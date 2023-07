Perchè gli uomini si addormentano dopo il sesso: cosa dice la scienza

Per combattere l’insonnia basta fare l’amore. Sì perché dopo un rapporto sessuale, soprattutto se soddisfacente e desiderato, si sprofonda in uno stato di pace e di relax che predispone a un sonno sereno e duraturo. A spiegarne le ragioni è la scienza. Quando si raggiunge l’orgasmo viene rilasciato dal cervello un cocktail di sostanze chimiche, fra cui noradrenalina, serotonina e, soprattutto ossitocina, vasopressina, e prolattina, tre ormoni quest’ultimi che favoriscono il rilassamento e abbassano i livelli di stress.

"L'ormone che viene rilasciato quando si raggiunge l'orgasmo - spiega la dott.ssa Sue Carter, del Kinsey Institute for Research in Sex, Gender and Reproduction dell'Università dell'Indiana (USA) - è associato alla riduzione dello stress, alla riduzione della difesa e alla promozione dell'immobilità senza paura. Stare sdraiati di notte e non avere il cervello impegnato a pensare a problemi o alla cose che devi fare il giorno dopo, è la condizione ideale per un sonno di qualità".

Il ruolo chiave della prolattina

A giocare un ruolo chiave in questo processo è la prolattina che da un lato induce uno stato di sonnolenza e dall’altro una diminuzione dell'eccitazione dopo il sesso. È stato riscontrato che le persone con livelli più elevati di prolattina hanno una maggiore sonnolenza diurna: questo suggerisce un forte legame tra l'ormone e il bisogno di dormire. Un effetto che non si limita ai rapporti coitali: studi hanno infatti evidenziato che il sentirsi assonnati può verificarsi anche con la masturbazione, nonostante la risposta ormonale migliori quando si fa sesso con un/una partner, poiché entrano in gioco anche i sentimenti di vicinanza e d'intimità che favoriscono il sonno.

In particolare una ricerca che ha osservato uomini e donne che facevano sesso o si masturbavano in laboratorio, è emerso che l'aumento della prolattina era del 400% maggiore dopo il rapporto piuttosto che dopo la masturbazione, suggerendo che il sesso più "fisiologicamente soddisfacente". Fino a qualche tempo fa, si ipotizzava anche che la prolattina rendesse gli uomini non in grado di ricominciare a fare sesso subito dopo l’orgasmo, tuttavia recenti ricerche hanno dimostrato che non è così.

Perché succede di più agli uomini

La scienza ha evidenziato che la sonnolenza dopo il sesso è più frequente negli uomini rispetto alle donne, il che si allinea allo stereotipo secondo cui gli uomini si addormentano rapidamente dopo il sesso. Secondo alcuni ricercatori questa differenza potrebbe dipendere dall’orgasm gap (letteralmente "divario dell'orgasmo") che fa riferimento al fatto che in media le donne raggiungono l'orgasmo molto più raramente rispetto agli uomini. Non si tratta di una leggenda metropolitana ma di un fenomeno sociale confermano i numeri. Mentre oltre il 90% degli uomini raggiunge di solito l'orgasmo durante il sesso, meno del 50% delle donne sperimenta regolarmente l'orgasmo durante il sesso, e solo il 6% raggiunge sempre un orgasmo durante il rapporto sessuale.

"Gli ormoni che inducono il sonno - hanno affermato i medici e scrittori Mark Leyner e Billy Goldberg - sembrano essere secreti in quantità uguali negli uomini e nelle donne. Tuttavia sappiamo tutti chi raggiunge l'orgasmo più di frequente".

La sonnolenza post-orgasmo potrebbe avere spiegazioni evolutive

Poiché, da un punto di vista evolutivo, l’obiettivo principale dell’uomo è quello di riprodursi, dormire non dovrebbe essere la mossa migliore per raggiungere lo scopo. Tuttavia, il sonno, secondo quanto teorizzato da alcuni esperti, potrebbe servire per rigenerarsi e riprendere le forze, così da essere pronto per un nuovo rapporto. Secondo un’altra teoria la sonnolenza sarebbe invece solo "un effetto collaterale" dovuto al rilascio di ossitocina e vasopressina.

"Oltre infatti a essere associate al sonno, queste due sostanze chimiche del cervello - spiega Melinda Wenner Moyer, giornalista scientifica - sono coinvolte in quello che viene definito "legame di coppia" e, di conseguenza, la loro produzione durante l’orgasmo può aumentare la fiducia fra i partner sessuali, spiegando così in parte il legame fra sesso e attaccamento emotivo". Sono solo teorie ancora da esplorare. Ad oggi non è chiaro il motivo per cui compare questa sonnolenza dopo il rapporto sessuale. Pertanto, le donne non possono fare altro che abituarsi a questa condizione quasi esclusivamente del maschio.