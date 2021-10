Borse ragazza autunno inverno 2021 2022: i modelli da avere assolutamente nel guardaroba

Le adolescenti amano seguire la moda e stare al passo con le ultime tendenza non solo per quanto riguarda l‘abbigliamento o il trucco, ma anche quando si parla di borse.

L’accessorio più amato dalle donne conquista anche le giovanissime alla ricerca di una bag funzionale, elegante e versatile, in grado di essere al passo con i loro impegni tra scuola e tempo libero.

Siete alla ricerca di una borsa da regalare a vostra figlia o nipote? Non vedete l’ora di acquistare la vostra prima bag? Allora vediamo i migliori modelli in base all’età.

Borse ragazze 12-14 anni

Questa è l’età di passaggio in cui le ragazze abbandonano peluche e personaggi dei cartoni e sono alla ricerca del loro stile personale, ma che comunque conserva un mood brioso e vivace adatto alla loro giovane età. Le borse per le ragazze che si affacciano all’adolescenza hanno delle caratteristiche imprescindibili:

Versatilità : devono essere in grado di accompagnarle tra un’attività e l’altra

: devono essere in grado di accompagnarle tra un’attività e l’altra Funzionalità : oltre ad essere belle, le borse per le ragazze dai 12 ai 14 anni devono contenere al loro interno l’indispensabile

: oltre ad essere belle, le borse per le ragazze dai 12 ai 14 anni devono contenere al loro interno l’indispensabile Praticità: le tasche e gli scomparti con cerniere o clip sono imprescindibili perché possono conservare all’interno gli oggetti più importanti come chiavi o smartphone

Borsa a mano

La borsa a trapezio total black ha uno stile sporty chic perfetto per le giovanissime che hanno uno look classico, ma non rinunciano ad un tocco di brio. Il modello da portare a mano durante le uscite con le amiche, è completato da una comoda tracolla da agganciare a pratici occhielli per rendere la borsa easy e comoda da trasportare. Il tratto distintivo della borsa? I simpatici adesivi a forma di cuore, di fiore o il lettering tutti dotati di velcro, da poterli attaccare e staccare in base alla vostra fantasia e agli impegni della giornata.

Pro. La borsa è spaziosa.

Contro. I clienti che l’hanno acquistata non hanno riscontrato difetti.

Borsa a tracolla

Le ragazze a questa età vogliono sentirsi grandi, ma questo non vuol dire rinunciare ad accessori divertenti ed easy. Se siete alla ricerca di una borsa per un’occasione speciale senza essere troppo impegnativa, allora il regalo perfetto è il modello a forma di cup cake. La bag di design darà un tocco in più all’outfit delle giovanissime che possono scegliere tra quella a forma di cartone del latte o a forma di cartoccio di pop corn per non passare inosservate. Realizzata in pelle PU e fodera in poliestere di alta qualità, è resistente e in grado di contenere gli oggetti più importanti. Non dovete fare altro che decidere se indossarla a tracolla o su una spalla grazie alla catena placcata in oro con gli anelli a forma di goccia.

Pro. La borsa è proporzionata e molto carina.

Contro. Per alcuni utenti non è molto capiente.

Zaino

Lo zaino è un accessorio pratico e versatile, ideale da utilizzare nel corso della giornata perché riesce ad essere sempre funzionale in ogni occasione. Nello stesso tempo ha un design elegante e il modello sporty chic per eccellenza è questo zainetto piccolo e compatto. Disponibile in grigio, nero e rosa, quello che lo contraddistingue è il simpatico musetto del gatto sulla tasca frontale e sul porta monete esterno. La scomparto principale può contenere libri, portafoglio e occhiali, mentre la tasca con design Cat è perfetta per conservare chiavi e piccoli oggetti. Realizzato in pelle e microfibra morbida ha un rivestimento interno in fodera resistente, mentre i cinturini e le spalle regolabili donano il massimo del comfort.

Pro. Il design è bello e accattivante.

Contro. Per alcuni utenti è un po’ piccolo.

Borse ragazze 14-17 anni

Con l’adolescenza iniziano i primi ricordi memorabili e spesso la borsa diventa la compagna ideale per vivere mille avventure. Anche in questo periodo la bag deve essere versatile, ma nello stesso tempo gli oggetti che le ragazze portano sempre con sé sono di più e più ingombranti. Per questo ci sono degli aspetti da prendere in considerazione:

Capienza : le ragazze iniziano ad utilizzare il pc e non vedono l’ora di averlo sempre con sé

: le ragazze iniziano ad utilizzare il pc e non vedono l’ora di averlo sempre con sé Design : l’attenzione all’outfit per le giovanissime è importante e le borse devono abbinarsi al loro stile e alla loro personalità

