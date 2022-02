Costumi di carnevale: i travestimenti simpatici e originali per i più piccoli

Il carnevale è la festa più allegra dell'anno vissuta dai bambini in trepidante attesa. Coriandoli e stelle filanti portano con sé un tripudio di colori che divertono e mettono allegria ai più piccoli. Questo è il periodo dell'anno in cui, anche se per un solo giorno, i bimbi possono travestirsi e indossare i panni dei loro personaggi preferiti. Per far vivere in pieno questa festa anche ai più piccoli, i costumi che li trasformano in teneri leoncini o in simpatici panda non mancano.

Dopo avervi presentato i migliori costumi di carnevale per bambine e quelli per bambini, non potevano mancare i travestimenti dedicati ai neonati.

Perfetto per bambini "ruggenti": costume di carnevale da leone

Il nostro piccolo cucciolo di leone non può fare a meno di indossare il costume del re della giungla? Il pagliaccietto in poliestere che si adatta ad ogni bambino è la scelta ideale! I piccoli si sporcano spesso, ma il materiale permette di lavare il costume comodamente in lavatrice senza perdere colore o vestibilità. Perfetto per i bambini fino a 12 mesi, il travestimento è arricchito da un copricapo formato da un'adorabile criniera e orecchie che trasformano il nostro piccolo in un tenero leoncino pronto a divertirsi e vivere in allegria il carnevale.

Pro. Il costume calza bene.

Contro. Per alcuni utenti con più bottoni sarebbe stato più facile indossarlo.

Per gli amanti dell'orso più goloso: costume di carnevale da Winnie the Pooh

Il tenero compagno di avventure Winnie the Pooh, è il travestimento perfetto per gli amanti del cartone. Il costume curato nei minimi particolari, trasformerà il nostro piccolo nel simpatico e goloso orsetto. La tutina ideale per i bambini fino a due anni, è caratterizzata da polsini elasticizzati per mantenere al caldo e protetto il piccolo anche nelle giornate più fredde. Il copricapo con il volto di Winnie the Pooh completa il travestimento.

Pro. Il materiale è morbido al tatto.

Contro. Bisogna fare attenzione nella scelta delle taglie.

Morbido e tenero: costume di carnevale da coniglietto

Il coniglio è tra i personaggi dei cartoni più amati, con il suo simpatico musetto conquista tutti i bambini, anche quelli più piccoli. Allora per carnevale perché non scegliere il costume da coniglietto? Il materiale morbido e caldo, è perfetto per proteggere e tenere al sicuro il nostro bambino nelle giornate più fredde. Il travestimento curato nei minimi dettagli, oltre al copricapo è completato da una comoda zip che permette di indossarlo e toglierlo facilmente. Per far divertire i piccoli possiamo scegliere anche gli altri personaggi a disposizione come panda, volpe e anatra.

Pro. Il materiale del costume è morbido.

Contro. Non ha la copertura per i piedi.

Occhioni teneri e musetto simpatico: costume di carnevale da panda

La tutina perfetta per il carnevale, trasformerà il nostro piccolo in un dolcissimo panda, inoltre, il travestimento unisex è ideale sia per le bambine che per i bimbi. Il modello dotato di chiusura con cerniera sul davanti, permette di cambiare il pannolino o togliere la tutina facilmente, mentre il materiale oltre ad essere caldo e morbido, si lava facilmente in lavatrice per avere un travestimento sempre pulito.

Pro. Il costume ha un’ottima vestibilità e il tessuto è morbido.

Contro. Per alcuni utenti la testa del panda è un po' grande.

Per impersonare il piccolo principe: costume di carnevale da principe

Occhi azzurri e capelli biondi sono i tratti distintivi del nostro bambino? Allora il costume da principe è la scelta ideale. Il modello con pantaloni e casacca in ciniglia, è arricchito da una elegante cinta gialla in vita e da un elegante colletto bianco con profili gialli. Per essere il principe azzurro che tutte sognano, il costume non può fare a meno delle scarpine e del copricapo azzurro e il gioco è fatto!

Per i più birichini: costume da diavoletto

Per i bambini birichini un costume divertente è quello da diavoletto. Il modello perfetto per i piccoli di età compresa tra 1 e 3 anni di sicuro non li farà passare inosservati, composto da una tunica rossa a maniche lunghe ha una divertente stampa che richiama le fiamme e il forcone. La calzamaglia sempre sui toni del rosso e l’elastico ai polsi mantengono il piccolo al caldo e sicuro. Curato nei minimi dettagli, il costume è completato da un copricapo con le corna da diavolo.

Pro. Il costume è curato nei particolari.

Contro. Per alcuni utenti veste un po’ piccolo.

Ideale per non passare inosservati: costume da coccinella

Rosso, morbido e simpatico: questo costume a pagliaccetto è perfetto per rendere unico il carnevale dei bimbi. Il modello disponibile per i piccoli dai 0 a 2 anni, è super morbido e confortevole! Dotato di una cerniera e di bottoni a pressione nella parte posteriore, il travestimento è pensato per effettuare il cambio pannolini facilmente, in pochi minuti, mentre il cappuccio con antenne è completato da una pratica chiusura in velcro. Non resta che far indossare ai piccoli una tutina nera e potrà affrontare il carnevale al caldo e protetto.

Pro. Il tessuto è morbido e il colore è vivace.

Contro. Bisogna fare attenzione alle taglie.

Per gli appassionati di Alice nel paese delle Meraviglie: costume da stregatto

Se siamo appassionati di Alice il modello ispirato allo stregatto protagonista della favola, non può assolutamente mancare. La tutina a strisce è curata nei minimi dettagli, oltre al simpatico cappuccio con le orecchie, è completato dalla morbida coda e da due simpaticissimi stivaletti che ricordano le zampe dei gatti. Perfetto per mantenere il piccolo al caldo anche nelle giornate più fredde, il costume è rifinito da pratici elastici ai polsini delle braccia. Se vogliamo realizzare un simpatico travestimento di famiglia, non resta che indossare quello di Alice e del Cappellaio e il gioco è fatto!

Pro. Il costume è morbido e ben fatto.

Contro. Per alcuni utenti il tessuto non è traspirante.

Ideale per gli amanti delle fiabe: costume da Biancaneve

Il carnevale è l'occasione per interpretare i personaggi preferiti e se tra i più amati dalle piccole ci sono le principesse, non possiamo rinunciare al modello ispirato a Biancaneve. Il body realizzato in tessuto morbido, è perfetto per proteggere la pelle delicata dei bimbi. Il corpetto realizzato in cotone con motivo a tulipano e maniche a sbuffo, è completato da un sottile strato di raso con motivo abbinato e una gonna in tulle giallo con orlo a volant. Per rendere davvero perfetto il travestimento non poteva mancare la fascia rossa con il grazioso fiocco che da sempre contraddistingue la principessa.

Pro. Il costume è grazioso e le cuciture sono ben rifinite.

Contro. Bisogna fare attenzione alle taglie.

Per chi ama il supereroe mascherato: costume di Batman

L'eroe mascherato che combatte il crimine di notte è il personaggio più amato dai bambini, quindi impossibile non averlo tra gli outfit per il carnevale. Il modello adatto per i piccoli da 1 a 12 anni è perfetto da indossare anche nelle giornate invernali più fredde. La tutina total black realizzata in morbido materiale, con l'iconico logo del pipistrello, è semplice e facile da indossare grazie alla chiusura sulla schiena. Il modello poi, non poteva considerarsi completo senza la cuffia con le orecchie e il classico mantello.

Pro. Il materiale è morbido e caldo.

Contro. I clienti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

