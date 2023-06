Sex toys, quali sono i più richiesti dagli uomini (e quelli che danno più piacere)

Una volta venivano considerati tabù. Solo i più arditi si recavano nei sex shop di periferia o li scovavano sugli scaffali nascosti dietro tende pesanti. Oggi con il proliferare di sexy shop online si acquistano senza alcun imbarazzo o pregiudizio scegliendo tra una vasta gamma di articoli, basandosi su recensioni e feedback degli acquirenti. Ma, se il mercato dei sex toys è in costante crescita (soltanto in Italia oggi vale oltre 600 milioni di euro) il merito lo si deve anche ai nuovi giocattoli erotici hi-tech. L’applicazione della tecnologia al mondo dei sex toys si è rivelata fondamentale per la crescita della domanda di gadget che si possono controllare a distanza mediante un’app installata sullo smartphone. Questo plus consente di personalizzare e quindi migliorare le prestazioni, in base ai desideri personali e di coppia.

Ma, sebbene la pratica dell’autoerotismo sia da sempre più diffusa tra gli uomini (rispetto alle donne), nel mondo maschile resta ancora limitato l’utilizzo di questi gadget per la stimolazione. Come mai? "L’autoerotismo - spiega a Today il prof. Fabrizio Quattrini, sessuologo e presidente dell’Istituto Italiano di Sessuologia Scientifica di Roma - è più praticato ed intenso nel genere maschile, ciononostante l’utilizzo dei giocattoli del sesso nei maschi è minore. Questo perché l’uomo, da un lato continua a preferire una stimolazione a livello visivo, preferisce la pornografia e le fantasie che questa può stimolare, dall’altro predilige l'utilizzo esclusivo della mano rimanendo fedele a quello che ha sempre fatto dall’adolescenza. L’uomo non cerca alternative a quel piacere 'familiare', che, al di là di coinvolgere o meno altre parti del corpo, potrebbero permettergli di valorizzare non solo il piacere fine a se stesso quanto generare più sensazioni orgasmiche. Sì perchè gli orgasmi multipli non esistono solo nel mondo femminile, ma anche in quello maschile. Le sensazioni orgasmiche possono essere diverse per non dire infinite anche nell’uomo. Ma allo stesso tempo l’uomo deve essere educato a questo tipo di percezione, e l’utilizzo dei sex toys potrebbe effettivamente fare la differenza".

Quali sono i modelli più richiesti dagli uomini?

"Sicuramente i classici masturbatori evoluti nel tempo: quelli che sembravano apparentemente delle vagine, bocche o ani, anche un pò posticci, sono diventati degli oggetti anche piuttosto anonimi che simulano la penetrazione o stimolano in vario modo l’organo genitale maschile, il glande, ecc. Poi ci sono i costrittori, i cockrings: sono degli anelli che possono essere indossati generando nell’uomo una sensazione di costrizione che può favorire, da un lato una maggiore consistenza durante l’erezione, e dall’altro (siccome c’è una pressione molto forte) una sensazione di difficoltà nel raggiungere l’orgasmo. Poi esistono sex toys molto particolari che non tutti gli uomini riescono ancora a considerali interessanti, e sono tutti i plug anali che stimolano l’orifizio anale, o quelli un pò più moderni che attivano, con l’aiuto di vibrazioni o simulazioni, una sensazione di penetrazione, che va anche a generare un massaggio prostatico. Quindi interessano tutta l’area perineale, anale e prostatica, generando sensazioni molto intense e forti".

Che rapporto instaurano gli uomini con questi oggetti?

"Il rapporto è sempre molto particolare perché è soprattutto un interesse che contempla il piacere verso la partner, a meno che non vi sia un orientamento omosessuale. In questo caso c’è la scoperta sia con l’autoerotismo che insieme al partner dello stesso sesso. L’importanza di fare conoscere o comprendere certi aspetti molto importanti per se stesso potrebbe garantire una immersione fondamentale in nuove esperienze del piacere".

Quali vantaggi possono trarre dal loro utilizzo?

"Al di là dell’esperienza del piacere amplificata, ci sono vantaggi anche fisici e terapeutici. Pensiamo ai plug anali piuttosto che alla stimolazione prostatica. Il messaggio prostatico ha un aspetto benefico per la stessa ghiandola perché la prostata, se sollecitata, consente di evitare il ristagno di quello che può essere l’accumulo di liquido spermatico che non viene espulso durante l’eiaculazione. I sex toys con questa funzionalità possono dunque essere utilizzati anche per scopi terapeutici, dopo l’intervento alla prostata ad esempio. Un altro vantaggio che si può trarre dall’utilizzo di questi oggetti è la possibilità di conoscersi meglio. L’uomo conosce il pene perfettamente da quando è nato: lo vede, ci entra in contatto diretto, ma grazie ai sex toys potrebbe scoprire anche altre parti del corpo, come la zona scrotale o quella perianale, che, se stimolate adeguatamente, possono portare ad importanti sensazioni di piacere".

E’ giusto introdurli nella vita sessuale di coppia?

"Assolutamente consigliato. Non solo perché può animare il menage a due, ma permette anche di conoscersi meglio rispetto a quello che può essere l’intimità. Un altro motivo per introdurli nella coppia è condividere con il/la partner la pratica autoerotica vissuta in solitaria. L’utilizzo dei sex toys nella coppia, di lunga durata soprattutto, può inoltre rianimare una vita erotico-sessuale appiattita, permettendo alla coppia di ri-innamorarsi”.

Negli ultimi anni, l’uso della tecnologia, dell’IA, ha ‘invaso’ il settore emergente dei sex toys e dato vita a centinaia di prodotti. Quali sono gli ultimi modelli arrivati sul mercato?

“La new technology ha introdotto importanti trasformazioni nel mercato dei sex toys. Oggi è possibile 'donare' piacere anche a distanza. Oltre alle innumerevoli app che stimolano le più trasgressive fantasie e desideri sessuali, la possibilità di connettere il proprio corpo con quello del partner anche da remoto è certamente un gioco accattivante. Sul mercato troviamo i classici vibratori e gli ovetti vibranti che una volta inseriti in vagina possono essere azionati a distanza dal partner. Molto più raffinati sono invece gli indumenti intimi dotati di sensori, che possono essere azionati e gestiti tramite una app dal partner a distanza. Non importa quindi dove la tua dolce metà si trovi, l’importante è connettere il piacere. L’IA ha permesso anche la nascita delle Real Doll, molto apprezzate per la loro fattezza e verosimiglianza all’essere umano, ma eticamente molto contestate. Con i Sex Robot abbiamo avvicinato l’umano alla macchina, e la possibilità di apprendimento veloce e preciso tramite l’IA sta rendendo possibile relazioni tra esseri viventi e robot".

Dove si possono acquistare i sex toys per uomo?

"Sui love shop o sexy shop online. Ovviamente bisogna sempre fare attenzione alla qualità dei prodotti. Quelli delle grandi aziende sono quasi tutti fatti in silicone medicale, ipoallergenici, e presentano nella confezione indicazioni per un lavaggio adeguato. Tuttavia, è possibile anche acquistarli in quelli che un tempo erano i vecchi sexy shop nascosti in spazi angusti di locali di periferia, e che oggi sono diventati love shop o boutique erotiche situate anche in centro città. In questi locali l’obiettivo non è tanto la vendita, ma piuttosto avvicinare le persone al mondo dei sex toys e a una cultura della sessualità positiva, funzionale e costruttiva”.