Un magnate farà un intervento per "ringiovanirsi" il pene: in cosa consiste

Chi non ha letto nei mesi scorsi del famoso caso Bryan Johnson, il magnate americano che, ossessionato dalla giovinezza, spende 2 milioni di dollari all'anno in un programma anti-età creato da lui stesso e chiamato Project Blueprint? Il 45enne, fondatore di Kernel (azienda produttrice di caschi che misurano i segnali cerebrali e l'impatto della meditazione e degli interventi farmaceutici sul dolore cronico) segue una routine ultra rigida che inizia ogni mattina alle 5 con due dozzine di integratori. Prosegue con un allenamento di un'ora, seguito da una colazione inclusa in una dieta vegana a basso contenuto calorico (1977 calorie) e un lavaggio dei denti che prevede un risciacquo a base di olio dell'albero del tè e gel antiossidante. Jhonson segue anche un rigido programma del sonno: mentre dorme è collegato a una macchina che conta quante erezioni ha durante la notte. Prima di coricarsi, indossa un paio di occhiali blu che bloccano la luce per due ore.

L’obiettivo è avere tutti gli organi principali (cervello, cuore, polmoni, fegato, reni, tendini, denti, pelle, capelli, vescica, e persino pene e retto) funzionanti come quelli di un 18enne. In un post del 2021 Johnson aveva scritto "La mia nuova impresa, Project Blueprint, punta a controllare tutti i 78 organi del mio corpo e a invertire al massimo l'età biologica di ciascuno di essi".

Il primo scambio di plasma intergenerazionale al mondo

Lo scorso 3 aprile Johnson, il figlio Talmage e il padre Richard si sono presentati in una clinica di Dallas per mettere in pratica il primo scambio di plasma intergenerazionale al mondo. Solitamente il magnate riceve il plasma - come previsto dal programma Project Blueprint - da donatori anonimi con un indice di massa corporea ideale e uno stile di vita sano. In questo caso è stato il figlio 17enne a fornirgli un litro del suo sangue. Ma non è finita qui. Una volta che il plasma di Talmage è stato iniettato nelle vene di Johnson, questo a sua volta "ha donato" il suo al padre Richard di 70 anni. Un trattamento sul quale non esistono prove scientifiche che dimostrino effetti, ma solo numerosi dubbi soprattutto per le reazioni avverse che potrebbe provocare.

Secondo il magnate, invece, il Project Blueprint - che incoraggia anche i follower a misurare quotidianamente il loro peso, l'indice di massa corporea, il grasso corporeo, i livelli di glucosio nel sangue e le variazioni della frequenza cardiaca - lo ha già ringiovanito: oggi mostrerebbe il cuore di un 37enne e la pelle di un 28enne.

Il ringiovanimento del pene

Se finora il team di esperti che segue Johnson si è focalizzato sulla dieta e sull’attività fisica, ora vuole concentrarsi sul suo pene. Ad agosto il magnate aveva comunicato su Twitter di "essere entrato in un protocollo per sottoporsi al ringiovanimento del pene". Come ha spiegato lui stesso, il trattamento consiste in una terapia con onde d'urto mirate verso il tessuto del pene con l'obiettivo di favorire il flusso sanguigno. Sebbene esistano prove che la terapia con onde d’urto a bassa intensità possa migliorare la funzione erettile nelle persone con disfunzione erettile vasculogenica (quando il flusso sanguigno nel pene è ridotto o parzialmente bloccato), Johnson ha fatto un utilizzo off-label della terapia (ovvero la terapia non è autorizzata con questa indicazione).

"Stiamo testando - ha spiegato su Twitter il magnate - se la terapia con onde d'urto migliora l'erezione notturna totale, la prestazione sessuale soggettiva, la soddisfazione sessuale e i marcatori del pene basati sull'imaging medico".

I possibili effetti avversi

La terapia, se utilizzata con questo scopo non è priva di effetti collaterali, che includono "lividi sulla pelle del pene, ematoma, ematuria, infezione della pelle del pene, erezione dolorosa e difficoltà ad avere rapporti sessuali secondari a infezione o dolore". Pertanto, sono in molti a chiedersi se valga veramente la pena rischiare tutto questo se il pene ha una funzionalità normale per l'età.