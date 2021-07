Vitiligine, come riconoscerla e curarla: risponde il dermatologo

La vitiligine è una malattia dermatologica cronica che rende la pelle incapace di produrre la melanina (pigmento che le conferisce il colorito naturale) creando macchie bianche sulla superficie cutanea. A soffrirne in Italia sono 7 persone su 1000. Nel 50% dei casi, la malattia si sviluppa prima dei primi 20 anni d’età (nei giovani che ne soffrono sin dall’infanzia, la superficie corporea colpita è meno del 10%), e nel 95% dei casi entro i 45 anni. La cause della vitiligine non sono ancora chiare, sicuramente esiste una predisposizione genetica: circa il 20% dei soggetti affetti da questa malattia ha, infatti, almeno un parente di primo grado che ne soffre. Nonostante sia considerata una patologia “cosmetica” perché non colpisce altri organi, la vitiligine ha un impatto dirompente sulla qualità della vita di chi ne soffre: colpendo siti visibili del corpo, come viso e mani (ma non solo), rende i pazienti spesso oggetto di discriminazione e scherno, soprattutto in estate quando le occasioni per scoprire il corpo sono più frequenti. Per sensibilizzare sulla patologia e favorire un processo di accettazione da parte dei pazienti e degli altri, sono nate, negli ultimi anni, numerose iniziative, come la Giornata Mondiale della Vitiligine (il 25 giugno) e testimonianze di tante star che ne sono affette. In prima linea, la top model Winnie Harlow, testimonial di molte campagne pubblicitarie - che ha sfilato in passerella fiera del suo corpo affetto da vitiligine -, l’attrice Kasia Smutniak - che ha creato un filtro Instagram per dimostrare cosa voglia dire soffrire di questa patologia-, l'azienda Mattel che ha creato una Barbie con vitiligine per far sentire meno soli i bambini affetti da questa malattia. In tutto questo, ovviamente, la ricerca non si è mai fermata: sebbene questa rimanga ancora una patologia dalle cause poco chiare, si stanno facendo grossi passi avanti per comprenderla meglio e trovare una cura efficace. Abbiamo intervistato il dott. Marco Palla, dermatologo e venereologo, nonché Ricercatore presso la Struttura Complessa Melanoma e Terapie Innovative del Pascale di Napoli, per chiedergli quali sono le nuove prospettive di cura e come i pazienti affetti da vitiligine possono affrontare la spiaggia in sicurezza.

- Cos’è la vitiligine e con quali sintomi si manifesta?

“La vitiligine è una malattia dermatologica che si caratterizza per la incapacità della pelle di produrre la melanina, ossia il pigmento prodotto dalla pelle, utile a conferirle il naturale colorito. L’assenza di questo pigmento provoca, pertanto, la comparsa di macchie bianche, ben distinte dalle aree di pelle circostanti, di dimensioni variabili, spesso simmetriche, circoscritte nella maggior parte dei casi, ma talvolta diffuse”.

- Quali sono le cause?

“Le cause della vitiligine non sono completamente chiare. Nelle aree interessate si è evidenziato una incapacità da parte dei melanociti di produrre la melanina o la perdita/assenza nella pelle degli stessi melanociti. Pertanto, i meccanismi proposti alla base di questi eventi sono la comparsa di un attacco autoimmune nei confronti dei melanociti che gli impedirebbe di produrre la melanina, una scarsa sopravvivenza di queste cellule o una incapacità di produrre melanina geneticamente determinata”.

- Un recente studio italiano ha individuato una proteina, chiamata “MIA”, come principale causa delle vitiligine…

“In realtà “MIA” è una piccola proteina nota da tempo e identificata come proteina in grado di favorirne il distacco delle stesse cellule di melanoma dalle strutture di sostegno delle pelle, ossia la matrice extracellulare. Successivamente, si è evidenziato che questa stessa proteina è anche presente nei pazienti con vitiligine, pertanto, questa scoperta si registra come un ulteriore tassello aggiunto alla ricerca e finalizzato alla identificazione di farmaci utili per combattere la malattia”.

- Quali soggetti può colpire? Alcuni sono maggiormente predisposti?

“Nella maggior parte dei casi si riscontra una certa familiarità, quindi la presenza in famiglia di persone già affette da tale patologia esprime un aumento del rischio di svilupparla nei parenti più prossimi”.

- Questa malattia può manifestarsi a qualsiasi età?

“Può colpire a qualsiasi età ma in genere si evidenzia dopo la pubertà. Nei bambini ad esempio si può verificare la comparsa di vitiligine in corrispondenza dei nei. Si tratta di un evento noto ai dermatologi come “vitiligine peri-nevica” e si esprime con la comparsa di questi nevi noti come “nevi di Sutton”, che quasi sempre destano preoccupazione nei genitori”.

- Quanti italiani soffrono di vitiligine?

“La vitiligine colpisce lo 0,5-2% della popolazione mondiale, i dati nella popolazione italiana rispecchiano la stessa incidenza”.