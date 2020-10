La copertina neonato farà sentire il piccolo al sicuro e sereno

Con l'arrivo dell'autunno e dell'inverno, la cosa più importante è proteggere il piccolo dal freddo per evitare spiacevoli malanni. L'aiuto per ogni mamma arriva dalla copertina avvolgente!

Per seggiolino, passeggino o lettino, la coperta per neonato assicura protezione ai più piccoli, potranno fare sonni sereni e tranquilli avvolti nel morbido tessuto. Vediamo i migliori modelli da avere assolutamente nel guardaroba di ogni neonato.

Coperta avvolgente con orsetto

A casa o in giro, con questa copertina avvolgente, il bambino è protetto in maniera sicura, veloce e semplice. Grazie alla sua forma, si può usare per ovetti, seggiolini o passeggini, i bottoni a pressione evitano il fastidio di dover infilare e sfilare il piccolo dalla cintura di sicurezza. Per dare ulteriore protezione, la copertina avvolgente può essere chiusa a cappuccio, i piccoli saranno al caldo, ma avranno la libertà di movimento grazie allo spazio separato per le gambe. Realizzata in doppio pile termoregolatore è disponibile in differenti colori, dai classici blu e marrone a quelli più accesi come verde e azzurro.

Pro. Facile da usare e molto calda.

Contro. Per alcuni utenti è un po' piccola.

Coperta con cappuccio

Materiale di peluche super morbido, il sacco a pelo per neonato dona al piccolo un senso di sicurezza e comfort perfetto per affrontare il freddo invernale. Il design dalla forma unica avvolge il piccolo per regalargli una sensazione accogliente e sicura. Con la chiusura in velcro antigraffio avvolgere il piccolo e tirarlo fuori sarà un gioco da ragazzi. Il modello completato da un simpatico cappuccio con orecchie è disponibile in diverse fantasie per dare un tocco di colore anche nelle giornate più grige.

Pro. Il materiale è morbido e non si restringe dopo il lavaggio.

Contro. Il velcro tende ad aprirsi.

Sacco nanna imbottito

Il sacco nanna ha un design elegante, il tessuto a stampa è disponibile in differenti versioni, dalle giraffe alle stelle, per uno stile cool ma raffinato. La coperta realizzata al 70% da viscosa di bambù e al 30% in cotone è adatta ad ogni temperatura e ambiente per assicurare al piccolo sonni tranquilli e sereni. Ideale per la pelle dei bambini, ha una consistenza setosa al tatto, l'imbottitura traspirante è realizzata al 100% in poliestere mantiene al caldo il piccolo per assicurare il benessere in ogni momento.

Pro. Il sacco è morbido e ben rifinito.

Contro. Inizialmente ha un odore poco gradevole.

Sacco termico per passeggino

Il sacco termico è perfetto per il passeggino, al riparo nella copertina ogni spostamento e uscita sarà sicura, senza il rischio di prendere freddo e ammalarsi. Oltre ad avere gambe e braccia protette, il cappuccio con elastico terrà al riparo la testolina dei piccoli. Grazie alla cerniera che consente l'apertura integrale, la coperta per neonato è pratica ed efficiente anche per i genitori che vanno sempre di corsa. Il modello adatto per i bambini dai 9 ai 18 mesi, ha l'interno realizzato al 100% in pile.

Pro. La cerniera permette di aprire il sacco facilmente.

Contro. Il sacco non ha le maniche per le braccia.

Coperta con cerniera

La copertina avvolgente grazie al disegno conquisterà i più piccoli. I colori delicati e il simpatico gattino ricamato la rendono perfetta sia per i bambini, che per le bambine. Il sacco nanna con apertura totale, consente di cambiare il neonato la notte o quando dorme senza dover spogliare completamente il bambino, ma semplicemente aprendo la parte bassa. Morbido e imbottito il piccolo sarà al sicuro in ogni momento, inoltre la cerniera senza nichel è antiallergica e sicura.

Pro. La coperta è funzionale e calda.

Contro. La cerniera si apre solo nella parte inferiore.

Coperta fasciante

La coperta pensata per proteggere i piccoli durante la stagione più fredda, ha la parte interna realizzata in pile minky, un tessuto morbido e soffice, mentre la parte esterna è in cotone e poliestere antiallergico, per garantire la massima sicurezza al piccolo. La chiusura a strappo nella parte anteriore è comoda e facile da utilizzare perchè permette di adattarla al piccolo e lo accompagna durante la crescita. Il design elegante è raffinato è caratterizzato da una stampa a pois, disponibile in differenti tonalità, completata da un delizioso fiocco.

Pro. La coperta è morbida e può essere utilizzata anche come un tappeto per il gioco.

Contro. É molto calda quindi adatta solo in autunno e inverno.

