Scoperte le strutture sensoriali che generano il piacere sessuale

Sebbene la stimolazione dei genitali maschili e femminili giochi un ruolo fondamentale nella riproduzione, le basi fisiologiche di questo fenomeno sono ancora sconosciute. Secondo un gruppo di ricercatori dell'Howard Hughes Medical Institute (Stati Uniti), i corpuscoli di Krause, gruppi di terminazioni nervose nel clitoride e nel pene, sarebbero alla base della percezione degli stimoli sessuali. La massiccia presenza di questi neuroni spiegherebbe anche perché strumenti come i vibratori si rivelano particolarmente efficaci per la stimolazione sessuale. I corpuscoli di Krause sono presenti sia nei genitali che nei tessuti mucocutanei (labbra, lingua, congiuntiva oculare, ecc.), tuttavia la loro funzione è ancora un enigma, almeno fino a prima di questa ricerca.

Con il nuovo studio, i ricercatori americani sembrano aver finalmente risolto il mistero. Secondo i risultati, i corpuscoli di Krause del pene e del clitoride contengono neuroni molto sensibili alle vibrazioni, e sembrerebbero essere cruciali per la sessualità e il piacere. Inoltre, pare che questi nervi non abbiamo nulla a che fare con la variazione della temperatura (come si ipotizzava precedentemente). Lo studio, svolto per ora su modelli murini, è stato pre-pubblicato sulla bioRxivs, e descrive per la prima volta le proprietà anatomiche e fisiologiche dei corpuscoli di Krause nel clitoride e nel pene.

Cosa sono i corpuscoli di Krause

Si tratta di organi terminali somatosensoriali che svolgono un ruolo chiave nel corretto funzionamento della regione del corpo o del tipo di pelle in cui risiedono. Furono descritte per la prima volta nel 1850 dall'anatomista tedesco Wilhelm Krause (da cui prendono il nome) che li scoprì in tessuti costituiti da pelle e cellule mucose, come le labbra e la lingua e la congiuntiva dell'occhio, nel glande e nel clitoride. Sebbene siano da sempre considerati recettori della sensibilità cutanea (probabilmente sensibili agli stimoli termici), né Krause né nessun altro ha mai confermato questa funzione. Tuttavia si è sempre ipotizzato che potessero svolgere un ruolo molto più stimolante nella fisiologia dei mammiferi.

Lo studio

I ricercatori dell'Howard Hughes Medical Institute hanno esaminato per la prima volta la densità e la distribuzione dei corpuscoli di Krause nei genitali di un gruppo di roditori maschi e femmine mediante una tecnica di colorazione. In particolare, hanno colorato grosse sezioni del tessuto genitale per rilevare in modo specifico i recettori sensoriali di grosso calibro che formano i corpuscoli. È bene sottolineare che negli studi precedenti, la densità dell’innervazione del clitoride e del pene è stata stimata valutando il numero di fibre nervose al suo interno. Nel nuovo studio, i ricercatori hanno effettuato per la prima volta una valutazione quantitativa completa dei corpuscoli di Krause femminili e maschili, in tutti i tessuti genitali.

La densità dei corpuscoli è maggiore nel clitoride (rispetto al pene)

Dall’esperimento è emerso che la densità dei corpuscoli era particolarmente elevata all’intero clitoride dei topi femmina, mentre queste strutture erano completamente assenti nel tessuto vaginale. Nei topi maschi, invece, i corpuscoli sono stati trovati in tutto il glande e nel prepuzio interno. Con grande sorpresa, e nonostante la differenza di dimensioni, la quantità di corpuscoli tra i due organi genitali era più o meno uguale. Pertanto, date le sue dimensioni ridotte, la loro densità era 15 volte superiore nel clitoride rispetto al pene.

I ricercatori hanno anche scoperto che i corpuscoli di Krause includono una gamma di diverse forme e dimensioni, e osservato che il tessuto clitorideo contiene una proporzione maggiore di corpuscoli complessi (93% rispetto al 70% nei maschi) oltre a strutture più elaborate e multilobulate rispetto all’organo genitale maschile.

Svolgono un ruolo centrale nel piacere sessuale

Per comprendere il ruolo di queste strutture nervose nella gratificazione sessuale, i ricercatori hanno applicato diversi stimoli ai genitali dei roditori maschi e femmine. In particolare hanno misurato la loro attività elettrica, e osservato che i neuroni dei corpuscoli di Krause erano più sensibili e reattivi quando i genitali venivano toccati con un dispositivo che vibrava o accarezzati con un pennello. Infine, hanno ingegnerizzato geneticamente i topi maschi in modo che i neuroni del corpuscolo di Krause potessero essere attivati quando illuminati con una luce blu, piuttosto che con il tatto. Quando illuminavano i genitali maschili, tutti i topi avevano erezioni. "L'esperimento - hanno spiegato i ricercatori - non è stato ripetuto per i topi femmina poichè le risposte sessuali sono più difficili da osservare visivamente".

Pertanto, hanno modificato geneticamente le femmine privandole dei corpuscoli di Krause, e scoperto che erano meno ricettive agli stimoli sessuali dei maschi ed avevano rapporti sessuali più brevi rispetto alla norma. In modo simile, i maschi senza i corpuscoli di Krause ci mettevano più tempo ad eccitarsi e avevano meno probabilità di eiaculare rispetto ai maschi non geneticamente modificati.

L’importanza di questa scoperta

I risultati di questo studio suggeriscono che l'attivazione dei corpuscoli di Krause gioca un ruolo chiave nella stimolazione sessuale e nel generare sensazioni piacevoli. "I neuroni nei corpuscoli di Krause sono probabilmente stimolati durante il sesso da microvibrazioni che si trasmettono attraverso la pelle, mentre i genitali dei partner si sfregano l'uno contro l'altro", ha spiegato l'autore Lijun Qi.

Probabilmente queste strutture svolgano un ruolo simile anche negli esseri umani, dal momento che sono anatomicamente simili a quelli dei topi. "In effetti - hanno spiegato i ricercatori - i vibratori comunemente usati per la stimolazione sessuale producono tipicamente le stesse frequenze di vibrazione di quelle che attivano i neuroni dei roditori, ossia da 40 a 80 hertz circa". La scoperta, se sarà indagata ulteriormente, potrebbe far comprendere meglio il desiderio e il piacere sessuale tracciando la strada a nuovi trattamenti per curare le disfunzioni sessuali.