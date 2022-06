Mini me: i costumi da bagno coordinati mamma e figlia

L'estate 2022 propone la moda dei costumi coordinati mamma figlia: bikini o interi è l’idea trendy a cui è difficile rinunciare per sottolineare il legame speciale.

Negli ultimi anni si é diffusa sempre di più la tendenza a indossare vestiti mamma e figlia uguali da utilizzare per un’occasione speciale o nel tempo libero. Allora perché non portare la moda Mini me anche in spiaggia?

Costume intero animalier

Il costume intero è un grande classico diventato un vero e proprio mast have nelle ultime stagioni, impossibile non indossarlo questa estate! Se amiamo l’animalier è l’occasione giusta per sfoggiare un costume coordinato. Realizzato in poliestere di alta qualità, il morbido materiale offre un’esperienza straordinaria sulla pelle anche dopo diverse ore sotto il sole. La stampa intramontabile è resa deliziosa da volant fucsia, il tocco in più che renderà le foto perfette per conservare ricordi indimenticabili.

Scopri di più su Amazon

Costume cut out

Il cut out è il modello del momento e non può mancare nella versione coordinata con le più piccole! Le varianti sono moltissime, ci sono quelli che a colpo d’occhio sembrano un due pezzi, quelli che mostrano la schiena o l’addome oppure i costumi che hanno una sola apertura laterale, come questo modello dal tocco romantico. Il corpetto monospalla ha degli eleganti volant e una stampa a strisce bianche e rosse che risalta ancora di più grazie allo slip rosso fuoco. Il tessuto realizzato in poliestere e spandex di alta qualità, è elastico, liscio al tatto, traspirante, in grado di asciugarsi rapidamente e comodo da indossare.

Scopri di più su Amazon

Costume romantico

Lo stile romantico è quello preferito da noi e dalla nostra bambina? Allora questa estate in spiaggia o in piscina è arrivato il momento di sfoggiare un due pezzi che incarna in pieno questo look. I pants a vita alta dallo stile vintage, oltre ad essere comodi sono anche colorati e si abbinano perfettamente al top a balze. Se l’estate è la stagione dei colori allora possiamo scegliere quello che vogliamo tra le differenti nuance a disposizione, l’importante è divertirci in compagnia di nostra figlia e rendere la giornata indimenticabile.

Scopri di più su Amazon

Costume crop top

Un capo d'abbigliamento che è diventato di tendenze è il crop top, in valigia non può assolutamente mancare il costume che si ispira a questo top? Il modello è perfetto per le donne e per le più piccole perché il tratto distintivo è quello di poter prendere il sole, senza scoprirsi troppo. Il bikini crop top disponibile con pants neri e top maculato, è comodo, realizzato con materiali di qualità e in grado di conferire al due pezzi un’eccellente elasticità e un’ottima vestibilità.

Scopri di più su Amazon

Costume sportivo

La vacanza è sole, relax, ma soprattutto divertimento e se vogliamo organizzare allegre attività in compagnia di nostra figlia, non possiamo assolutamente rinunciare a un costume sportivo. Giochi in spiaggia, castelli di sabbia o lunghe nuotate saranno ancora più fashion con il due pezzi formato da un top color Tiffany con la scritta “ A Legend” e i pants con una simpatica stampa all over a tema sportivo.

Scopri di più su Amazon