Più grande è il naso, più grande è il pene: la scienza lo conferma

Il collegamento tra dimensioni del naso e lunghezza del pene è sempre stato uno stereotipo culturale sul quale abbondano da sempre battute e barzellette, ma anche studi scientifici. Ebbene, proprio dalla scienza arriva per la prima volta la conferma ufficiale che questo clichè non è una semplice diceria infondata. Un gruppo di ricerca del Dipartimento di Medicina dell'Università di Medicina di Kyoto ha dimostrato che chi ha un naso grande ha un pene eretto più lungo, poiché i peni dei “nasoni” presentano una maggiore differenza tra la lunghezza del pene a riposo e quella in erezione. La teoria, nota come "Big Nose Big Hose", è stata pubblicata sulla rivista Basic and Clinical Andrology. Dunque, possiamo dirlo, quello che poteva essere vissuto come un difetto (un naso grande) ora può essere considerato senza dubbio un pregio.

Lo studio

Dopo aver scoperto che la lunghezza del pene smette di aumentare durante l'adolescenza e diminuisce negli anziani, i ricercatori giapponesi hanno condotto un nuovo studio per determinare quali fattori, diversi dall'età, fossero correlati alla lunghezza del pene. Hanno quindi esaminato le relazioni tra la lunghezza del pene allungato (SPL) e altre misurazioni dell’organo genitale (quali lunghezza e circonferenza del pene flaccido, peso dei testicoli e della prostata), le dimensioni del naso, l’altezza e il peso corporeo, in 126 cadaveri di uomini tra i 30 e i 50 anni, tra il mese di aprile 2015 e il mese di marzo 2019.

Ovviamente, non essendo possibile indurre un'erezione in un cadavere, i ricercatori hanno allungato i peni manualmente (una misurazione che rispecchia quella reale secondo i ricercatori). L'autopsia è stata condotta entro 3 giorni dalla morte, dunque, prima che si potesse verificare qualsiasi tipo di decomposizione del corpo.

Più grande è il naso, più grande è il pene (eretto)

Dall’esame dei dati è emersa una correlazione era tra la dimensione del naso e la lunghezza del pene allungato. Più grande è il naso, più grande è il pene "eretto". Tuttavia, non è emersa alcuna correlazione tra la dimensione del naso e la lunghezza del pene flaccido: secondo il team, infatti, l'elasticità di un pene piccolo e flaccido può essere maggiore di quella di un pene grande e flaccido. In particolare, gli uomini con il naso più grande avevano una lunghezza del pene di almeno 13 cm, mentre gli uomini con un naso più piccolo avevano un pene lungo 10 cm. Negli uomini con nasi di grandezza media, la dimensione del pene era di circa 11 cm e mezzo (le misure medie di un uomo giapponese). Il team, infine, ha trovato una debole correlazione tra la dimensione del naso e il peso dei testicoli.

"Il fatto che la dimensione del naso sia correlata alla lunghezza del pene allungato - hanno dichiarato i ricercatori - indica che la lunghezza del pene potrebbe non essere determinata dall'età, dall'altezza o dal peso corporeo, ma è già stata determinata prima della nascita".

Le dimensioni ‘normali’ del pene

Secondo la Scienza, il pene a riposo può essere lungo dai 6,5 ai 10 cm (con una media di 9,16 cm), mentre quando eretto le dimensioni oscillano tra i 12,5 e i 17,5 cm (con una media di 13,12 cm). Viene definito pene "piccolo" quando non supera i 7 cm in erezione, e "molto lungo" quando supera i 20 cm e arriva fino ai 25 cm. Le eccezioni alla media - come riporta uno studio dell'Institute of Psychiatry, Psychology&Neuroscience e della South London and Maudsley NHS Foundation Trust - sono molto rare: solo 5 uomini su 100 superano i 16 cm e solo 5 su 100 hanno un pene più corto di 10 cm.

L’importanza della ricerca

Questo studio è il primo a dimostrare la relazione tra lunghezza del pene allungato (SPL) e dimensione del naso, tuttavia è limitato agli uomini giapponesi, e il motivo per cui SPL e dimensione del naso sono correlati non è ancora chiaro. Ciononostante, è consideriamo dagli scienziati un argomento interessante da continuare ad indagare.

"Sebbene i risultati siano inutili per scopi forensi - hanno affermato i ricercatori -, comprendere il processo di crescita del pene o le caratteristiche facciali può essere molto importante per estrapolare i livelli di androgeni fetali e seguire le funzioni genitali maschili".

La correlazione tra auto di lusso e pene piccolo

Secondo la Scienza esiste anche una correlazione tra auto di lusso e pene piccolo. Un gruppo di psicologi del Dipartimento di Psicologia sperimentale dell’University College London (UCL) ha dimostrato che alcuni uomini temono così tanto di non essere abbastanza "dotati" da soffrire di forte stress. Così, per compensare le piccole dimensioni percepite del proprio pene, acquistano auto di lusso (o vorrebbero farlo) poichè trovano in questi oggetti una compensazione. In conclusione, secondo i risultati della ricerca, pubblicata su PsyArXiv, gli uomini valutano le auto sportive come più desiderabili quando credono che le dimensioni del proprio pene siano inferiori alla media.