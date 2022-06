Apre oggi l'Università del porno di Rocco Siffredi

A giugno e per la prima volta in Italia, riapre la "Siffredi Hard Academy": la scuola di formazione, ideata e fondata dal celebre attore, regista e produttore italiano di cinema internazionale a luci rosse, originario di Ortona (ch) in Abruzzo. Il magazine Mow (mowmag.com) pubblica in esclusiva i dettagli del primo di due corsi, con cui Rocco Siffredi insegna teorie e tecniche dell'intrattenimento per adulti alle future leve professionali del settore.

Le passate edizioni dell'accademia di Siffredi si sono svolte a Budapest in Ungheria e Netflix ha trasmesso il reality a episodi per alcune stagioni. Nell'estate 2022 debutta invece in Italia: la prima lezione della "università del Porno" di Rocco Siffredi è giovedì 16 giugno, data d'inizio del corso intensivo di 4 giorni, che è una masterclass nell'intrattenimento per adulti ed è organizzato in un noto club in provincia di Bologna.

L'innovativo magazine lifestyle di Am Network pubblica anche il video con cui Siffredi spiega perché ha deciso di fondare la scuola di formazione per i giovani che desiderano intraprendere una carriera come attori del cinema a luci rosse: "Per trasmettere i miei più preziosi insegnamenti, che mi hanno aiutato durante la mia lunga carriera e che sono convinto potranno essere utili anche a tutti gli studenti".