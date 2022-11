Cambio di sesso da uomo a donna: quali interventi chirurgici si effettuano

Nel nostro Paese si effettuano oltre 100 interventi di chirurgia di riassegnazione del sesso all'anno. Secondo il protocollo ONIG (Osservatorio Nazionale sull'Identità di Genere), il percorso di transizione sessuale da maschio a femmina (e viceversa) inizia con la diagnosi di “Incongruenza di genere” (condizione di malessere dovuta al non riconoscimento della propria identità di genere nel sesso biologico/genere assegnato alla nascita), dopo un percorso psicologico della durata minima di sei mesi, per proseguire con la TOS o Terapia Ormonale Sostitutiva (secondo la legge 164/82) prescritta da un endocrinologo esperto. Parallelamente alla TOS si avvia l’iter legale che si conclude con l’emissione, da parte del tribunale di competenza, della sentenza che autorizza la rettifica di attribuzione del sesso e il cambio del nome sui documenti. Una volta completati tutti gli step, alcune persone (non tutte) decidono di proseguire con l’intervento di riassegnazione dei caratteri sessuali.

Il dott. Marco Capece, esperto in chirurgia ricostruttiva dell’apparato genitale maschile presso la Scuola di Specializzazione in Urologia dell’Università degli Studi Federico II di Napoli, spiega a Today quali sono (e in cosa consistono) le tecniche chirurgiche più utilizzate nel percorso di riconversione andro-ginoide (da uomo a donna) delle persone transgeneder.

Dott. Capece, quali sono le tappe del percorso ormonale per una persona che desidera sostituire l'organo genitale maschile con quello femminile?

“La terapia ormonale viene prescritta da endocrinologi esperti in terapie ormonali sostitutive in gender, e, quando tollerata da un punto di vista medico, deve precedere qualsiasi intervento chirurgico genitale. Nelle persone che desiderano sostituire il proprio organo genitale maschile con quello femminile, la TOS ha due obiettivi (ridurre i caratteri sessuali secondari maschili e indurre i caratteri sessuali femminili) e consta fondamentalmente di due tipologie di farmaci: estrogeni ed antiandrogeni steroidei (es. ciproterone acetato) o non steroidei (es. flutamide)".

Come cambia il corpo con la terapia ormonale?

“Può determinare l'aumento volumetrico delle mammelle quasi immediatamente dopo l'inizio della terapia, una ridistribuzione del grasso corporeo di tipo ginoide, l'assottigliamento della cute, la diminuzione della villosità corporea e il rallentamento della perdita dei capelli. Purtroppo, però, l’incremento volumetrico delle mammelle quasi mai riesce a raggiungere delle dimensioni che vengono ritenute accettabili. In ogni caso tutti i soggetti sottoposti a terapia ormonale sostitutiva dovranno svolgere controlli periodici al fine di valutare l’adeguatezza della terapia e valutare un cambio del principio attivo od un adeguamento del dosaggio in caso di effetti indesiderati”.

Una volta terminato il percorso ormonale, alcuni decidono di sottoporsi all’intervento di chirurgia di riassegnazione dei caratteri genitali. Quali sono le tecniche più utilizzate oggi per il cambio di sesso da uomo a donna?

“La tecnica più utilizzata è la vaginoplastica con lembo peno-scrotale invertito. Dopo l’asportazione dei testicoli e dei corpi cavernosi del pene, ovvero la parte erettile dell’organo, la cute che li riveste viene utilizzata per costruire la parete anteriore e posteriore della neovagina (lo spazio viene ricavato tra il retto posteriormente e la prostata e vescica anteriormente). La profondità dell’organo ricostruito dipenderà dalla quantità di “stoffa” a disposizione, ovvero dalle dimensioni della cute che riveste il pene e lo scroto ed anche dalla volumetria pelvica del soggetto. Infine, il glande viene modellato e suturato per ricostruire il neoclitoride, mentre la funzione urinaria è garantita dall’uretra nativa che viene accorciata ed adattata. Per la vaginoplastica è possibile utilizzare anche il peritoneo (lo strato di membrana sierosa che costituisce lo strato interno della cavità addominale e pelvica), anche se l’invasività dell’intervento è maggiore dovendo intervenire su strutture addominali altamente vascolarizzate. Una seconda tecnica, invece, prevede l’utilizzo del colon per ricostruire la neovagina, ma la cosiddetta colovaginoplastica attualmente è poco utilizzata a causa di un elevato tasso di complicanze ed effetti collaterali spiacevoli come l’eccessiva produzione di muco ed il cattivo odore. Questa tecnica viene utilizzata soprattutto in caso di perdita o infattibilità del lembo peno-scrotale”.

