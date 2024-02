Il vaiolo dell'Alaska fa la prima vittima. Quanto è pericoloso (e quali sono i sintomi)

In Alaska un uomo è morto dopo il ricovero in ospedale per essere stato contagiato dal vaiolo dell’Alaska (Alaskapox). Un virus che circola principalmente nei piccoli mammiferi che popolano l’Alaska, scoperto nel 2015, e che sino ad oggi non aveva causato vittime. La malattia provoca piccole lesioni sulla pelle che solitamente guariscono dopo poche settimane. Sei dei sette casi accertati finora, infatti, sono guariti senza aver avuto bisogno di cure particolari. Tra l’altro l’infezione è rara tra gli esseri umani.

Il primo decesso

Secondo quanto riportato dal Dipartimento della Salute dell'Alaska, la vittima, un anziano con un sistema immunitario già compromesso da terapie anti-tumorali, si sarebbe sottoposto a un primo controllo medico a settembre 2023 dopo aver notato una papula rossa (lesione cutanea con un diametro inferiore a 1 cm) sotto l'ascella destra. Nelle 6 settimane successive si è poi recato più volte al pronto soccorso per il controllo della lesione, dove gli sono stati prescritti più antibiotici, ma le sue condizioni continuavano a peggiorare. Così il 17 novembre è stato ricoverato in un ospedale di Anchorage (la più grande città dell’Alaska) dove i medici hanno scoperto che l’anziano era stato infettato dal virus Alaskapox. Il paziente è poi morto per complicazioni dovute all’infezione a fine gennaio 2024.

Il contagio, secondo i funzionari sanitari, sarebbe avvenuto tramite un gatto randagio di cui l'uomo si prendeva cura, e che andava a caccia di piccoli mammiferi. Il felino lo avrebbe graffiato proprio lì dove è comparsa la lesione un mese dopo, sull'ascella destra. A trasportare il virus sarebbero stati gli artigli utilizzati precedentemente dal felino per graffiare altri roditori infetti. Poichè tutti gli altri pazienti finora individuati con vaiolo dell’Alaska possedevano un cane o un gatto, i funzionari sanitari stanno cercando di capire qual è il ruolo degli animali domestici nella trasmissione del virus.

Cos'è il vaiolo dell'Alaska

L'Alaskapox è un virus identificato per la prima volta nel 2015 in una donna che viveva vicino Fairbanks, la seconda città più grande dell’Alaska. Appartiene al genere Orthopoxvirus che comprende diverse specie di virus che possono causare altre malattie negli esseri umani come il vaiolo, il vaiolo bovino, il vaiolo del cavallo, il vaiolo del cammello e il vaiolo delle scimmie (Monkeypox) che recentemente ha causato diversi focolai in tutto il mondo, compresa l’Italia. Il virus, endemico nei piccoli mammiferi dell’Alaska, infetta regolarmente arvicole (piccoli roditori) e toporagni dal dorso rosso, oltre che altri roditori come gli scoiattoli rossi.

Prima di quest'ultimo caso mortale, in Alaska erano stati segnalati a dicembre 2023 altri sei casi di infezione, guariti completamente. "È molto probabile - ha spiegato Joe McLaughlin, epidemiologo e capo della Sezione di Epidemiologia dell’Alaska presso il Dipartimento della Salute dell’Alaska - che il virus sia presente in Alaska da centinaia, se non migliaia di anni. Quello che è cambiato è la maggior consapevolezza dei medici e la conoscenza del fatto che il virus è più diffuso di quanto pensassimo".

I sintomi e la cura

La malattia si manifesta solitamente con lesioni cutanee (che possono essere confuse con punture di insetto o morsi di ragni), linfonodi ingrossati, pelle arrossata, dolori articolari o muscolari, oltre a sintomi simil influenzali. Nelle persone immunocompromesse l’infezione può aggravarsi fino a causare la morte. La terapia è costituita da farmaci antivirali e immunoglobulinici.

Il contagio tra gli esseri umani

L’infezione si contrae attraverso il contatto stretto con piccoli mammiferi o animali domestici infetti, oppure frequentando ambienti naturali in cui potrebbero vivere animali selvatici. Sebbene non sia stata ancora riscontrata la trasmissione tra uomo e uomo, gli esperti ritengono che il virus Alaskapox possa essere contagioso come quello del vaiolo delle scimmie, ed il contagio tra esseri umani avvenire attraverso il contatto stretto con una persona infetta, il contatto con fluidi corporei infetti (in particolare provenienti dalle pustole) e per via aerea, con goccioline respiratorie. Pertanto, gli esperti raccomandano ai pazienti di coprire le lesioni cutanee e non toccarle, e di non condividere indumenti o biancheria con altre persone.