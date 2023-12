In arrivo la prima pillola anticoncezionale maschile (non ormonale)

Se le donne oggi possono scegliere tra diversi metodi contraccettivi reversibili (da quelli barriera a quelli ormonali, da quelli impiantabili a quelli d’emergenza), gli uomini hanno solo due opzioni: il preservativo o la vasectomia (metodo irreversibile). Per colmare questo gap negli ultimi anni la ricerca scientifica sta lavorando intensamente per trovare nuovi metodi contraccettivi ormonali, sicuri e reversibili, anche per i maschi, basati principalmente sulla soppressione del testosterone per prevenire la produzione di sperma. Tuttavia il 94% di questi, seppur giunti ai test sull’uomo, sono stati abbandonati a causa degli effetti collaterali emersi come un aumento del rischio di malattie cardiovascolari, nonché un aumento di peso, acne e cambiamenti dell'umore come aggressività e diminuzione della libido.

Una novità che potrebbe rivoluzionare il campo della contraccezione maschile arriva dai ricercatori dell'Institute for Therapeutics Discovery&Development dell'Università del Minnesota (Stati Uniti) che hanno sviluppato la prima pillola anticoncezionale maschile priva di ormoni. Il farmaco, chiamato YCT-529, ha superato con successo gli studi pre-clinici, ed ora è in fase sperimentazione clinica. A guidare lo studio sull’uomo, che valuterà sicurezza, tollerabilità e farmacocinetica della pillola, l'azienda biofarmaceutica YourChoice Therapeutics, specializzata in prodotti per la pianificazione familiare privi di ormoni, in collaborazione con Gunda Georg, prof.ssa presso il College of Pharmacy dell'Università del Minnesota e direttore fondatore degli Institutes for Therapeutics Discovery and Development.

Come funziona la pillola maschile

La nuova pillola agisce inibendo il recettore alfa dell'acido retinoico (RAR-alfa). Una proteina della famiglia dei recettori nucleari che si lega all'acido retinoico, un derivato della vitamina A che svolge un ruolo cruciale nella formazione degli spermatozoi. Bloccando questo percorso, e cioè ostacolando l'accesso alla vitamina, AYCT-529 impedisce la produzione di sperma nei testicoli. Negli studi preclinici condotti sui topi, presentati lo scorso anno all'American Chemical Society (ACS), la pillola ha dimostrato di ridurre drasticamente il numero di spermatozoi dopo due settimane di dosaggio e un'efficacia del 99% nel prevenire la gravidanza. Non solo, gli studi hanno anche dimostrato che è sicura e che il suo effetto sulla fertilità è reversibile al 100% una volta terminato il trattamento.

"Abbiamo scelto consapevolmente - ha affermato Gunda Georg - di inibire il percorso di segnalazione della vitamina A nei testicoli perché quasi 100 anni di ricerca hanno convalidato questo percorso e dimostrano che l’infertilità può essere facilmente invertita. Pertanto, sono fiduciosa nel suo profilo di sicurezza, che lo studio di fase 1 uno confermerà".

I test sull’uomo

La sperimentazione di fase 1, appena avviata e che terminerà a maggio dell’anno prossimo, mira ad indagare l'efficacia della pillola, nonché la sua sicurezza e tollerabilità in due coorti di otto volontari maschi. "L'ultima innovazione nella contraccezione - ha affermato Gunda Georg - è stata il controllo delle nascite tramite la pillola per le donne, e questo è successo più di 60 anni fa. Il mondo è pronto per un agente contraccettivo maschile e fornirne uno privo di ormoni è semplicemente la cosa giusta da fare, dato quello che sappiamo sugli effetti collaterali che le donne hanno sopportato per decenni a causa della pillola". Tuttavia, seppure la sperimentazione replicasse i risultati degli studi preclinici, serviranno altri studi e trascorreranno probabilmente alcuni anni prima che questa pillola possa ottenere l’approvazione.

Quanti uomini saranno disposti a prenderla?

Secondo un sondaggio di YouGov, un terzo degli uomini sessualmente attivi in Gran Bretagna sarebbe disposto a prendere la pillola maschile; altre indagini stimano che fino all'82,3% degli uomini la richiederà. "Probabilmente - ha commentato Akash Bakshi, co-fondatore e amministratore delegato di YourChoice Therapeutics - una pillola che blocca un proteina e non gli ormoni per prevenire la produzione di sperma risulta più attraente per gli uomini, la maggior parte dei quali considera la prevenzione della gravidanza come una responsabilità condivisa, nonostante le limitate opzioni contraccettive di oggi, che sono permanenti o solo moderatamente efficaci".

"Anche se c'è ancora molto lavoro da fare - ha aggiunto Heather Vahdat, Direttore esecutivo dell’Iniziativa sulla contraccezione maschile per la salute riproduttiva -, crediamo che il primo studio sull'uomo di YCT-529 sia un passo significativo verso un futuro in cui sia gli uomini che le donne avranno il potere di decidere e controllare la gravidanza". A tal proposito si stima che il mercato degli anticoncezionali maschili potrebbe in futuro valere tra i 40 e i 200 miliardi di dollari.