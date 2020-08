Colorati e divertenti, i cappelli per proteggere i bambini dal sole

Le vacanze al mare o le passeggiate in montagna e in città sono un modo per far divertire i piccoli e farli stare all’aria aperta.

Il caldo e i raggi del sole anche se piacevoli possono mettere in pericolo la loro salute. Se la crema solare e i costumi sono immancabili, must have dell’estate sono i cappellini.

Traspiranti, colorati e con fantasie pensate per lui o per lei, i cappelli sono l’accessorio indispensabile da indossare mentre giocano in spiaggia o si divertono al parco. Ancora non avete scelto quello ideale per il vostro piccolo? Ecco alcuni modelli alla moda e divertenti.

Cappellino ad asciugatura rapida

I bambini quando sono all’aperto amano giocare, correre e divertirsi, ma con le alte temperature possono correre il rischio di sudare. Grazie a questo cappellino traspirante e ad asciugatura rapida saranno sempre protetti e asciutti. Il copricapo disponibile in diverse fantasie pensate sia per i maschietti che per le femminucce, è comodo e morbidissimo. Per adattarsi bene ad ogni conformazione del viso, sono disponibili due taglie per bambini fino a 6 mesi. Completato da una cordicella sul retro è possibile regolarlo per farlo calzare bene. Realizzato in poliestere, il materiale ha un fattore protettivo anti UV +50, mentre il lembo posteriore è pensato per coprire il collo.

Pro. Perfetto contro i raggi del sole.

Contro. Veste un po’ grande.

Cappellino in cotone

Per rispettare in pieno la pelle dei bambini, bisogna fare molta attenzione ai materiali. Questo cappello realizzato al 100% in cotone è leggero e traspirante, ideale per l’estate o per la spiaggia per ripararsi dai raggi del sole. Disponibile in 4 misure è perfetto per ogni fase della crescita dei bambini. Super morbido e leggero può essere ripiegato su sé stesso ed essere conservato comodamente in valigia o nella borsa. Pensato per i bambini, il modello con stampa robot e granchi è divertente e super colorato!

Pro. Il materiale è traspirante e i colori sono vivaci.

Contro. Bisogna stare attenti alle taglie.

Cappello taglia unica

Il cappello è un accessorio must have in estate e deve accompagnare il piccolo durante la crescita. Questo modello taglia unica è pensato per i bambini che hanno un’età compresa tra i 2 e i 6 anni. Realizzato in tela è leggero e traspirante, perfetto per affrontare al meglio il caldo estivo senza sudare eccessivamente. Il cappello unisex, grazie a tantissime stampe come fiori, cuori, ciliegie è perfetto sia per i maschietti che per le femminucce.

Pro. Il cappello è disponibile in diverse fantasie.

Contro. Per alcuni utenti il tessuto è un po’ spesso.

Capello con costumino

Le vacanze al mare sono un momento di gioia e divertimento per il bambino, per avere tutto l’indispensabile e fargli vivere al meglio l’esperienza il set composto da cappellino e costumino è ideale. Realizzato con materiale impermeabile, il cappellino con protezione +50 ai raggi solari è completato da un laccetto che permette di legarlo sotto il mento. Il costume contenitivo anche'esso impermeabile è foderato con un tessuto in rete e una coulisse in vita per regolare la vestibilità. Facile da lavare il piccolo lo potrà indossare ogni giorno in spiaggia e in piscina.

Pro. Il set è completo e colorato.

Contro. Il costumino veste piccolo.

Cappellino con tesa larga

Per proteggere il piccolo dal sole ci sono cappellini di diversi modelli, ma quello a tesa larga permette di filtrare i raggi alla perfezione anche sul viso. La chiusura laterale consente di regolare le dimensioni in base alla conformazione del viso, mentre il cordino regolabile sotto al mento è pensato per non correre il rischio che il piccolo lo perda mentre gioca o corre. Realizzato al 100% in poliestere è lavabile in lavatrice a 40 gradi. Leggero e traspirante, grazie alla retina interna permette il passaggio dell’aria e al piccolo di stare sempre asciutto.

Pro. Si asciuga rapidamente.

Contro. I clienti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Perfetto per le bambine

Eleganti e raffinati questi cappelli sono perfetti per le bambine che vogliono essere alla moda anche in spiaggia. Disponibile in due colori: bianco e rosa, il modello a tesa larga, protegge perfettamente dal sole. Il cordino regolabile consente di adattare il cappello man mano che cresce o in base al viso. Il materiale con protezione solare 50+ blocca fino al 98% dei raggi UVA e UVB. Leggero e facile da piegare, può essere messo facilmente nella borsa fasciato e occupare poco spazio.

Pro. Proteggono dai raggi solari.

Contro. Vestono un po’ larghi.

Come proteggere i bambini dal sole

Il sole fa bene ai bambini perché stimola il sistema immunitario e assicura lo sviluppo delle ossa. Inoltre, l’aria del mare è importantissima per proteggere l’apparato respiratorio.

Lasciarli liberi di giocare al parco o in spiaggia, non vuol dire rinunciare alla loro protezione e a metterli al riparo dai raggi solari. La pelle sensibile si arrossa e irrita facilmente, per questo se avete deciso di trascorrere le vacanze al mare o in montagna, è bene prendere alcune precauzioni.

L’aria salmastra fa bene, ma meglio evitare di frequentare la spiaggia nelle ore più calde. Se la mattina preso è l’orario perfetto, dovete stare lontani dalla mare dalle 12 alle 16 soprattutto se il piccolo ha meno di un anno.

La crema solare è la barriera ideale contro i raggi del sole, se per gli adulti è importante, per i piccoli è fondamentale. Quando decidete di acquistarla, prima di applicarla fate un test. Stendete una piccola quantità sul polso per vedere se ci sono reazioni allergiche.

La crema adatta ai più piccoli è quella con ingredienti naturali, resistente all’acqua e con un livello di protezione alto. Questa deve essere applicata su tutto il corpo, anche sul viso, più volte al giorno.

Oltre alla crema in spiaggia meglio farlo stare sotto l’ombrellone e ridurre al minimo l’esposizione ai raggi solari coprendolo con cappellino, maglietta e pantaloncini.

Con il caldo bisogna rimanere idratati, quindi assicuratevi di far bere spesso il piccolo e di dargli frullati, succhi, ghiaccioli o frutta. Questi gli garantiranno il giusto apporto di vitamine e sali minerali anche nelle giornate particolarmente calde.

Una volta tornati a casa, dopo il bagnetto non dimenticate di applicare una crema doposole per mantenere idratata la pelle del piccolo.

