Non masturbarsi (per 90 giorni) fa male alla salute: cos'è il movimento NoFap

Alcune persone ritengono che un ricorso frequente alla pratica della masturbazione combinata alla pornografia possa portare a diversi problemi di salute. L'unica soluzione (secondo loro) è l'astinenza prolungata dall’autoerotismo. Sulla base di questa convinzione, nasce sul web nel 2011 il movimento “NoFap” che considera il porno e la masturbazione responsabili di numerosi disturbi, dai problemi di erezione alla scarsa energia, dall'incapacità di pensare chiaramente al peggioramento delle relazioni sociali e sentimentali. La community conta oggi oltre 400mila persone che scelgono di non masturbarsi per 90 giorni per raggiungere un maggiore benessere, consapevolezza di sé e soddisfazione morale. "NoFap ™ è una piattaforma laica per la salute sessuale incentrata sulla comunità progettata per aiutarti a superare la dipendenza dal porno, l'uso eccessivo del porno e il comportamento sessuale compulsivo", si legge sulla piattaforma. Sì, potrebbe sembrare la predicazione di un gruppo di fanatici religiosi contro la masturbazione, eppure il movimento è diventato nel tempo il punto di riferimento di una comunità che conta centinaia di migliaia di iscritti.

Tuttavia, sebbene l'intenzione di NoFap sia quella di ridurre il disagio delle persone che fanno un uso compulsivo della pornografia, studi hanno suggerito che tornare a masturbarsi dopo un lungo periodo di astinenza possa causa paradossalmente ancor più disagi fisici (disfunzioni erettili) e psicologici (sensazione di angoscia e di aver fallito). A confermare le conclusioni di questi studi, una nuova ricerca condotta dagli scienziati dell’Università della California, che hanno condotto un sondaggio tra 587 uomini attivi nel movimento NoFap, e visto che una buona parte di loro aveva avuto problemi di salute mentale e fisica a causa dell'astinenza o dell'impossibilità di praticarla. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Sexualities.

NoFap, ideato da un ex dipendente da porno

Il movimento è nato dalla curiosità di un ragazzo americano, Alexander Rhodes, per i risultati di studio, riportato nel 2011 su Reddit (un sito di social news, intrattenimento e forum dove gli utenti registrati possono pubblicare contenuti sotto forma di post testuali o collegamenti ipertestuali), secondo cui l'astinenza dalla masturbazione avrebbe portato a un notevole incremento del livello di testosterone. Con grande curiosità, ma anche con un certo scetticismo, Alexander si è messo alla prova: niente masturbazione né sesso per 7 giorni. Non ha controllato poi il livello di testosterone, ma, abituato a praticare l'autoerotismo con grande frequenza, ha subito notato alcuni effetti benefici dell’astinenza sulla salute e sul proprio benessere generale. Per confrontarsi con altri uomini e capire se anche loro, astenendosi dalla masturbazione, sperimentavano lo stesso livello di energia e benessere psicofisico, ha deciso di creare la comunità virtuale "NoFap" ("fap" è un gergo onomatopeico per indicare il piacere personale maschile).

"Durante l’Università - ha raccontato Rhodes - arrivavo a masturbarsi fino a 14 volte al giorno utilizzando materiale pornografico. A volte dicevo: ‘Bene, dovrei prendermi un paio di giorni per recuperare fisicamente’, ma non ero in grado di passare neanche un giorno senza farlo".

NoFap contro la porno-dipendenza

In poco tempo la comunità di NoFap è diventata il punto di riferimento per centinaia di migliaia di iscritti, trasformandosi in un rifugio digitale per tutti gli uomini che cercano di fuggire dalla pornografia. "La pubblicità promuove software che bloccano l’accesso a siti pornografici e programmi che promuovono l’idea di abbandonare la pornografia e la masturbazione. Ci sono anche forum di discussione e testimonianze di uomini che condividono le proprie storie di successo o di insuccesso", ha spiegato Rhodes.

Per aiutare le persone affette o convinte di soffrire di dipendenza dal porno, la comunità promuove l'astinenza per un tempo sufficientemente lungo (90 giorni o più) chiamata "riavvio", pratica basata sulla convinzione che l'astinenza reimposta il corpo e il cervello, che viene stato "ricablato" dal porno o dalla masturbazione.

Quando il porno e la masturbazione diventano un problema

La Scienza ancora non ha ancora chiari gli effetti neurologici di un consumo eccessivo di porno. In linea di massima, gli studi in circolazione non ritengono che il porno in sé abbia effetti collaterali, quanto il suo consumo eccessivo: in quest’ultimo caso, a livello cerebrale si attiverebbero gli stessi centri coinvolti anche nelle dipendenze di altro tipo. La dipendenza da porno (ricerca compulsiva del piacere sessuale attraverso la visione di video, foto o siti pornografici), fa parte infatti del disturbo più generale di dipendenza sessuale, così come scritto nel Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM 5).

La dipendenza da pornografia viene vista dunque come un’appendice secondaria della dipendenza da sesso, ma non costituisce di per sé un sottotipo di disturbo ufficialmente riconosciuto, seppur molti ricercatori non siano d’accordo. Quindi, il problema è quando il porno diventa una dipendenza, masturbazione compresa. Che non va assolutamente demonizzata - anzi, è fisiologica per la sessualità maschile, oltre che benefica (secondo una ricerca, 21 orgasmi al mese riducono il rischio di cancro alla prostata) -, ma si trasforma un campanello d'allarme se diventa compulsiva.

Dire 'No' alla masturbazione causa disfunzioni sessuali, depressione e ansia

Dal sondaggio condotto dai ricercatori dell’Università della California, su 587 uomini iscritti a NoFap, è emerso che la riuscita o il fallimento dell’astenersi dalla masturbazione per un lungo periodo ("riavvio"), ha suscitato nel 28,9% degli intervistati sentimenti di vergogna, inutilità, tristezza, ed altre emozioni negative fino al desiderio di suicidio. Gli scienziati hanno anche scoperto che l'astinenza non solo non riesce a "curare" la dipendenza dal porno, ma può addirittura causare o aggravare la disfunzione erettile. Più attivamente le persone osservavano l'astinenza, più spesso avranno problemi di erezione in futuro. Inoltre, una partecipazione più attiva al movimento NoFap era correlata ad un aumento dei livelli di depressione e ansia.

"Prima di giungere a conclusioni definitive, sono necessarie ulteriori ricerche - hanno affermato i ricercatori -. Tuttavia, questo lavoro rappresenta già un primo passo per dimostrare che l'astinenza e la partecipazione attiva ai forum NoFap possono portare a problemi di salute sia mentale che fisica".

Niente estremismi, la virtù sta nel mezzo

La masturbazione (e i porno) fanno parte nella normale vita sessuale degli uomini (e delle donne), se questo avviene con moderazione e senza che si ‘sostituisca’ il virtuale con la realtà. E’ noto che l’avere orgasmi con una certa frequenza apporti numerosi benefici alla salute, come alleviare lo stress, combattere l’insonnia, migliorare la memoria e la concentrazione, potenziare il sistema immunitario.

Tuttavia, il discorso cambia se siamo in presenza di una ‘dipendenza’ da porno. La visione di porno per un adulto maturo e consapevole non rappresenta un rischio per la salute, a meno che il consumo sporadico non si trasformi in abuso o ossessione. In tal caso è meglio chiedere un consulto psicologico: solo uno psicoterapeuta può guidare la persona in un percorso completo e su misura, e indicarle come superare la dipendenza.