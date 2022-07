I modelli di Birkenstock più belli e amati da avere nel guardaroba

Entrate ormai nel guardaroba di star e vip, le Birkenstock sono le scarpe must have dell’estate da indossare assolutamente per essere alla moda e super comodi. Il motivo? Sono estremamente morbide, hanno una forma ergonomica e sono l’essenza del comfort.

Anche se non sono proprio l'emblema della bellezza, resistere è quasi impossibile e se gli adulti le indossano praticamente sempre, anche i ragazzi possono inserirle nel loro outfit. Vuoi scoprire i modelli adatti per una gita al mare, una vacanza in città o una passeggiata in montagna con ai piedi un accessorio di tendenza e confortevole? Allora ecco alcuni modelli da mettere in valigia.

Arizona

Quando si parla di Birkenstock il primo modello che viene in mente è quello Arizona, che con i suoi due cinturini ha fatto della scarpa una vera e propria icona, con un design intramontabile. Oltre allo stile, il modello conquista per la sua comodità resa da materiali naturali come il sughero e rispettosi dell’ambiente come la plastica EVA di qualità, priva di sostanze nocive. Leggera ed elastica può essere indossata sotto un vestitino per le ragazza o con un paio di pantaloncini per i ragazzi.

Pro. I sandali sono comodi.

Contro. Bisogna fare attenzione alle taglie.

Gizeh

Un altro grande classico del brand tedesco è il modello Gizeh, l’elegante sandalo infradito ha un design minimal ma di grande effetto. La tomaia realizzata in materiale sintetico Birko-Flor dermoaffine è estremamente resistente e nello stesso tempo restituisce un piacevole effetto Nabuk che si abbina ad ogni outfit. Regolabile e disponibile in differenti colori, ti farà sentire alla moda e di tendenza.

Pro. Il plantare è ergonomico

Contro. Per alcuni utenti bisogna scegliere con cura il numero.

Milano

Per affrontare le calde giornate estive con una calzatura super comoda, il modello Milano riesce ad assicurare un appoggio comodo e nello stesso tempo garantisce la massima stabilità ai piedi durante i movimenti grazie alla sua struttura. Le scarpe, infatti, oltre ai cinturini anteriori regolabili, permettono di avere un comfort aggiuntivo con il cinturino sul tallone, anch’esso regolabile, così da indossarle in base alla conformazione del piede e avere sempre la massima comodità. La tomaia realizzata in materiale sintetico Birko-Flor dermoaffine è resistente al tempo e all’usura.

Pro. Le scarpe sono realizzate con materiali di qualità.

Contro. Per alcuni utenti le nuove taglie non corrispondono alle vecchie.

Boston

Per una comodità che dura tutto l’anno, puoi indossare le Birkenstock Boston, un altro tra i modelli classici che si sicuro non può mancare nel tuo guardaroba. La tomaia morbida è realizzata in pelle naturale ed è disponibile in differenti colori per accontentare ogni gusto, mentre la suola è formata da un’intersuola in EVA per ammortizzare ogni passo e un battistrada antiscivolo in gomma: una combinazione perfetta per avere una calzatura sicura, comoda e adatta al look dei giovanissimi.

Pro. Perfette per la stagione autunnale.

Contro. Per alcuni utenti la calzata è un po’ dura.

Kyoto

La scarpa estiva per tutti i giorni, è estremamente morbida, offre il massimo del comfort e nello stesso tempo ha un design semplice, ma che conquista al primo sguardo perché può essere indossato con ogni capo d’abbigliamento da una gonna o un vestito per le ragazze oppure con pantaloncini o pantaloni di lino per i ragazzi. La fascia anteriore in pelle naturale, avvolge il piede, mentre il plantare in lattice e sughero ha una forma ergonomica per dare una sensazione di leggerezza passo dopo passo.

Mayari

Ami le infradito, ma oltre al classico modello Gizeh vuoi sperimentare nuovi look? Allora quello Mayari fa al caso tuo perché è caratterizzato da una linea avvolgente e fluida che rende la scarpa accattivante, infatti ha due cinturini con fibbia in metallo regolabile e anello per alluce in materiale vegan. La tomaia realizzata in Birko-Flor, una fibra sintetica delicata sulla pelle e resistente all’usura, permette di viaggiare e camminare nel comfort più totale.

Pro. Le scarpe sono molto comode.

Contro. I clienti che l’hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

