Il look di capodanno per ogni bambina

Quando in casa ci sono i bambini l'atmosfera natalizia la fa da padrone. Decorazioni, regali e allegria sono le parole d'ordine. Per rendere tutto indimenticabile anche gli abiti hanno il loro peso. A pochi giorni dalla fine dell'anno impossibile non pensare all'outfit perfetto da far sfoggiare ad ogni bambina.

Che sia un cenone al ristorante o a casa di amici, la praticità è fondamentale per ballare e giocare. Se non volete rinunciare ad un tocco d'eleganza, vi consigliamo gli abiti per essere a tema con il party.

Abito in pizzo

L'abito di pizzo è un must durante le serate importanti sia per la mamma che per le bambine. Il vestito stile impero disponibile in blu, nero e beige è ideale da sfoggiare ad un party o durante una cena in casa, perché il tessuto morbido è perfetto per correre e giocare in totale libertà. Il modello a maniche lunghe con fodera in cotone, è pensato per tenere al caldo le piccole anche nelle fredde serate del 31 dicembre, per dare un tocco in pù il vestito può essere arricchito da una cinta in vita a contrasto, così da risplendere durante la notte in cui anche ai bambini è concesso fare tardi.

Pro. Il vestito è carino e ben fatto.

Contro. Per alcuni utenti veste un po' grande.

Abito a stampa

Colori intensi e accesi sono perfetti per festeggiare in allegria la notte del 31 dicembre e anche il look delle più piccole non deve essere da meno. Il vestito a maniche lunghe con sfondo blu, ha deliziosi fiori sulle tinta rosse e fucsia, che danno un tocco in più al modello, inoltre, a renderlo ancora più glam è il taglio ampio e svasato, ideale per muoversi in totale comodità. Il tessuto in cotone, mantiene al caldo e protette le piccole anche nella stagione più fredda per completare l'outfit potete abbinare gli stivaletti in vernice.

Pro. Il vestito è di qualità e ben fatto.

Contro. Per alcuni utenti il materiale è un po' leggero.

Abito a pois

I pois non possono mancare nell'armadio di ogni bambina e il vestito a maniche lunghe farà impazzire le amanti di questa stampa. Il taglio a trapezio è arricchito da volant sul giromanica per uno stile casual, ma elegante. Le due comode tasche sul davanti permettono alla piccola di conservare gli oggetti più importanti e nello stesso tempo rimanere al caldo grazie all'elastico sui polsini. Privo di chiusura con bottoni o zip il modello è facile da indossare, inoltre il tessuto in poliestere e cotone rende l'abito pratico e comodo, per affrontare la notte in cui si può rimanere svegli fino a tardi come i grandi.

Pro. L'abito è carino e ben fatto.

Contro. Per alcuni utenti il tessuto è un po' leggero.

Abito stampa cartoon

Colorato e divertente, l'abito con stampa cartoon è perfetto da indossare nel periodo natalizio e soprattutto durante la notte di Capodanno. Disponibile in diversi colori e soggetti come il pinguino con una simpatica sciarpa per coprirsi dal freddo, una divertente coppia di ricci che spunta dalle tasche, due eleganti fenicotteri o gli immancabili unicorni, ogni bambina sarà libera di scegliere il disegno che più le piace. Il modello a trapezio e il cappuccio, rendono l'abito elegante, adatto per una serata piena di giochi e divertimento, pronto a proteggere le più piccole dal freddo. Per completare l'outfit e avere un look sbarazzino, l'abito può essere abbinato ad un paio di calze super colorate.

Pro. L'abito è bello.

Contro. Bisogna fare attenzione alle taglie.

Abito con paillettes

Per brillare durante la notte di capodanno come una principessa, il vestito di paillettes è immancabile! Il modello a girocollo e smanicato, è impreziosito dalla gonna ampia di tulle che crea un fantastico gioco di colori che richiamano l'arcobaleno, mentre la cintura in vita, completata da un fiore incantevole, è perfetta per sottolineare il corpetto ricoperto di brillantini. Disponibile in differenti colori come viola, rosso, azzurro e rosa, le bambine saranno libere di scegliere la tinta che più le piace così da poterlo abbinare ad una maglia nera, agli accessori e a scarpe con cinturino, per giocare e divertirsi con uno look alla moda.

Pro. Il vestito è ben fatto.

Contro. Gli utenti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

