Camicie ragazza primavera estate 2023: i modelli di tendenza

Ogni ragazza dovrebbe avere una camicetta nel proprio armadio, la blusa comoda e versatile è perfetta per la scuola o un pomeriggio con le amiche. Colorate o a tinta unita sono perfette su jeans o gonne e completano ogni outfit. Abbiamo selezionato 6 camicie di tendenza questa primavera estate 2023 che ogni ragazza dovrebbe avere nel proprio guardaroba.

Camicia cropped

Primavera fa rima con colori e stampe intramontabili come quella a righe rivisitata in chiave moderna! Il modello dal taglio cropped è perfetto per le ragazze che non possono fare a meno dei jeans a vita alta, ma può essere indossata anche su un paio di leggins. Pensata per essere comoda e alla moda a scuola o nel tempo libero, il modello con collo tradizionale e abbottonatura centrale e un vero passe-partout per ogni occasione. Il tocco in più? La camicetta ha una coulisse sul fondo per uno stile sporty chic e di tendenza, semplice da lavare in lavatrice, potrai indossarla tutte le volte che vorrai.

Camicia traforata



Sole, mare e vacanze: in primavera ed estate si pensa a paesaggi tropicali e per avere un mood vacanziero anche nel tuo guardaroba, puoi scegliere la camicia a maniche corte con fantasia hawaiana e rendere più accattivante il classico bianco. Ma c'è di più! La camicia è tra i "mai più senza" di questa primavera estate 2023 perché ha ricami che ricordano il pizzo sangallo. Lo stile minimal, ma elegante consente di abbinare la blusa con una gonna o con un cardigan se vuoi un look più ricercato, mentre con un jeans per uno stile casual e sportivo di sicuro effetto.

Camicia con rouches

La combo denim e rouches è la tendenza primavera estate 2023! Nell'armadio di ogni ragazza non può mancare una camicia di jeans, poi se è arricchita da rouches diventa un must have per uno stile elegante ed easy adatto sia al tempo libero che a un'occasione importante. La blusa a maniche lunghe e polsini a campana, è perfetta per essere indossata tutti i giorni, devi solo abbinarla a un paio di pantaloni in cotone o leggins per un look sporty chic perfetto per la scuola, mentre una gonna a pieghe ti regalerà uno stile romantico e raffinato.

Blusa a fiori

La blusa con stampa a fiori ha uno stile romantico ed è irresistibile per ogni ragazza che è alla ricerca di un capo pratico, ma femmiile, infatti il collo a volant rende il modello unico e raffinato. La camicia a maniche a tre quarti è perfetta da indossare nelle giornate e nelle serate più fredde, per rimanere al caldo, ma con un look elegante e glamour. Coloratissima e romanticissima, è disponibile sui toni del verde e del rosa, per regalare un tocco in più allo stile di ogni ragazza. Da abbinare a un paio di jeans o a un pantalone bianco, ma anche a una gonna a vita alta potrai infilarla all'interno del capo e avere un mood bon ton e ricercato alla stesso tempo.

Camicia alla coreana

Vuoi avere un outfit con carattere? In questo caso la camicia alla coreana è immancabile nel guardaroba di una ragazza che segue le ultime tendenze e vuole sempre essere alla moda. Il modello intramontabile, è adatto anche alle più giovani perché riesce ad unire stile ed eleganza grazie ad un design ricercato. Perfetta per essere indossata tutti i giorni con un paio di jeans, il modello è estremamente versatile, basta abbinarla a una gonna e avrai un look raffinato, in cui il punto centrale sarà il colletto privo delle tradizionali punte. La camicetta a maniche lunghe ti regalerà un look urban ed easy allo stesso tempo.

Camicia in tartan

La camicia in tartan è immancabile nell'armadio di una ragazza grunge, lo stile tipico dei primi anni '90, negli ultimi tempi è ritornato in voga. Il look che prende il nome dal genere musicale rock alternativo nato a Seattle alla fine degli anni ’80, ha dato vita ad outfit unici e che ancora oggi conquistano i più giovani. Oltre ad adottare un look trasandato, impossibile non avere la camicia in cotone a quadri. Il modello avvitato e con abbottonatura sul davanti è disponibile nel classico colore rosso e nero o sui toni del blu e verde. Abbinata ad una t-shirt bianca, ad un paio di jeans strappati e agli anfibi otterrai un look di tendenza che non ti farà passare inosservate.

Tipologie di camicie

La camicia considerata il capo simbolo degli uomini, è entrata a far parte anche del guardaroba femminile per dare un tocco in più all'outfit. I modelli tra cui scegliere sono tantissimi da usare a seconda delle occasioni:

Camicia classica : un passe partout per ogni tipo di abbigliamento, la camicia classica può essere indossata sia con le gonne che con i pantaloni e il più delle volte è realizzata con tessuti morbidi

: un passe partout per ogni tipo di abbigliamento, la camicia classica può essere indossata sia con le gonne che con i pantaloni e il più delle volte è realizzata con tessuti morbidi Camicia taglio maschile : elegante e dal taglio classico, si abbina a completi e solitamente viene utilizzata per occasioni importanti

: elegante e dal taglio classico, si abbina a completi e solitamente viene utilizzata per occasioni importanti Camicia con polsini alti : anche questa molto impegnativa, è indicata per contesti formali, la caratteristica è quella di avere polsini più alti del normale, completati da più bottoni

: anche questa molto impegnativa, è indicata per contesti formali, la caratteristica è quella di avere polsini più alti del normale, completati da più bottoni Camicia con maniche a palloncino: molto femminile ha il taglio delle spalle ampio per dare volume, per questo sono sconsigliate a chi ha le spalle un po’ grosse

molto femminile ha il taglio delle spalle ampio per dare volume, per questo sono sconsigliate a chi ha le spalle un po’ grosse Camicia con ruches o drappeggio : molto elaborata, deve essere abbinata con capi semplici e dal taglio minimal

: molto elaborata, deve essere abbinata con capi semplici e dal taglio minimal Camicia con scollo a “V” : con o senza bottoni è un modello sportivo, di solito più lunga di quella classica e può essere abbinata con jeans e leggins

: con o senza bottoni è un modello sportivo, di solito più lunga di quella classica e può essere abbinata con jeans e leggins Camicia alla coreana : raffinata ed elegante, il collo tondo senza le punte è molto femminile

: raffinata ed elegante, il collo tondo senza le punte è molto femminile Camicia con scollo incrociato : simbolo dell'eleganza può essere indossata con pantaloni dal taglio maschile

: simbolo dell'eleganza può essere indossata con pantaloni dal taglio maschile Camicia con il fiocco: perfetta sotto le giacche, è ideale per chi è alla ricerca di un look romantico e raffinato