Coperta fasciante in cotone

Realizzata al 100% in cotone, la coperta è formata da due ali laterali per avvolgere le braccia del piccolo e aiutarlo a dormire evitando il riflesso di trasalimento. La tasca per le gambe e la chiusura in velcro permettono di adattarla in base alla corporatura del piccolo e accompagnarlo mese dopo mese. Il set formato da tre copertine con tinte e stampe raffinate, sono disponibili in due misure: quella piccola per i neonati fino a 3 mesi e quella grande per i bambini fino a 6 mesi.

Pro. Facile da utilizzare, il piccolo ha libertà di movimento.

Contro. Ha solo due tipi di dimensioni.

Coperta in mussola

Realizzata al 70% in fibra di bambù e al 30% in cotone non solo è estremamente morbida, ma anche traspirante per utilizzarla in ogni momento senza che il piccolo sudi e quindi disturbare il suo sonno. Utilizzabile sul lettino o nel passeggino, la caratteristica principale della coperta è la grandezza (120x120 cm) tanto da poter fasciare completamente il. neonato e fargli provare una sensazione di sicurezza quando dorme. Il modello è disponibile in stampe divertenti come il riccio la balena, l'arcobaleno o l'immancabile unicorno.

Pro. La coperta è morbida e realizzata con materiali di qualità.

Contro. Per alcuni utenti il tessuto è un po' delicato.

Perchè acquistare le coperte fascianti e i sacchi nanna

Le coperte sono importanti per proteggere i piccoli dal freddo, ma sono utili anche per aiutarlo a dormire meglio. Avvolgerli all’interno di una coperta o di un sacco nanna gli permette di sentirsi al riparo, infatti, appena nati sono ancora abituati a quel senso di protezione dato dall’utero materno, quindi per non subire lo stress di trovarsi in un contesto ampio, meglio fasciarli e farli sentire al sicuro.

Sia le coperte che i sacchi nanna sono versatili, possono essere utilizzati in casa all’interno della culla o del lettino, ma anche quando si vuole fare una passeggiata perchè possono essere inseriti facilmente all’intero del passeggino o del seggiolino.

Come scegliere la coperta fasciante

Prima di acquistare una copertina per i bambini bisogna prendere in considerazione una serie di caratteristiche in base alle preferenze o ai materiali.

Tipologia

Esistono due tipi di coperte per proteggere i piccoli dal freddo:

classica : solitamente di forma quadrata o rettangolare, è molto grande e priva di chiusure, generalmente è realizzata in cotone morbido per non irritare la pelle dei bambini. La caratteristica principale è la versatilità perché può essere utilizzata anche come coperta per il lettino o per il gioco;

: solitamente di forma quadrata o rettangolare, è molto grande e priva di chiusure, generalmente è realizzata in cotone morbido per non irritare la pelle dei bambini. La caratteristica principale è la versatilità perché può essere utilizzata anche come coperta per il lettino o per il gioco; copertina con chiusura: è indicata per i genitori che non hanno dimestichezza con la pratica di fasciare i piccoli e solitamente ha la forma di un sacco chiuso con bottoni a pressioni, velcro o cerniere.

Materiali

Scegliere il materiale della coperta è molto importante, oltre a proteggere i piccoli dal freddo deve essere delicato sulla pelle ed evitare che sudi eccessivamente. I migliori sono il cotone biologico o la mussola, ma anche la lana perchè naturali e quindi scongiurano il rischio di arrossamenti e irritazioni della pelle.

Dimensioni

La coperta fasciante deve riuscire ad avvolgere il piccolo senza correre il rischio che muovendosi riesca a libersi e soprattutto deve accompagnarlo durante la crescita. Per questo non deve mai essere inferiorie ai 70 cm, la dimensione ideale è di 120x120 cm. Per quanto riguarda il modello con chiusura, meglio sceglierne uno ampio perchè i piccoli crescono velocemente.

Come fasciare i bambini con la coperta

Riuscire a fasciare i bambini con la coperta classica non è difficile, basta seguire i giusti passaggi e con un po’ di pratica il piccolo dormirà protetto e al sicuro. Vediamo come realizzare la fasciatura perfetta.

Come prima cosa bisogna stendere la coperta a rombo su una superficie piana come il fasciato o il lettino. Una volta poggiata, si deve piegare verso il basso l’angolo superiore della coperta.

A questo punto il bambino va adagiato facendo attenzione che il corpo, esclusa la testa, sia all’interno della coperta.

Ora si deve posizionare il braccio destro del bambino lungo il corpo, prendere l’angolo destro della coperta e coprire il piccolo. Per fermare l’estremità bisogna incastrarla sotto la sua schiena. La stessa operazione deve essere ripetuta sul lato sinistro.

Infine, si deve tirare l’angolo inferiore al centro e rimboccarlo dietro la spalla sinistra, assicurandosi che il neonato possa muovere le gambe all’interno della fasciatura.

