Incinta oltre i 50 anni? La dottoressa spiega com'è possibile: metodi, numeri e cosa c'è da sapere

È trascorsa proprio una settimana da quando Veronica Peparini, ex insegnante di Amici, e Andreas Muller, ex vincitore di Amici, hanno rivelato di essere in attesa di due meravigliose gemelline. La notizia ha destato sorpresa tra i più, soprattutto se si considera l'età della donna, 52 anni. La stessa ballerina e coreografa ha parlato a Verissimo di un "aiutino" per rimanere incinta, senza specificare di cosa si tratti. E certamente non era tenuta a farlo. Partendo da questo spunto di attualità, Today ha voluto intervistare un esperto per approfondire la tematica della gravidanza in età avanzata, della fecondazione assisita tra eventuali rischi, metodi e altre curiosità. Ecco cosa ha raccontato la Dottoressa Rita Patrono, specializzata in ginecologica e ostetricia.

Parliamo di PMA (procreazione medicalmente assistita). Quando vi si ricorre?



"Cercherò di parlare in modo semplice. Sostanzialmente quando una coppia, dopo 1 anno di rapporti liberi, non riesce aad avere figli".

Cosa si fa, in parole povere?



"Si cominciano a fare delle indagini diagnostiche: il monitoraggio ecografico del ciclo femminile per lo sviluppo del follicolo; e il seminale nell'uomo".

C'è una differenza, dunque, tra uomo e donna?



"Certo. Nella donna c’è il segnale chiaro della fine del ciclo mestruale e quindi la menopausa, nell’uomo è diverso. LE cause di infertilità sono 50 e 50. Per quanto riguarda la donna si procede innazitutto con una ecografia con metodica semplice, si vede la morfologia dell’utero per approfondire questo e poi si fa un esame endoscopico. Se la donna non ha problemi e neanche l’uomo allora si prova a fare un rapporto spontaneo in un momento preciso del ciclo mestruale, quindi si induce la coppia ad avere un rapporto. Se questo poi non succede, si passa all’inseminazione in utero".

Cos'è?

"Si preleva il liquido seminale con eiaculazione esterna all’utero e si arricchisce con dei fattori di crescita. L'inseminazione consiste nell’introduzione, nell’utero, del liquido seminale con un piccolo catetere, così si garantisce agli spermatozoi una vitalità maggiore".

La riproduzione assisita, invece?

"Consiste nella stimolazione dell’ovulazione, con induzione farmacologica per produrre più follicoli. A seconda dell’età c’è una diversa risposta, logicamente. Lo step successivo è il pick-up, prelievo degli ovociti con una procedura semplice. Non è un intervento. In sostanza gli ovociti vengono messi a fecondare insieme al liquido seminale, rendendoli entrambi più favorevoli alla fecondazione. Se avviene la fecondazione in vitro, i prodotti del concepimento – agglomerati di cellule – vengono valutati a seconda della loro capacità di crescita. Poi si prelevano gli embrioni e si mettono in utero stimolato, sostenedo il tutto farmacologicamente. Quelli non impianti vengono congelati e poi magari riutilizzati".

Ci sono altre tecniche?



"Sì, un'altra è quella della fecondazione dell’ovocita da parte di uno spermatozoo, indotta dall’esterno. Si preleva un ovocito e uno spermatozoo e avviene la penetrazione nella cellula. Questo si utilizza quando il seminale è molto danneggiato, ovvero quando l'uomo ha pochi spermatozoi e con tante forme non vitali. Ma c'è anche la fecondazione eterologa con donazione del gamete".

Ovvero?

"La donazione di ovociti che vengono prelevati in una donna giovane, che decide di donarlo ad un'altra donna".

Come la banca del seme, sostanzialmente?

"Esatto. Ci sono degli istituti in cui donazione e fecondazione avvengono contestualmente. Però in Italia è difficile questo poiché ci sono poche donatrici. Ricordo che la donazione è spontanea, gratuita e libera. Una donna può farlo per generosità, mentre all’estero vengono pagate".

Per la sua esperienza, c'è un ricorso maggiore a questi metodi?

"Il discorso è questo: il problema che c’è al momento è l’età della coppia. La grande causa di sterilità è l’età a cui la coppia arriva alla riproduzione, che è sempre più ritardata. L’acme della donna è ai 25 anni e, più in generale, dopo i 36 anni le cose cambiano. Nell’uomo è meno evidente perché le ovaie hanno un tempo di durata fino alla menopausa. Ma ovviamente anche l'uomo dopo una certa età ha più difficoltà".

La sterlità, quindi, è aumentata?

"Parlo per la mia esperienza da dottoressa: sì, ma per il semplice fatto che, appunto, è aumentata l’età a cui si approccia alla gravidanza. La sterilità c’è sempre stata, anzi magari adesso di meno perché tanti casi di malattie - penso alla tuberolocosi ad esempio - sono notevolmente diminuiti; però le coppie arrivano ad una età molto adulta per avere una gravidanza".

Prima ha parlato di farmaci per la stimolazione. Hanno delle controindicazioni?

"Inducono una produzione ormonale molto importante. Rischi particolari non ce ne sono perché si cerca di fare un numero ragionevole di stimolazione. Bisogna sempre affidarsi a professionisti. Ovviamente si deve considerare tutta una serie di fattori di rischi, come il tumore alla mammella. La gravidanza a 40 anni, anche spontanea, predispone ad un maggio rischio di tumori alla mammella, questo va detto".

Dopo i 40 anni cosa si fa?

"Ogni caso è a sé però in linea generale, dopo i 40 anni, avere un figlio spontaneamente è difficile".

Queste procedure e questi esami sono passati dal Sistema Sanitario Nazionale?



"Il SSN sotto i 40 anni eroga queste prestazioni, ma alcuni esami sono a pagamento. Attenzione però, perché privatamente parliamo di cifre comprese tra i 5.000 e i 10.000 euro. Questo per dire che ovviamente al SSN tutto ciò costa. In altri paesi, come Spagna e i Paesi del’Est, costa di meno, ma comunque si parla sempre di migliaia di utero".

A livello legislativo, ci sono ancora delle sfide da portare avanti?

"Certo. Tutto ciò di cui ho parlato fino ad ora interessa solo le coppie eterosessuali. Purtroppo per le coppie omosessuali o le donne single non è possibile. Una donna single non può, neanche con il proprio ovocito".

Passi avanti, invece, sono stati fatti?

"Certamente. Le faccio un esempio: in caso di chemioterapia, prima solamente l'uomo poteva congelare il proprio seme per poi riutilizzarlo eventualmente dopo la terapia. Adesso, invece, anche la donna. Inizia ad esistere il prelievo dei gameti prima della terapia. Prima questo non si faceva, ma negli ultimi anni sì".

Qualche dato. Come riportato dal Rapporto del Ministero della Salute sulle nascite in Italia (dati riferiti al 2022) "Nel complesso i parti con procreazione medicalmente assistita PMA aumentano del 73% nel periodo considerato, ma diminuisce notevolmente la percentuale di parti plurimi in gravidanza con PMA (21% nel 2012, 9% nel 2022)", si legge sul sito del Ministero. Altri dati interessanti: