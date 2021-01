Costumi di carnevale bambini, eroi e personaggi dei cartoni per un look originale

I personaggi di fantasia conquistano sempre i bambini, che difficilmente riescono a separarsi dai loro fumetti o giochi preferiti. Se potessero diventare anche loro dei supereroi? Durante il periodo di carnevale tutto è possibile.

Basta il costume giusto e i piccoli diventano degli abili ninja, dei maghetti provetti o degli eroi pronti a salvare il mondo. Per farli contenti e realizzare i loro desideri, scegliere il costume giusto è fondamentale. Vi diamo qualche piccola dritta per non sbagliare.

Perfetto per chi non vuole più essere un Babbano: costume di Harry Potter

Durante il periodo di carnevale i piccoli fan di Harry Potter entrano a far parte del mondo di Hogwarts. Smettono i loro panni da Babbani, e diventano dei maghetti provetti, pronti a frequentare la scuola più magica che esista. Basta il mantello con cappuccio arricchito dallo stemma Grifondoro e si trasformano in un attimo in Harry Potter. Il mantello unisex è perfetto sia per i bambini che per le bambine che non vedono l'ora impersonare i panni di Hermione. Per completare il travestimento impossibile non indossare gli iconici occhiali tondi e impugnare l’inseparabile bacchetta. Non resta che sperimentare piccole magie in compagnia di mamma e papà.

Pro. Ben fatto e curato nei dettagli.

Contro. La spilla frontale non chiude bene il mantello.

Scopri di più su Amazon



Per chi vuole combattere i cattivi: costume di Hulk

Tutti i bambini sognano di strapparsi i vestiti e tirare fuori i muscoli per sconfiggere i cattivi. Il personaggio della Marvel che diventa grande e verde quando lo fanno arrabbiare è tra gli eroi preferiti dai piccoli. Per entrare nei suoi “panni”, il costume ispirato a lui è perfetto, la tuta intera con i pantaloni strappati è completata dal torace muscoloso e da copristivali. Per diventare un vero gigante verde, il costume non può dirsi completo senza la maschera rigida. Disponibili in diverse misure è perfetto sia per i bambini piccoli che per quelli più grandi.

Pro. Leggero e facile da indossare.

Contro. Fare attenzione alle taglie.

Scopri di più su Amazon



Per chi è affascinato dai guerrieri con la spada: costume da Ninja

Il mondo dei ninja affascina sempre i più piccoli. Perchè allora non regalargli il costume ispirato ai guerrieri giapponesi? Il costume total black è composto da una casacca con cappuccio, pantaloni, fascia per braccia e da una maschera per mimetizzarsi al meglio nella notte. Per completare il travestimento non resta che acquistare la spada da ninja. Realizzato al 100% in poliestere è facile da lavare anche in lavatrice.

Pro. Costume facile da indossare.

Contro. Il tessuto è un po' leggero.

Scopri di più su Amazon



Perfetto per chi non riesce a fare a meno delle avventure dell'uomo ragno: costume di Spiderman

Combatte i cattivi arrampicandosi sui tetti con le sue ragnatele, Spiderman è l’eroe che tutti i bambini sognano di interpretare. Il costume da uomo ragno è la sorpresa ideale per farli felici, il travestimento curato nei minimi particolari, è caratterizzato dei classici colori della tuta di spiderman, rosso e blu, la maschera poi completa il travestimento. Facile da indossare il modello disponibile nella taglia S permette ai bambini piccoli di vestire i panni del supereroe, il materiale in poliestere è pratico e facile da lavare.

Pro. Il costume è ben fatto.

Contro. Il tessuto in poliestere non è molto caldo.

Scopri di più su Amazon



Per chi ama gli eroi della Marvel: costume di Captain America

Tra gli eroi della Marvel più amati dai bambini, di certo non può mancare Captain America. I piccoli non vedranno l’ora di intraprendere fantastiche avventure nei panni dell’eroe pronto a sconfiggere il male. L’iconica tuta blu, rossa e bianca che ricorda la bandiera americana, è arricchita dalla maschera rigida con il simbolo A e dall’inseparabile scudo per difendersi dagli attacchi dei nemici. Per completare il travestimento ed entrare nei panni dell'eroe della Marvel i copristivali non possono mancare.

