della tecnologia a mRNA nella lotta contro il Covid, sono partite diverse sperimentazioni anche in campo oncologico, tra cui quelle della BioNTech (che ha collaborato con Pfizer per lo sviluppo del vaccino anti-Covid).

I coniugi Ugur Sahin e Ozlem Türeci, co-fondatori dell’azienda tedesca, hanno dichiarato durante un'intervista alla BBC di aver compiuto importanti progressi in questo campo, e che entro il 2030 sarà disponibile un vaccino contro il cancro. “Sì, riteniamo che una cura per il cancro, o per cambiare la vita dei malati di cancro, sia a portata di mano", ha affermato Türeci. “Durante lo sviluppo del vaccino anti-Covid, i ricercatori hanno compreso meglio come il sistema immunitario delle persone risponde all’mRNA. Questo ci aiuterà a trovare un vaccino efficace contro il cancro, che potrebbe essere disponibile entro otto anni”, ha aggiunto Sahin. Inoltre, il rapido lancio del vaccino Covid ha aiutato le autorità che regolamentano i medicinali a capire come velocizzare il processo di approvazione di questo tipo di vaccini, "il che accelererà sicuramente anche il nostro vaccino contro il cancro" ha sottolineato Türeci.

Cosa sono i vaccini terapeutici anti-cancro

I vaccini terapeutici anti-cancro combattono i tumori come se fossero un'infezione, "istruendo" il sistema immunitario del paziente a riconoscere le cellule tumorali e annientarle. Ma a differenzia dell’immunoterapia classica che innesca una risposta immunitaria generalizzata, i vaccini terapeutici anti-cancro inducono - un pò come fanno i vaccini anti-Covid contro la proteina Spike - una risposta contro una proteina specifica (antigene tumorale) della cellula cancerosa, in modo che il sistema immunitario la distrugga. Pertanto, invece di trasportare un codice che identifica i virus, il vaccino conterrebbe istruzioni genetiche per gli antigeni del cancro.

Tuttavia, si tratta di vaccini progettati in base alle caratteristiche specifiche del tumore, motivo per cui il loro sviluppo si è frenato negli ultimi decenni. Gli antigeni tumorali possono, infatti, variare da tumore a tumore, e da paziente a paziente, rendendo difficile la creazione di un vaccino universale, efficace su ogni tipo di neoplasia.

Un vaccino a mRNA per guarire dai tumori

I primi studi che proponevano di utilizzare i vaccini a mRNA contro il cancro sono stati pubblicati più di due decenni fa. Da allora, numerosi studi preclinici e clinici hanno dimostrato la fattibilità dei vaccini mRNA per combattere il cancro. La speranza ora è che un vaccino a mRNA attualmente in fase di sviluppo istruisca l'organismo a riconoscere e ad attaccare le cellule cancerose. "Il nostro obiettivo - ha spiegato Sahin - è utilizzare l'approccio vaccinale individualizzato per garantire, subito dopo l'intervento chirurgico, che i pazienti ricevano un vaccino personalizzato che induca una risposta immunitaria in modo che i linfociti T nel corpo del paziente possano eliminare le cellule tumorali rimanenti".

E’ dal 2008 che l’azienda BioNTech fa ricerca per trovare un vaccino contro il cancro, ma solo con lo sviluppo del vaccino anti-Covid ha raggiunto nuovi e importanti traguardi. "Tutto ciò che abbiamo appreso sul sistema immunitario e sui vaccini contro il cancro - ha affermato Türeci - è che possiamo guidare contro il tumore i linfociti Nk (Natural Killer), globuli bianchi che riconoscono e uccidono le cellule tumorali". "Ora - ha concluso Türeci - resta da vedere come i medici utilizzeranno altri tipi di trattamenti in combinazione con il vaccino per aumentare la probabilità di guarigione dei pazienti". Solo la combinazione di un vaccino a mRNA con terapie aggiuntive, come la chemioterapia tradizionale o la radioterapia, può potenziare l'efficacia terapeutica.

I vaccini attualmente in fase di sperimentazione

Ad oggi i vaccini terapeutici in commercio sono solo due: Sipuleucel-T per il tumore della prostata (non disponibile in Europa) e Talimogene laherparepvec per alcune forme di melanoma metastatico. Molti sono in fase sperimentale clinica come quelli della BioNTech contro il melanoma avanzato (BNT111), contro il cancro alla prostata (BNT112), in fase 2, quelli contro il cancro ovarico e il colon-retto, in fase 1, ed altri ancora.

Le sperimentazioni attualmente in corso riguardano molte neoplasie, ma l'attenzione dei ricercatori è rivolta in particolare a comprendere se i vaccini terapeutici possano essere utili nelle forme più resistenti. "Al tal proposito - ha dichiarato Türeci - stiamo lavorando a degli studi clinici riguardanti un mix di tumori differenti che hanno come comune denominatore lo stesso antigene tumorale. Altri invece riguardano l'uso di un immunoterapico per potenziare l’efficacia del vaccino". "Tuttavia - ha concluso - la strategia per affrontare la malattia non può basarsi su un unico approccio. I vaccini terapeutici, così come l'immunoterapia, potranno essere utili solo quando combinati con altre strategie".