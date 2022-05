Costumi da bagno 2022, i modelli da ragazza per un'estate divertente e alla moda

La scuola sta per finire e le vacanze estive sono sempre più vicine. Dopo tanti compiti ed interrogazioni è arrivato il momento di concedersi una pausa e svagarsi. Oltre a trascorrere giornate all'aperto o al parco facendo giochi divertenti che coinvolgono anche mamma e papà, i ragazzi non vedono l'ora di tuffarsi al mare o in piscina.

Se la crema solare è importante per proteggere la pelle dai raggi del sole, non sono da meno i costumi da bagno: per le ragazze in particolare, i modelli e gli stili sono tanti.

Se avete voglia di fare un regalo e fare felice vostra figlia o nipote, vi proponiamo una piccola selezione dei migliori costumi da bagno, che le giovanissime non vedranno l'ora di indossare.

Per chi ama le tinte accese: bikini colorato

Per chi ama i colori l'estate è la stagione ideale. Stampe e tinte accese la fanno da padrone sui vestiti e il costume da bagno non poteva essere da meno! Per le ragazze che vogliono sfoggiare un look alla moda in ogni occasione, questo modello non può assolutamente mancare all'interno della valigia. Il due pezzi ha la parte superiore nella nuance rossa arricchita da un simpatico fiocco e le bretelle ampie per assicurare il massimo del comfort. Lo slip a vita alta, invece, si contraddistingue per una stampa supercolorata in cui i protagonisti assoluti sono fiori e frutti, il simbolo per eccellenza dell'estate. Disponibile in differenti taglie, dai 4 ai 16 anni, il costume è perfetto anche per le più piccole, inoltre, il materiale in poliammide si adatta al corpo e si asciuga in poco tempo.

Scopri di più su Amazon

Un grande classico: costume da bagno a triangolo

Alle ragazze piace essere alla moda e questo costume è un grande classico che non tramonta mai. Il modello a triangolo pensato per le adolescenti ha un design contemporaneo, ma adatto alla giovane età, infatti, è perfetto per le bambine dai 6 ai 16 anni. Il due pezzi realizzato in poliestere e spantex, resiste bene al tempo e all'usura, ma soprattutto si asciuga in poco tempo, pronto per essere indossato al mare o in piscina. Il top superiore con laccetti, permette al modello di essere estremamente versatile, rispettando in pieno le esigenze delle ragazze che possono decidere se allacciarlo nel modo classico o con scollo all'americana. Sui toni del celeste e del rosa e con la stampa a strisce, questo costume da bagno darà un tocco in più al look delle ragazze!

Pro. Il costume è comodo e i colori rimangono brillanti.

Contro. I clienti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Scopri di più su Amazon

Il must have: bikini monospalla

Per le ragazze sempre alla moda e che seguono le ultime tendenze, questo costume è il regalo perfetto. Il bikini monospalla è il must have di questa stagione e conquisterà le giovanissime che non vedranno l'ora di sfoggiarlo al mare o in piscina. Disponibile in diversi colori e taglie, accontenterà ogni stile e gusto! La culotte con stampa maculata e il top monospalla total black con taglio cut out, sono realizzati con un materiale ultramorbido e delicato sulla pelle in grado di asciugarsi in pochi minuti, pronto per accompagnare le ragazze durante le lunghe giornate al mare.

Pro. Il costume è bello e di tendenza.

Contro. Bisogna scegliere con cura la taglia giusta.

Scopri di più su Amazon

Per essere sempre alla moda: costume intero monospalla

Se il costume monospalla è il modello di tendenza questa estate, oltre alla versione in due pezzi, non si può rinunciare a quella intera. Il modello disponibile in due versioni accontenta ogni gusto, quello colorfull shadow è pensato per le appassionate dei colori, ma con un tocco d'eleganza grazie alle nuance declinate sul viola e sul verde acqua, mentre la versione night pegasus ha il pattern con coloratissimi unicorni stilizzati, ideale per le amanti di questi animali mitologici. La marcia in più? Il modello curato nei dettagli ha un originale cut out sulla schiena! Realizzato in poliestere i costume intero è morbido, elastico e comodo da indossare per sentirsi a proprio agio in qualsiasi situazione.

Scopri di più su Amazon

Comodo e versatile: tankini

Alle ragazze piace cambiare continuamente stile e abbigliamento, per farlo anche in vacanza il costume da bagno da avere sempre con sé è il tankini. Il costume nato dall'unione di una canotta (tank top) e il bikini, anche questa estate è uno dei modelli di tendenza! Amato dalle donne e dalle giovanissime è versatile e risponde a differenti esigenze, basta indossare un pareo o un paio di jeans e si avrà un loook del tutto differente, ideale per trascorrere del tempo con le amiche a fare shopping. Il modello a girocollo con taglio a vogatore sulla schiena è completato da uno slip e da una culotte, inoltre, è disponibile in differenti colori per accontentare ogni gusto.

Scopri di più su Amazon

Immancabile in estate: costume da bagno intero

Il mare o la piscina sono i luoghi ideali per divertirsi e tra i costumi da indossare in questa occasione ci sono quelli interi. Il modello ritornato in voga negli ultimi anni, conquisterà le ragazze al primo sguardo perché oltre ad avere una deliziosa stampa a fiori declianta in differenti colori, è caratterizzato da romantici volant sulla scollatura. Realizzato in tessuto speciale, il materiale assicura una protezione solare UPF50+, che mette al riparo dai raggi UV.

Pro. Il design è divertente.

Contro. Bisogna fare attenzione alle taglie.

Scopri di più su Amazon

Per le amanti del vintage: bikini a vita alta

Se vostra figlia o nipote è amante dello stile vintage allora saranno contente di ricevere in regalo il bikini a vita alta, ma nella versione 2.0. Il costume da bagno disponibile in differenti colori e fantasie come fiori, pois o stampe tropicali si contraddistingue par avere lo slip a vita alta perfetto per nuotare, correre o prendere comodamente il sole, tutto in totale sicurezza! A rendere davvero unico il bikini, poi, c'è il top con due strati di volant sul davanti e i laccetti per regolarlo in base alle esigenze. Realizzato in poliammide e spantex il tessuto è delicato sulla pelle, comodo e traspirante.

Scopri di più su Amazon

Per chi ha uno stile minimal: costume con scollo all'americana

Come l'abbigliamento, anche i costumi da bagno devono rispettare in pieno i gusti delle ragazze e questo modello è perfetto per le giovanissime che hanno uno stile minimal. Il bikini total red con una fascia nera sul top e sullo slip, rispecchia in pieno i gusti delle ragazze che preferiscono un modello essenziale, senza rinunciare alle ultime tendenze. Il costume, infatti, ha un design intramontabile grazie al pezzo superiore a triangolo reso unico dallo scollo all'americana che garantisce libertà di movimento e comfort più totale. Facile da lavare in lavatrice, il bikini è realizzato in materiale resistente in grado di asciugarsi rapidamente.

Scopri di più su Amazon