Quali fasi chirurgiche prevede, dunque, la vaginoplastica?

“L’intervento prevede due fasi, una fase demolitiva e una fase ricostruttiva. La fase demolitiva prevede la penectomia (rimozione del pene) e la orchiectomia (asportazione testicoli), ed ovviamente preclude irreversibilmente la capacità di procreazione. Nella fase ricostruttiva, invece, si procede con la vulvoplastica ovvero con la creazione dei genitali esterni (clitoride, grandi e piccole labbra) e con l’apertura dell’uretra all’esterno per consentire alla persona di urinare. Infine, si procede con la costruzione di un clitoride ricavato da una porzione del glande (apice del pene), conservato durante la fase demolitiva che permette, nella maggioranza dei casi, di avere una sensibilità durante i rapporti sessuali. In un secondo momento, poi, la paziente può anche decidere di eseguire anche altri interventi di rifinitura dei genitali esterni con finalità prevalentemente estetiche”.

Quali funzioni e sensibilità garantiscono all’organo sessuale questi interventi?

“La neovagina ideale dovrebbe rendere possibile i rapporti di tipo penetrativo e consentire il raggiungimento dell’orgasmo tramite la stimolazione del neoclitoride. Tuttavia, tali risultati non sempre sono garantiti. Questo perchè la profondità della cavità dipende dalla quantità di tessuto disponibile derivante da pene e scroto (in caso di lembo peno-scrotale) e da un corretta gestione post-operatoria della neovagina da parte della paziente. La neovagina, infatti, col passare del tempo, va incontro ad un progressivo restringimento con perdita della profondità e della pervietà neovaginale inizialmente ottenute. Per tale motivo, le pazienti vengono educate all’utilizzo di dilatatori e/o tutori vaginali nel post-operatorio, il cui uso è necessario per evitare questa complicanza”.

Possibili rischi o problematiche che il paziente può trovarsi ad affrontare?

“Ovviamente qualsiasi procedura chirurgica non è esente da rischi. Le complicanze legate a questi interventi sono di varia natura e comprendono: infezioni, emorragie, fistole, inestetismi, difetti di cicatrizzazione e necrosi cutanea parziale o totale con eventuale perdita della neovagina. Le pazienti sottoposte a colovaginoplastica spesso lamentano la fuoriuscita di secrezioni mucose maleodoranti. Più raramente questo intervento può esitare in difetti di canalizzazione o deiscenza dell’anastomosi termino-terminale con conseguente peritonite”.

A questi interventi se ne affiancano altri, non di sua competenza. Quali sono i più richiesti?

“Chi intraprende questo tipo di percorso spesso si sottopone anche ad altri interventi chirurgici per migliorare i caratteri sessuali secondari femminili. Tra i più richiesti c’è la mastoplastica additiva (l’incremento della volumetria del seno mediante l’utilizzo di protesi mammarie), l’intervento di riduzione del pomo d’adamo per renderlo meno marcato, il rimodellamento delle cartilagini laringee, la liposcultura addominale e la femminilizzazione del volto mediante rinoplastica, blefaroplastica e rimodellamento di zigomi, guance e labbra. Tali interventi, solitamente, sono realizzati da specialisti in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica ed in otorinolaringoiatria”.