Masturbation Month - i luoghi comuni sulla masturbazione e i consigli per amarti di più

Era il 1994 quando a San Francisco, la dottoressa Joycelyn Elders – pediatra e autorità della sanità pubblica statunitense - parlava dei benefici psicofisici della masturbazione e della necessità di introdurre programmi scolastici di educazione sessuale.

Le sue esternazioni le costarono il posto di lavoro e per protesta e a suo supporto nacque il movimento per rivendicare l’importanza di questa tematica per il benessere delle persone, fino a proclamare maggio “Mese internazionale della masturbazione”.

LELO celebra ogni anno, tutto l’anno, da più di 20 anni, il benessere sessuale delle persone, promuovendo una sessualità libera e consapevole, fatta di conoscenza e rispetto per sé e per gli altri. Quale momento dell’anno è migliore della primavera, quando sbocciano i fiori e si risvegliano i sensi, per ricordare l’importanza dell’autoerotismo e i benefici concreti – e numerosi - che porta alle persone?

Per accogliere a braccia e mente aperte la stagione del self-love, occorre liberarci di quei preconcetti e pudori che ancora inibiscono le nostre fantasie, lasciandoci andare alla scoperta del nostro personale mondo erotico, che ha tutto il diritto di esprimersi.

Due luoghi comuni da sfatare e un mistero da chiarire sulla masturbazione

È vero che gli uomini praticano l’autoerotismo più delle donne? È realmente così oppure le donne tendono a negare questa parte della loro vita intima in particolare?

“Vero e Falso” commenta la dottoressa Valentia Cosmi, psicoterapeuta e sessuologa SISP e consulente LELO. “È molto difficile avere un dato reale della situazione. La quasi totalità degli uomini pratica la masturbazione con regolarità, anche quando si trova in una relazione di coppia stabile, mentre tale percentuale non è così alta quando si parla di donne. Di certo, culturalmente la masturbazione maschile è stata più sdoganata rispetto a quella femminile. Le donne per molto tempo sono state restie ad occuparsi in prima persona del proprio piacere. Oggi le cose stanno rapidamente cambiando ma il divario persiste”.

La masturbazione è un’alternativa alla vita sessuale di coppia?

Forse no. Anzi, può addirittura migliorarne la qualità. Se attraverso l’autoerotismo impariamo a conoscere il nostro corpo e i nostri bisogni più intimi, in coppia saremo più sicuri nell’esprimere la nostra sessualità. Conferma la dottoressa Cosmi: “È assolutamente vero che solamente attraverso una conoscenza di noi stessi e del nostro corpo possiamo soddisfare i nostri bisogni più intimi e aiutare l’altro a conoscerci e a realizzarli, migliorando così l’intimità di coppia e la vicinanza con il partner. Quindi, la masturbazione non è un’alternativa alla vita sessuale di coppia quanto un suo aspetto complementare di arricchimento e un’ottima alleata”.

Perché il tabù della masturbazione sembra essere addirittura più radicato di quello sui rapporti sessuali?

A pensarci bene, nessuno ha mai agitato lo spettro della cecità per dissuaderci dall’avere un incontro intimo con un’altra persona, ma se l’incontro è con noi stessi allora le cose cambiano. Come mai? Come spiega la dottoressa Cosmi, “Le motivazioni possono essere molteplici e i discorsi variegati a seconda delle diverse culture di riferimento. Ad esempio, in alcuni casi si riteneva che il comportamento masturbatorio potesse depotenziare il desiderio e l’eros, un elemento questo che avrebbe portato ad una minore spinta all’incontro con l’altro, a favore di un ripiegamento su sé stessi. In altri casi, si riteneva che promuovere la conoscenza di sé attraverso l’autoerotismo spingesse la persona verso comportamenti dissoluti (pensiamo alle donne di qualche generazione fa). L’ignoranza e la non conoscenza facilitavano l’accettazione di quello che la persona trovava nella realtà, senza ulteriori domande o espressione di desiderio”.

I benefici dell’autoerotismo

Il Mese della Masturbazione serve a ricordarci che il piacere personale è parte integrante del nostro benessere. Per citare alcuni degli incredibili benefici che la masturbazione può avere sul nostro umore e sulla nostra salute:

Porta a una migliore qualità del sonno

Allevia lo stress

Migliora la qualità dei rapporti sessuali

Riduce i crampi mestruali

Per aiutarti a raggiungere tutti questi risultati concreti, LELO ha stilato una lista di consigli utili a esplorare diverse tecniche di autoerotismo, in cui l’unico limite è la tua immaginazione.

6 consigli per amarti ancor di più

Masturbati utilizzando più sex toys: uno è bene, due è meglio. La stimolazione non è sempre limitata a un'unica area di interesse, quindi assicurati di esplorare anche le altre zone erogene e di abbinare i sex toys in modo da aumentare il tuo piacere generale.

Piacere personale sotto la doccia: la masturbazione in solitaria è un bellissimo atto d’amore per sé stessi. Crea un’atmosfera sensuale con luci soffuse, la tua musica preferita o magari una candela profumata. Alcune ricerche rilevano che l'acqua fredda aumenta il flusso sanguigno e può persino rilasciare endorfine, ma non temere se la preferisci calda, perché anche gli orgasmi rilasciano endorfine. Attenzione a non scivolare sul bagnato!

Esplora orgasmi multipli: accendi le candele, avvia la tua playlist erotica preferita e prenditi un momento per esplorare i limiti sessuali del tuo corpo. Sai cosa fa venir fuori il meglio di te, quindi qualunque cosa sia, continua a perseguirlo. La cura di sé ha molte forme, un po' come l'orgasmo.

Abbi il coraggio di esplorare: il mese della masturbazione è il momento perfetto per avventurarti in territori inesplorati e provare nuove sensazioni. Sperimenta diverse tecniche, dalle carezze delicate alle stimolazioni più intense. Prova a includere l'erotismo, il massaggio sensuale, il gioco della temperatura o anche il tocco per ravvivare le diverse zone erogene e risvegliare nuovi livelli di piacere.

Masturbarsi davanti al proprio partner: la masturbazione reciproca permette di sperimentare l'esibizionismo, ma poche persone approfittano di questa fantastica alternativa al sesso penetrativo. Funziona anche come un'opportunità per mostrare al tuo partner ciò che ti eccita, e questa è una conoscenza che gli piacerà, e piacerà anche a te. Provare per credere!

Sperimenta la creatività: il mese della masturbazione celebra il piacere in molte forme. Che tu preferisca la masturbazione lenta e sensuale o quella veloce e focosa, non esiste un modo giusto o sbagliato. Metti in campo la tua creatività, sperimentando diverse posizioni, luoghi e sex toys per aggiungere l’eccitazione.

Quindi, che tu sia un professionista esperto o neofita nel mondo del piacere personale, approfitta di maggio per esplorarti. Dopotutto, non c'è momento migliore di adesso per sbloccare il piacere che hai dentro.