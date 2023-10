Chi vive in affitto invecchia più velocemente: lo studio

La ricerca ha dimostrato che la disoccupazione non fa male solo alle tasche, ma incide anche sul nostro corredo genetico causando un invecchiamento precoce. A dimostrarlo già 10 anni fa uno studio dell'Imperial College London e dell'Università di Oulu (Finlandia) secondo cui l’assenza di lavoro per due anni e oltre in attesa di un impiego, logora le attese, il portafogli, l'umore ed anche i rapporti sociali.

Ma a velocizzare il processo di invecchiamento biologico non è solo la disoccupazione, anche le condizioni abitative possono condizionare fortemente lo stato di salute sia fisica che mentale della persona. A dimostrarlo uno studio condotto dall’Università dell'Essex (Regno Unito) e dell’Università di Adelaide (Australia) secondo cui che chi vive in affitto da un privato invecchia più velocemente di chi è disoccupato. Tuttavia, gli effetti sono reversibili. A tal proposito, e alla luce di questi risultati, i ricercatori hanno sottolineato l'importanza di mettere in atto al più presto politiche abitative per il miglioramento della salute dei cittadini. Lo studio è stato pubblicato sul Journal of Epidemiology & Community Health.

Lo studio

I ricercatori hanno esaminato i dati dello Understanding Society (uno dei più grandi sondaggi al mondo per la ricerca sociale ed economica condotto su un campione di 40.000 famiglie del Regno Unito e circa 100.000 individui) e del British Household Panel Survey (un'indagine per la ricerca sociale ed economica) relativi a fattori di stress legati alle circostanze abitative come la presenza di muffa e il freddo, nonché problemi psicosociali come prezzi elevati e sovraffollamento.

Queste informazioni sono state poi correlate alle cartelle cliniche degli intervistati dai quali sono stati prelevati campioni di sangue per l’analisi della metilazione del DNA, una modificazione epigenetica del DNA che misura l’invecchiamento biologico. Nello specifico, l'epigenetica è una branca della genetica che può aiutare a comprendere meglio in che modo i comportamenti e i fattori ambientali influiscono sul funzionamento dei geni.

Le persone in affitto invecchiano più velocemente

L’analisi ha rivelato che le persone che vivono in affitto da un privato invecchiavano più velocemente, e che l’impatto di questa condizione (in relazione con l’invecchiamento precoce e rispetto alla proprietà diretta senza mutuo) era quasi il doppio rispetto a chi era senza lavoro e chi era impiegato. Un invecchiamento biologico più rapido era più evidente nei casi in cui le persone avevano arretrati nel pagamento dell’affitto o vivevano in luoghi esposti all’inquinamento e a problemi ambientali.

Non solo, i ricercatori hanno anche scoperto che il fattore di rischio legato ad un invecchiamento precoce era risultato maggiore del 50% rispetto a quello di un ex fumatore e rispetto ai non fumatori. "I nostri risultati - hanno affermato i ricercatori - suggeriscono che le difficili circostanze abitative influiscono negativamente sulla salute attraverso un invecchiamento biologico più rapido. Tuttavia, questi effetti sono reversibili. Pertanto, risultano fondamentali nuove politiche abitative per il miglioramento della salute".

La necessità di nuove politiche abitative

Lo studio è di tipo osservazionale, quindi non è possibile trarre conclusioni sulla causalità, tuttavia i ricercatori suggeriscono che la chiave per rallentare il processo di invecchiamento potrebbe essere il miglioramento del trattamento e delle condizioni di vita delle persone che affittano nel settore privato.

"Il significato di essere un affittuario privato dipende dalle decisioni politiche, che finora hanno privilegiato i proprietari e gli investitori rispetto agli affittuari", hanno affermato i ricercatori. "Le politiche volte a ridurre lo stress e l'incertezza associati all'affitto privato, come la fine degli sfratti senza giusta causa, la limitazione degli aumenti degli affitti e il miglioramento delle condizioni, possono contribuire a ridurre gli impatti negativi dell'affitto privato", hanno concluso.