Un vaccino contro i superbatteri ospedalieri: come funziona

Nel 2050 il numero di morti nel mondo causato da infezioni multiresistenti ai farmaci potrebbe toccare i 10 milioni, superando addirittura il numero di decessi per cancro. Una pandemia silente, quella dell’antibiotico-resistenza, che preoccupa in particolar modo l’Italia dove colpisce ogni anno 200.000 pazienti, causando circa 11.000 decessi, un terzo del totale europeo. Il 75% di questi è rappresentato da infezioni correlate all'assistenza sanitaria (Ica). A colpire particolarmente in ospedali e luoghi di cura in genere, causando vari tipi di infezioni, come polmoniti e setticemie, sono soprattutto l’Acinetobacter, il Pseudomonas e l’Enterobacteriaceae, un gruppo di batteri che rientra tra i 12 tipi più pericolosi al mondo secondo l'Organizzazione mondiale della sanità.

Per far fronte a questa emergenza e contrastare le infezioni resistenti in ospedale, i ricercatori dell'Università della California Meridionale hanno sviluppato un vaccino contro i superbatteri ospedalieri. Testato per ora solo sui topi, conferisce protezione contro diversi funghi e batteri resistenti, compresi alcuni tra i più pericolosi patogeni responsabili delle infezioni ospedaliere. Secondo i ricercatori potrebbe essere somministrato all’ingresso in ospedale così da offrire al paziente una protezione durante il suo ricovero. I dettagli della sperimentazione sono stati pubblicati su Science Translational Medicine.

I numeri delle infezioni ospedaliere in Italia

Le infezioni ospedaliere (Ica) possono essere causate da molteplici fattori come interventi chirurgici, l’uso prolungato di dispositivi medici invasivi, l’indebolimento del sistema di difesa dell'organismo (immunosoppressione), l’eccessivo utilizzo di antibiotici o la scarsa applicazione di misure di igiene ambientale. E possono essere trasmesse da persona a persona o tramite gli operatori sanitari, o causate da batteri presenti all'interno del corpo. In Italia ogni anno si verificano dalle 450.000 alle 700.000 infezioni in pazienti ricoverati. Secondo uno studio condotto nel 2011 le Ica più comuni sono: infezioni respiratorie, soprattutto polmoniti, infezioni urinarie, infezioni chirurgiche e infezioni del sangue (batteriemie o sepsi). La gran parte di queste sono causate da batteri resistenti agli antibiotici.

Da alcuni anni ormai negli ospedali la principale emergenza è rappresentata dalla resistenza alla classe di antibiotici ad ampio spettro chiamata "carbapenemi" (presente in batteri come klebsiella pneumoniae, pseudomonas aeruginosa e acinetobacter spp). Questi microrganismi resistenti sono responsabili di gravi infezioni ed hanno la capacità di diffondersi molto rapidamente all'interno degli ospedali causando vere e proprie epidemie. Trovare dunque un modo dunque per contrastarli è una priorità non solo per la salute dei cittadini ma anche per i sistemi sanitari.

Come funziona il nuovo vaccino

La maggior parte dei vaccini tradizionali (ma anche a quelli a mRNA) istruisce la risposta immunitaria adattativa dell’organismo (caratterizzata dal suo adattamento a ciascun patogeno) ad attaccare con gli anticorpi un singolo patogeno. In questo caso, invece, il vaccino addestra il sistema immunitario innato (un'immunità non specifica che è presente fin dalla nascita e che rappresenta la prima linea di difesa dell’organismo) a combattere una vasta gamma di patogeni, un approccio più adatto per affrontare l'insieme di batteri e funghi che causano infezioni ospedaliere.

Il vaccino è senza proteine, ma contiene idrossido di alluminio (un adiuvante già usato nei vaccini per potenziare la risposta immunitaria), monofosforil lipide A (un endotossina batterica che si sviluppa all'interno dei patogeni), e mannano (un oligosaccaride di origine fungina). Una combinazione che stimola il sistema immunitario a combattere i possibili invasori, sostenendo l’attivazione di cellule deputate a fagocitare (mangiare) i patogeni, come i macrofagi (cellule immunitarie altamente differenziate nei vari tessuti dell'organismo, considerati gli "spazzini” del corpo umano).

Contro quali patogeni protegge

Quando è stato somministrato, il vaccino ha ridotto la carica batterica dei topi con infezioni invasive del sangue o dei polmoni causate dallo Staphylococcus aureus resistente alla meticillina (Mrsa). Ma si è dimostrato efficace anche contro l'Enterococcus faecalis resistente alla vancomicina, l'Escherichia coli che esprime beta-lattamasi, i ceppi resistenti ai carbapenemi di Acinetobacter baumannii, il Klebsiella pneumoniae e il Pseudomonas aeruginosa. Inoltre, il vaccino ha anche mostrato effetti protettivi contro i funghi Candida albicans e Rhizopus delemar, che possono essere molto pericolosi nei pazienti immunodepressi, e di poter indurre una spiccata risposta anti-infiammatoria. Il vaccino è già brevettato e dato avvio a una startup che ha coinvolto diverse aziende del mondo farmaceutico.

Quanto dura la sua efficacia

Una singola dose di vaccino agisce entro 24 ore dalla somministrazione e la sua efficacia dura fino a 28 giorni. "Dato che la durata media dell'ospedalizzazione per cure acute è di 5 giorni e il 95% delle ospedalizzazioni dura meno di 21 giorni - hanno dichiarato i ricercatori -, la durata dell'effetto protettivo offerto non è un deterrente per l'efficacia o la somministrazione del vaccino". "In ogni caso - hanno continuato - potrebbe essere ravvivata da una seconda dose, riducendo anche l’utilizzo di antimicrobici". Il vaccino ha, dunque, dimostrato di potere prevenire infezioni mortali associate all’assistenza sanitaria resistenti agli antimicrobici potenziando la risposta anticorpale. Tuttavia, prima di poter entrare a fare parte della pratica clinica, dovrà superare i test clinici (sull’uomo), e "non è detto - hanno concluso gli esperti - che possa funzionare anche contro altre infezioni ospedaliere".