Pro. Costume ben fatto nei dettagli e nei colori.

Contro. Fare attenzione alle taglie.

Scopri di più su Amazon

Un grande classico: costume da poliziotto

Carnevale è l'occasione per sfoggiare vestiti originali, ma anche grandi classici. Tra questi non poteva mancare il travestimento da poliziotto. Il look total blu è reso riconoscibile grazie a dettagli che non passano inosservati. La camicia è arricchita da distintivi di panno, bottoni e taschini. Il pantalone con elastico in vita assicura il massimo della vestibilità, come il cappello dotato di chiusura in velcro. Per essere dei veri poliziotti pronti a sconfiggere il crimine, il costume è completato dalla cintura con ricetrasmittente, fischietto e fontina per la pistola.

Pro. Il tessuto e le cuciture sono resistenti.

Contro. Mancano le manette e la pistola.

Scopri di più su Amazon

Per i bambini che amano l'azione: costume agente S.W.A.T.

Ai bambini piace l'azione e impersonare i panni degli eroi, allora questo carnevale il costume dell'agente S.W.A.T. è la scelta ideale. Il travestimento pensato per i ragazzi dagli 8 ai 10 anni, ha una vestibilità comoda e confortevole. Il modello ha tutto il necessario per sentirsi un vero e proprio agente come: il giubbotto antiproiettile, la cintura con fondina e borsellino, il para ginocchia, il para gomiti e la maschera. Realizzato al 100% in poliestere può essere lavato a mano, pronto per essere indossato ogni volta che volete.

Pro. Il costume è curato nei dettagli.

Contro. Il tessuto è un po' leggero.

Scopri di più su Amazon

Per chi ama i film di fantascienza: costume di Star Wars

Se vostro figlio ama guerre stellari e i film di fantascienza, il costume di Stormtroper di sicuro lo lascerà a bocca aperta. Le truppe d'assalto pronte a difendere l'Impero Galattico, sono tra i personaggi preferiti dai ragazzi e con questo travestimento potranno vivere le magiche avventure dei protagonisti del film. La tuta nel classico color bianco con inserti neri sulle braccia e sulle gambe, è facile da indossare e lascia i piccoli liberi di muoversi e giocare con i loro fratellini. Per sentirsi un vero è proprio componente dell'esercito, il casco in plastica completa il costume, il modello realizzato in poliestere, è facile da lavare a mano o in lavatrice.

Scopri di più su Amazon

Per i ragazzi che amano scoprire l'universo: costume da astronauta

Lo spazio affascina sempre i bambini e per fargli vivere in prima persona la bellezza dell'universo, un costume adatto per il carnevale è quello da astronauta. Realizzato in materiale resistente, è ideale per far divertire i bambini in totale sicurezza e può essere indossato carnevale dopo carnevale senza correre il rischio che si rovini. La tuta total white con inserti argentati è completata dal disegno di un missile, da una targhetta personalizzabile con il nome, dai guanti color grigio e dall'immancabile casco.

Pro. Il costume è curato nei dettagli.

Contro. Bisogna fare attenzione alle taglie.

Scopri di più su Amazon

Perfetto per chi ama l'atmosfera di Gotham City: costume di Batman

Bruce Wayne che decide di intraprendere la guerra contro il crimine indossando un costume da pipistrello per spaventare gli avversari è tra i personaggi più amati dai bambini e carnevale è l'occasione giusta per fargli indossare i panni di Batman. Il costume adatto ai bambini dai 3 ai 12 anni, è realizzato con materiali di qualità e resistenti al tempo. La tuta con muscoli pettorali imbottiti è completata dai calzari e dalla cintura e per sentirsi dei veri e propri eroi impossibile fare a meno del mantello e della maschera.

Pro. Il costume è ben rifinito e ha tutti gli accessori.

Contro. Per alcuni utenti la maschera è troppo rigida.

Scopri di più su Amazon

Leggi anche

Costumi carnevale bambina, idee e consigli per un travestimento perfetto

Costumi di carnevale: i travestimenti simpatici e originali per i più piccoli

Come truccare il viso dei bambini a carnevale con un fai da te semplice ed efficace