: l’attenzione all’outfit per le giovanissime è importante e le borse devono abbinarsi al loro stile e alla loro personalità Praticità: le ragazze amano fare molte attività e hanno bisogno di un accessorio in grado di adattarsi ad ogni impegno

Tote bag

La tote bag è un’ampia e pratica borsa in cui infilare tutto quello che serve, come il pc, i libri o i quaderni ed è un must have per le giovanissime perché ha uno stile urban chic e nello stesso tempo è l’essenza della praticità. Questo modello con trama in velluto a coste è disponibile in differenti colori per soddisfare ogni gusto! Realizzata in materiale Canvas ha un rivestimento interno in nylon con due ampie tasche per conservare chiavi, portafoglio e tutti quegli oggetti da avere sempre a portata di mano. La chiusura con bottone a clip è facile da utilizzare.

Pro. La borsa è capiente.

Contro. Per alcuni utenti il materiale è un po’ sottile.

Borsa zainetto

Per le ragazze che hanno tanti impegni lo zainetto diventa un accessorio irrinunciabile. Il modello realizzato in pelle PU ha un design a griglia romboidale perfetto per le giovanissime perché dona al modello un tocco in più. Per essere ancora più smart, lo zainetto in tessuto oleografico riflettente e super colorato, cambia tonalità in base all’intensità della luce per avere un accessorio “diverso” nel corso della giornata! L’ampia tasca chiusa da una coulisse regolabile e da bottoni magnetici, garantisce una doppia sicurezza perché lo scomparto interno è chiuso con cerniera.

Pro. Lo zaino è capiente e leggero.

Contro. Per alcuni utenti lo zaino non è molto cangiante.

Borse ragazza 18 anni

Pochette, shopping bag o tracolla, a 18 anni la borsa diventa un accessorio immancabile nell’armadio di ogni ragazza che non possono uscire di casa senza la loro bag preferita. Piccole e bon ton, ma anche shopper in perfetto stile hippie chic, le borse delle giovanissime seguono le tendenze del momento. Inoltre, non bisogna essere delle fashion addicted per desiderare i modelli diventati delle it-bag, e che di sicuro prima o poi avranno nel loro guardaroba.

Borsa a tracolla

La borsa a tracolla è un grande classico che non può mancare nell’armadio delle ragazze e questo modello racchiude in sé uno stile deciso e femminile allo stesso tempo. La mini bag in morbida pelle ha la chiusura in pelle e borchie completata dall'iconica fibbia in metallo Love Birds Diamond Cut in oro antico. L'interno foderato in microfibra ha una tasca centrale chiusa con la cerniera e una tasca a parete in pelle. La catena con anelli tondi è lunga 110 cm e permette di portarla sia sulla spalla che a tracolla. Disponibile in differenti colori non dovete fare altro che scegliere quello che vi piace di più e indossarlo durante un’occasione speciale.

Set di borse

Le ragazze hanno sempre mille impegni e spesso devono dividersi tra università, tempo libero e hobby, per questo la compagna ideale durante le differenti attività è una borsa versatile, ma a volte non è sufficiente! A volte si ha bisogno di un set per avere un modello adatto ad ogni occasione. La borsa tote realizzata in pelle PU è elegante e versatile perché può essere portata sia a mano che a tracolla, perfetta da avere con voi durante il giorno. Per un’uscita con le amiche, invece è impossibile fare a meno delle mini bag con chiusura a triangolo che dona un effetto grintoso all’accessorio. Infine, il set è completato da un portafoglio con pratica cerniera e da un porta tessere con chiusura a bottone.

Pro. Il set è ricco di accessori e i colori sono brillanti.

Contro. Per alcuni utenti il materiale non è di qualità.

Zaino

Lo zaino è un grande classico che accompagna le ragazze durante l’adolescenza fino all’età adulta perché è pratico, versatile e chic. Il modello realizzato in plastica PU ha uno scomparto principale al cui interno c’è una tasca con cerniera, due tasche laterali per bottigliette termiche e ombrello e una tasca frontale con cerniera per inserire chiavi, fazzoletti e tutto quello che dovete avere sempre a portata di mano. Lo zaino antitaccheggio è stato pensato per avere il contenuto sempre al sicuro grazie alla chiusura posta nella parte posteriore e proteggere da possibili furti i vostri oggetti preziosi. Versatile e adatto ad ogni occasione, è possibile portarlo come un comodo zaino o a spalla come una borsa grazie agli spallacci che si trasformano in tracolla. Disponibile in colori classici o vivaci si adatta ad ogni outfit.

Pro. La cerniera posta sulla schiena rende lo zaino sicuro.

Contro. I clienti che lo hanno utilizzato non hanno riscontrato difetti.

