La bavetta neonato perfetta per ogni pappa

Il momento della pappa può essere impegnativo e c’è il rischio di trovare il cibo sparso dappertutto.

Per questo motivo la scelta del bavaglino è molto importante. I neonati hanno rigurgiti, si sbavano e quando inizia la fase dello svezzamento il disastro è assicurato!

La scorta di bavette è fondamentale, quindi ti presentiamo alcuni bavaglini che potrebbero far parte della tua scorta perché te ne serviranno davvero tante.

Bavaglino impermeabile in silicone

Per non essere costretti a cambiare i piccoli ogni volta che mangiano, il bavaglino in silicone è la scelta giusta. Il materiale impermeabile e antimacchia, non è tossico, si pulisce con un panno e la bavetta ritorna come nuova e se vuoi puoi lavarla comodamente in lavastoviglie. Con la pratica tasca anteriore raccogli cibo sporgente, non troverai più biscotti e pappe sparse per la cucina, inoltre, la chiusura regolabile si adatta a tutti i bambini, anche quelli più piccoli. Disponibile in tre colori: verde, grigio e giallo è completato da un tenero disegno con un gatto, un cane e un tenero elegante. La marcia in più? La bavetta è completata da una forchetta e un cucchiaio con punte arrotondate morbide, ideali per le gengive delicate dei bambini.

Pro. Pratiche e funzionali.

Contro. La tasca anteriore non è rigida.

Set tre bavette in silicone

Il set formato da tre colorati bavaglini si adatta a ogni stile e gusto. Disponibili in celeste, grigio e viola, ogni modello è caratterizzato dall’allacciatura regolabile grazie a due bottoncini con diversi fori pensata per accompagnare i piccoli nella fase della crescita. Con la bavetta in silicone morbido e confortevole, grazie alla tasca raccogli briciole non avrai più tutine o vestitini sporchi. Il materiale si piega facilmente e occupa poco spazio per portarla con te in ogni occasione, all'interno della borsa fasciatoio o in viaggio. Facile da lavare, può essere pulita in lavastoviglie o lavatrice.

Pro. La bavetta è morbida e si adatta a ogni età.

Contro. I clienti che l'hanno acquistata non hanno riscontrato difetti.

Bavaglini impermeabili

Panda, rane, elefanti e simpatici disegni caratterizzano il set di bavaglini. Il kit composto da 8 bavette, permette di avere sempre una scorta per avere i vestiti del piccolo sempre puliti. Grazie al materiale impermeabile gli abiti non avranno più fastidiose macchie, basta passare un panno umido e il bavaglino tornerà come nuovo. Dotata di una tasca reversibile, la bavetta può essere usata durante la pappa, per raccogliere il cibo o quando i piccoli si dedicano ai lavoretti creativi. La chiusura con velcro permette di mettere e togliere la bavetta facilmente.

Pro. I bavaglini sono lunghi e coprono bene.

Contro. La chiusura non è regolabile.

Bavaglino a maniche lunghe

Per i bambini che amano disegnare o che stanno imparando a mangiare da soli questi bavaglini con le maniche evitano di sporcare i vestiti, sono perfetti dai 6 mesi ai 3 anni. Il set formato da 4 bavette, disponibili in quattro colori: verde, azzurro, arancione e giallo, sono caratterizzati da differenti motivi divertenti e teneri. La chiusura con strappo regolabile, si adatta ad ogni corporatura e accompagna il piccolo nella crescita, mentre l'elastico ai polsini, permette di tenere fermo il bavaglino. Realizzato in materiale impermeabile, può essere pulito facilmente con un panno umido.

Pro. Il materiale impermeabile impedisce alla pappa o all'acqua di essere assorbita.

Contro. Non hanno la tasca raccogli cibo.

Set bavaglini unisex

Il set con nove bavaglini in cotone è pratico e colorato, fumetti, disegni e animali faranno impazzire ogni bambino. Il kit formato da 9 bavagli, permette di averne sempre una a disposizione, per proteggere i piccoli dalle macchie o dall'acqua sui vestiti. I modelli sono realizzati con doppio strato di cotone altamente assorbente, ideale per accompagnare il piccolo durante la fase della dentizione. Grazie alla chiusura laterale in velcro, la bavetta può essere indossata e tolta comodamente. Facile da lavare, può essere messo anche in lavatrice.

Pro. Assorbono bene e sono facili da indossare.

Contro. Il materiale in estate fa sudare.

Bavaglini dentizione

Quando spuntano i primi dentini i piccoli tendono a sbavare, quindi per tenere i loro vestiti asciutti, puoi scegliere la bavetta a forma di bandana, il modello ampio permette di coprire più della metà del torso dei piccoli. Realizzati con cotone organico di alta qualità e da lana soffice super assorbente, sono disponibili in diverse fantasie, sia per i maschietti che per le femminucce. La chiusura regolabile senza nickel, accompagnerà il piccolo durante la crescita e lo terrà protetto e sicuro. Facile da lavare a mano o in lavatrice, può essere asciugato a basse temperature.

Pro. Il set è composto da 8 bavette.

Contro. Il retro è di pile.

