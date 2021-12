Come vestire i bambini a Capodanno? Outfit semplici ed eleganti

Con l'avvicinarsi del Capodanno, i piccoli non vedono l'ora di passare alcune ore in allegria, in compagnia dei genitori. Per la notte più lunga dell'anno, in cui i bambini possono fare le ore piccole giocando con i loro amichetti, l'outfit da sfoggiare non deve essere messo in secondo piano.

Per permettergli di divertirsi in libertà e in totale comfort, il look deve essere comodo, ma senza tralasciare l'eleganza. Non sapete cosa scegliere? Vi diamo qualche consiglio per trasformare i piccoli in veri lord inglesi.

Camicia

La camicia è un grande classico che non può mancare nell'armadio di grandi e piccoli. Il modello a quadretti con il suo stile intramontabile, si abbina con facilità su jeans per uno stile sportivo o sui pantaloni dal taglio classico per un look più elegante. Per le serate più fredde, si può completare la camicia con un golfino o un cardigan, ideali per mettere in evidenza il colletto con i bottoncini. Il taglio ampio e regular della camicia consente ai piccoli di muoversi e giocare in totale libertà grazie anche al materiale 100% cotone.

Maglia a maniche lunghe

Per i bambini che amano lo stile semplice ed essenziale, la maglia a maniche lunghe è perfetta. Il set formato da tre capi dalle tonalità moderne e attuali, accontenterà anche i bambini più indecisi. Disponibile in differenti fantasie e colori, i più piccoli avranno solo l'imbarazzo della scelta tra strisce, stampe con animali, sfondi mimetici. Le maglie monocolor sui toni del senape, arancione o blu permetteranno ai ragazzi di farsi ispirare dalla nuance preferita e avere uno stile irresistibile la notte di Capodanno. Realizzate in cotone, le maglie non solo sono calde, ma sicure sulla pelle.

Pro. Le maglie sono comode e pratiche.

Contro. Bisogna fare attenzione alle taglie.

Gilet

Per un look in perfetto stile british il gilet non può mancare nell'outfit di Capodanno! Il modello con lavorazione a treccia sul davanti, è reso semplice ed elegante grazie agli inserti bianchi e rossi sullo scollo e sul giromanica. Lo stemma sul petto è un dettaglio in più che fa del gilet il capo perfetto per uno stile casual ed elegante, disponibile in bianco, senape, rosso e grigio, è possibile scegliere la tinta che si preferisce e che rispecchia al meglio i propri gusti. Abbinato ad una camicia e a un pantalone dalla linea classica, il piccolo avrà un look impeccabile.

Pro. Il gilet è bello e comodo.

Contro. I clienti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Pantaloni

Comodo, versatile e praticamente indistruttibile, il jeans è il capo d'abbigliamento che accompagna le attività di ogni bambino, quindi è impossibile rinunciarci anche a Capodanno! Il pantalone permette di correre, giocare e divertirsi in totale libertà, anche nella notte più lunga dell'anno, il modello grigio scuro dal taglio slim, è completato dai risvolti sulle caviglie per un look super trendy. Perfetto se abbinato ad una camicia o a una felpa, i ragazzi avranno un outfit semplice, elegante e sbarazzino.

Pro. Il pantalone ha una buona vestibilità.

Contro. Gli utenti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Accessori

Per una serata speciale, ci vogliono accessori speciali e questi fanno al caso vostro, il set composto da bretelle, papillon e cravatta regaleranno ad ogni bambino un perfetto look da gentiluomo! Le bretelle a Y con agganci resistenti sono ideali per permettere al piccolo di muoversi in totale libertà, mentre il papillon o la cravatta con l'elastico, abbinati ad un jeans e ad una camicia sono perfetti per avere un look casual, ma elegante.

Pro. Gli accessori sono belli e di qualità.

Contro. I ganci delle bretelle si staccano facilmente.

