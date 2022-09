Amazon Prime, cambia il costo dell’abbonamento ma non i vantaggi

Passeggiare in città e ammirare le vetrine senza dubbio è un’attività che rilassa e che non ha eguali, ma con gli impegni e il lavoro è diventato sempre più difficile ritagliarsi del tempo tutto per sé. Per non rinunciare allo shopping, internet, pc e Amazon hanno reso il compito più veloce e pratico.

Tra uno spostamento e l’altro in città o semplicemente la sera prima di andare a letto, hai un negozio tutto a disposizione che permette di scegliere tra libri, elettrodomestici, abbigliamento, beauty e tech con un semplice click. In questo modo si può ricevere di tutto in poco tempo senza il costo di spedizione. Sì, perché gli iscritti ad Amazon Prime hanno sempre usufruito di un servizio efficiente e super veloce.

Gli appassionati di serie tv, poi, hanno potuto dedicarsi al binge watching e fare una vera e propria abbuffata di serie tv grazie all’ampio catalogo messo a disposizione da Prime Video. Queste, e non solo, hanno permesso ad Amazon di diventare uno dei portali di e-commerce più amati, per questo molti non hanno battuto ciglio davanti alla notizia dell’aumento del costo dell’abbonamento Amazon Prime dal 15 settembre. In cambio, infatti, è possibile avere a disposizione una serie di vantaggi a cui è difficile resistere. Ma come è cambiato il costo dell’abbonamento?

Il costo del nuovo abbonamento Amazon Prime

Semplice e facile da utilizzare, Amazon Prime ora ha un costo mensile di 4,99 euro, mentre quello annuale è di 49,99 euro. La nuova tariffa vale per chi sottoscrive il servizio dal 15 settembre, mentre coloro che hanno un abbonamento ancora in corso vedranno l’aumento solo allo scadere dello stesso.

Oltre al prezzo che comunque rimane vantaggioso, Amazon offre ai nuovi iscritti o a chi vuole provare prima di sottoscrivere l’abbonamento stesso, 30 giorni gratis. Come? Devi solo andare alla pagina dedicata Amazon Prime, cliccare su “Iscriviti” creare un account con le tue credenziali e accedere in modo gratuito per un periodo di tempo di 30 giorni. Allo scadere del mese puoi scegliere se rinnovarlo mensilmente a 4,99 euro o annualmente con un costo di 49,99 euro (poco più di 4 euro al mese) oppure disdirlo in ogni momento senza costi aggiuntivi.

Sei curioso di scoprire tutti i vantaggi Amazon?

Un mondo di servizi con Amazon Prime

Una volta ordinato un articolo online non vedi l’ora di averlo tra le mani e con Amazon e con il suo servizio di consegna rapida non solo potrai riceverlo in poco tempo, ma non dovrai neanche preoccuparti delle spese di spedizione. Inoltre l’e-commerce per i clienti riserva offerte speciali e un evento dedicato interamente agli iscritti: il Prime Day, in cui è possibile acquistare quello che vuoi a prezzi scontati. Questi non sono gli unici vantaggi, Amazon Prime annovera altri servizi davvero interessanti:

Prime video : se sei un amante delle serie tv e hai una check list dei titoli imperdibili, allora con questo servizio potrai iniziare a spuntare le voci una alla volta. Il vasto catalogo di film e serie tv anche originali ti permette di rimanere sempre aggiornato e di poter gustare la tua pellicola preferita in ogni momento della giornata, dovrai solo scegliere tra pc, smartphone o tv e metterti comodo

: se sei un amante delle serie tv e hai una check list dei titoli imperdibili, allora con questo servizio potrai iniziare a spuntare le voci una alla volta. Il vasto catalogo di film e serie tv anche originali ti permette di rimanere sempre aggiornato e di poter gustare la tua pellicola preferita in ogni momento della giornata, dovrai solo scegliere tra pc, smartphone o tv e metterti comodo Prime Reading : non solo film o serie tv, Amazon Prime pensa anche agli appassionati di lettura che potranno leggere il loro autore preferito grazie a questo servizio che mette a disposizione centinaia di titoli perfetti per ogni gusto

: non solo film o serie tv, Amazon Prime pensa anche agli appassionati di lettura che potranno leggere il loro autore preferito grazie a questo servizio che mette a disposizione centinaia di titoli perfetti per ogni gusto Prime Gaming : sei un game lover? Allora puoi sfidare i tuoi amici grazie al servizio incluso nel tuo abbonamento Prime! Avrai accesso a contenuti esclusivi per i tuoi giochi preferiti, una collezione di videogame per PC e un abbonamento a un canale di Twitch

: sei un game lover? Allora puoi sfidare i tuoi amici grazie al servizio incluso nel tuo abbonamento Prime! Avrai accesso a contenuti esclusivi per i tuoi giochi preferiti, una collezione di videogame per PC e un abbonamento a un canale di Twitch Amazon Photos : il bello delle foto è quello di riuscire a catturare un momento e a imprimere un ricordo. Avere un luogo sicuro in cui conservarle è importante e Amazon mette a disposizione Photos, incluso nell’abbonamento Prime. Lo spazio di archiviazione permette di caricare tutte le foto che vuoi e guardarle quando e dove vuoi una volta eseguito il backup automatico dello smartphone

: il bello delle foto è quello di riuscire a catturare un momento e a imprimere un ricordo. Avere un luogo sicuro in cui conservarle è importante e Amazon mette a disposizione Photos, incluso nell’abbonamento Prime. Lo spazio di archiviazione permette di caricare tutte le foto che vuoi e guardarle quando e dove vuoi una volta eseguito il backup automatico dello smartphone Amazon Famiglia: Diventare genitori è tra le gioie più grandi, ma diciamoci la verità è anche costosa quando si tratta di pannolini! Con Amazon Famiglia puoi farne una buona scorta e nello stesso tempo approfittare di uno sconto del 15% senza preoccuparti dei costi di spedizione

Un servizio dedicato interamente agli studenti e musica illimitata

Film, libri, giochi: tra i servizi messi a disposizione da Amazon non poteva di certo mancare la musica. L’e-commerce ha pensato a un servizio interamente dedicato agli appassionati di canzoni o di podcast: Amazon Music Unlimited. Una volta iscritto potrai ascoltare fino a 90 milioni di brani, senza pubblicità e anche in modalità offline. Come sempre prima di decidere se sottoscrivere l’abbonamento a 9,99 al mese puoi sfruttare un mese di prova gratuito.

Se invece sei uno studente universitario Amazon ha in serbo un servizio interamente pensato per te: Prime Student! Avrai a disposizione tutti i vantaggi inclusi nell’abbonamento Amazon Prime alla metà del prezzo. Infatti dopo i primi 90 giorni di prova potrai decidere se disdire senza costi aggiuntivi o sottoscrivere l’abbonamento a 24,95 euro l’anno. Niente male per dedicarti allo shopping, giocare con gli amici o leggere un buon libro!

