Un verme di 8 centimetri è stato estratto vivo dal cervello di una donna

Nell’ospedale dei Canberra, in Australia, è stato è estratto vivo un verme parassita di 8 centimetri dal cervello di una donna. La paziente di 64 anni, originaria del New South Wales sud-orientale, era stata ricoverata per la prima volta a fine gennaio 2021 poiché soffriva da tre settimane di dolori addominali e diarrea, tosse secca, febbre e sudorazione notturna, ma senza ricevere cure particolari. Nel 2022, poi, con l’aggravarsi dei sintomi cui si sono aggiunti anche dimenticanza e depressione, è stata ricoverata presso l’ospedale di Canberra e sottoposta a una risonanza magnetica del cervello che ha rivelato alcune anomalie. La donna è stata così operata d’urgenza, e dal suo cervello è stato estratto vivo un verme parassita rotondo lungo 8 cm.

"I neurochirurghi si occupano regolarmente di infezioni nel cervello - ha commentato il dott. Sanjaya Senanayake, esperto in malattie infettive presso l'ospedale di Canberra -, nessuno si aspettava di trovare nel cervello di questa donna un verme vivo. Questa è stata una scoperta che accade una sola volta nella vita". Il caso è stato documentato nell'edizione di settembre della rivista Emerging Infectious Diseases.

Il primo caso al mondo

La paziente operata all’ospedale di Canberra rappresenta il primo caso al mondo di ritrovamento del parassita negli esseri umani. In precedenza, questo verme era stato trovato solo negli organi dei koala e dei petauri dello zucchero, ma mai nel cervello di un mammifero adulto.

Dopo l’intervento, il team di specialisti ha subito effettuato una ricerca per scoprire di che tipo di nematode (verme) si trattasse, al fine di individuare il trattamento migliore per curare la paziente. "Abbiamo cercato sui libri di testo i tipi di nematodi che possono invadere il cervello e causare malattie neurologiche - ha detto Senanayake -, ma la ricerca è stata infruttuosa e abbiamo dovuto chiedere aiuto ad esperti esterni. Abbiamo inviato il verme ancora vivo al laboratorio di uno scienziato del CSIRO (The Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation) che ha molta esperienza con i parassiti, il quale ci ha detto che si trattava della specie Ophidascaris robertsi, un nematode che si trova solitamente nei pitoni".

Dall’infezione all'intervento

"La donna - ha raccontato Senanayake - risiede nei pressi di una zona lacustre abitata da pitoni tappeto. Sebbene non abbia mai avuto contatti diretti con i serpenti, spesso raccoglieva erbe autoctone come le verdure warrigal nei dintorni del lago per usarle in cucina". I medici e gli scienziati ipotizzano che un pitone abbia diffuso il parassita attraverso le feci nell'erba, e che la paziente sia stata infettata toccando o mangiando l'erba contaminata all’inizio del 2021, quando ha sviluppato dolore addominale e diarrea, seguiti da febbre, tosse e respiro corto.

"Questi sintomi - ha spiegato la microbiologa clinica Karina Kennedy dell'ospedale di Canberra - erano probabilmente dovuti alla migrazione delle larve di nematodi dall'intestino in altri organi, come il fegato e i polmoni. Nel 2021 la donna era stata sottoposta a una biopsia polmonare, ma non erano stati identificati parassiti. Probabilmente perché in quella fase le larve erano troppo piccole per essere viste". Nel tempo le larve sono maturate, e i sintomi hanno cominciato a cambiare. La donna lamentava sottili cambiamenti nella memoria, nell'elaborazione cognitiva e sintomi di depressione. Una scansione del cervello ha rivelato poi una lesione nel lobo frontale destro che ha richiesto un intervento chirurgico urgente durante il quale i neurochirurghi hanno trovato il parassita che si aggirava nel cervello. "I vermi parassiti - hanno chiarito gli specialisti - raramente invadono il cervello umano. In questo caso la paziente era immunocompromessa e probabilmente questo ha permesso alle larve del verme di migrare attraverso la barriera ematoencefalica nel sistema nervoso centrale".

La cura e la ripresa

Dopo l’intervento la paziente è stata sottoposta ad una cura specifica per impedire ad altre larve di invadere altre parti del suo corpo, come il fegato. I medici hanno attentamente selezionato i farmaci, poiché alcuni avrebbero potuto innescarle infiammazioni una volta morte le larve. L’infiammazione può essere dannosa per organi come il cervello, quindi sono stati somministrati anche farmaci per contrastare eventuali effetti collaterali pericolosi. "La povera paziente è stata così coraggiosa e meravigliosa - ha detto Senanayake -. Ora sta si riprendendo bene anche se è regolarmente monitorata".

Aumentano le malattie infettive trasmesse dagli animali

"Questo caso - ha affermato Senanayake - evidenzia il pericolo crescente di malattie e infezioni che si trasmettono dagli animali all’uomo, soprattutto perché le persone e gli animali oggi vivono più a stretto contatto e gli habitat si sovrappongono maggiormente. Ci sono stati circa 30 nuovi contagi nel mondo negli ultimi 30 anni". Secondo i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC), tre quarti delle malattie infettive nuove o emergenti nell’uomo provengono da animali.

"Delle infezioni emergenti a livello globale - ha spiegato Senanayakecirca - il 75% sono zoonotiche, il che significa che c’è stata trasmissione dal mondo animale a quello umano. Ciò include anche i coronavirus. Nel caso specifico, l'infezione da Ophidascaris non si trasmette da persona a persona, quindi il caso di questo paziente non causerà una pandemia come quella di Covid-19 o di Ebola. Tuttavia, il serpente e il parassita si trovano in altre parti del mondo, quindi è probabile che nei prossimi anni verranno riconosciuti altri casi del genere in altri Paesi".