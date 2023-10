Disfunzione erettile, quanti minuti di attività fisica fare al giorno per curarla

La disfunzione erettile è l’incapacità di raggiungere e/o mantenere un’erezione adeguata a portare a termine un rapporto sessuale soddisfacente. Un disturbo che colpisce il 13% dei maschi italiani (la metà degli ultra settantenni e circa il 40% degli over 50) e può essere causato da diversi fattori sia psicologici che organici (come ad esempio la diminuzione del testosterone). Dietro questo disturbo, molte volte, possono nascondersi patologie come l’ipertensione, il diabete, malattie cardiovascolari, la sindrome metabolica o la depressione. Altre volte è semplicemente il risultato di stress, nervosismo, stanchezza o un consumo eccessivo di alcol o di tabacco.

La condizione viene solitamente trattata con un terapia farmacologica, affiancata nei pazienti più giovani da un percorso psico-sessuologico. L’approccio farmacologico prevede l’assunzione di inibitori della fosfodiesterasi 5 (PDE5I), come il sildenafil (Viagra®), il vardenafil (Levitra®), il tadalafil (Cialis®) e l’avanafil (Spedra®), che agiscono aumentando l’afflusso di sangue al pene. Per il trattamento dei casi più gravi, resistenti alle terapie farmacologiche, si può ricorrere all’impianto di una protesi peniena. Tuttavia, secondo una recente meta-analisi, condotta da tre scienziati statunitensi, basterebbe praticare regolarmente attività fisica per combattere questo disturbo. L'esercizio aerobico sarebbe infatti efficace quasi quanto il Viagra, se non di più, nel curare la disfunzione erettile, con il vantaggio di non avere gli effetti collaterali dei farmaci. Questo perché l’attività fisica, soprattutto quella aerobica, migliora il sistema cardiovascolare, e quindi anche l’afflusso di sangue al pene. Lo studio è stato pubblicato sul Journal of Sexual Medicine.

Lo studio

I ricercatori hanno analizzato i dati di 11 ricerche che hanno testato da una parte l’impatto dell’esercizio fisico e dall’altra dell’utilizzo di farmaci come il Viagra o il Cialis per combattere la disfunzione erettile. Gli studi hanno coinvolto 1.100 uomini (con età compresa tra i 43 e i 69 anni). Di questi, 600 si sono allenati praticando un’attività aerobica 3-5 volte a settimana per 30 minuti/un’ora, e gli altri 500 hanno ricevuto la cura farmacologica.

L'attività aerobica migliora la funzione erettile

Chi aveva svolto l'attività fisica aveva avuto in media un miglioramento di 5 punti nella funzione erettile (per valutarla è stato utilizzato l’International Index of Erectile Function (IIEF)). Tra l’altro i volontari che aveva una disfunzione erettile più grave, hanno ottenuto benefici migliori. Chi aveva ricevuto il Viagra o il Cialis ha avuto miglioramenti da 4 a 8 punti. Chi, invece, aveva ricevuto una terapia sostitutiva con testosterone perché aveva livelli troppo bassi di questo ormone, ha avuto un miglioramento della funzione erettile di soli due punti.

La ricerca ha dunque dimostrato che l’attività aerobica, come correre, nuotare, andare in bicicletta o camminare ad una certa velocità, può essere una valida alternativa all’utilizzo di farmaci anche per combattere l’impotenza.

Il gel rivoluzionario che cura la disfunzione erettile

Tra le ultime novità nella cura della disfunzione erettile c’è anche un gel ‘rivoluzionario’, il primo trattamento topico per la disfunzione erettile. Si applica sulla testa del pene 15 secondi prima del rapporto sessuale ed agisce in 10 minuti (rispetto ai 30 dei farmaci più comuni come il Viagra). Inoltre, rispetto a questi ultimi non necessita della prescrizione medica.

Come agisce? Una volta applicato, i componenti volatili della formulazione (alcool e acqua) evaporano creando prima una sensazione di freddo e poi di caldo. Questo processo aumenta il flusso sanguigno e stimola le terminazioni nervose che portano alla tumescenza e all'erezione entro pochi minuti dall’applicazione. I test realizzati dalla casa produttrice ha dimostrato che il gel consente di ottenere un’erezione entro pochi minuti, e che questa è abbastanza duratura per un'attività sessuale soddisfacente.