Costumi da bagno per ragazzi, i modelli pratici e alla moda

L'estate è il periodo dell'anno preferito dai ragazzi che finalmente possono tuffarsi in acqua e giocare liberamente in spiaggia in compagnia dei loro amici.

Telo mare, crema solare, paletta e secchiello, la borsa del mare deve contenere tutto l'indispensabile e il costume da bagno è tra gli accessori irrinunciabili.

A pantaloncino o a slip, ogni modello deve essere pratico e comodo per permettere al piccolo di correre e giocare sul bagnasciuga. Volete fare un regalo a vostro nipote? Non sapete quale modello scegliere per vostro figlio? Ecco una selezione dei modelli a cui i ragazzi non resisteranno.

Costume con Emoji

Le emoticon usate ogni giorno in chat o sui social non potevano certo mancare sul costume dei ragazzi, le simpatiche faccine che in modo stilizzato rappresentano le espressioni del volto, rendono unico questo modello. Cuffie, cappellini e salvagente circondano le faccine con espressioni divertenti e pronte a prendere il sole con gli immancabili occhiali, il costume da bagno a pantaloncino con fondo blu, è reso unico dalla stampa all-over. La parte superiore con elastico regalerà ai ragazzi un look impeccabile per essere i protagonisti della piscina o della spiaggia, realizzato in poliestere, è perfetto per tuffarsi in acqua ad ogni ora del giorno, mentre il cordino regolabile regala il massimo del comfort e permette di correre liberamente sul bagnasciuga.

Costume Star Wars

Gli amanti di Star Wars non potranno resistere a questo costume, il modello a pantaloncino è perfetto per gli appassionati della saga ideata da George Lucas. Il modello a fondo grigio con elastico a contrasto arancione trasporterà i ragazzi direttamente nel mondo di Guerre Stellari. Il protagonista assoluto del costume? Mandaloriano, abitante del pianeta Mandalore circondato dai loghi The Mandalorian e Star Wars il lettering della serie. Con questi fantastici pantaloncini di Star Wars, ogni ragazzo sarà stilosissimo e non passerà inosservato durante una lezione di nuoto o una giornate in spiaggia.

Pro. Il costume è comodo e di design.

Contro. I clienti che li hanno acquistati non hanno riscontrato difetti.

Costume Marvel

Captain America, Iron Man, Thor e Hulk sono i personaggi preferiti di vostro figlio o nipote? Con questo potranno portare i loro eroi in spiaggia o in piscina, il modello a pantaloncino è caratterizzato da una stampa all-over con i personaggi degli Avengers. Il coloratissimo costume da bagno, spicca grazie alle tinte pastello fresche e delicate, perfetto da indossare durante una festa al mare o una passeggiata in spiaggia. Se volete cambiarvi e rimanere sempre alla moda, il set è composto da un secondo costume total black con il logo Marvel a contraso sulla gamba sinistra. Il modello realizzato in cotone è comodo e pratico da indossare e si asciuga in un attimo, pronto per accompagnare i ragazzi durante un tuffo o una nuotata.

Pro. Il materiale con cui sono realizzati è di qualità.

Contro. Bisogna valutare bene le taglie.

Costume anti UV

Il mare e la spiaggia sono il simbolo del divertimento e del gioco, ma non bisogna mai dimenticare il benessere dei ragazzi, con questo costume realizzato in tessuto anti UV, i bambini saranno protetti dal sole e dai raggi sia dentro che fuori l'acqua. Per avere il massimo del comfort e giocare liberamente, il piccolo deve essere asciutto in fretta, la struttura del pantaloncino con occhiello e forellini permette di far uscire rapidamente l'acqua, inoltre, il trattamento idrorepellente consente al tessuto di far scivolare via ogni residuo di umidità. Lo slip interno offre sostegno ed è igienico, la maglia in rete e i forellini permettono la fuoriuscita della sabbia per prevenire fastidi. La cintura elasticizzata del pantaloncino, consente una regolazione precisa che impedisce al costume di muoversi permettendo al bambino di giocare senza temere di perderlo.

Costume Lego Ninjago

Colori, tinte delicate e stampe uniche sono i tratti distintivi dell'abbigliamento e dei costumi da bagno dei ragazzi, questo modello è perfetto per aggiungere un po' di colore al guardaroba da spiaggia. Il costume a fondo azzurro, ha un'accattivante stampa con i maestri di Spinjitzu sulla gamba sinistra, un regalo ideale per ogni fan di questi eroi. Il costume da bagno realizzato al 100% in poliestere, è arricchito da una comoda fascia e un elastico blu. Il pratico laccetto è pensato per offrire una protezione in più e permettere ai ragazzi di giocare liberamente senza la preoccupazione di perdere il costume.

Pro. Il costume da bagno è ben fatto.

Contro. I clienti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Costume Spider-Man

Tra i personaggi dei fumetti più amati dai ragazzi, non poteva di certo mancare Spider-Man. L'eroe che salta da un palazzo all'altro della città per sconfiggere il male è il protagonista assoluto di questo modello a slip. Il costume da bagno è il regalo perfetto per chi ama l'eroe con tutina rossa e blu, disponibile in due versioni, richiama gli iconici colori di Spider-Man. Quello a fondo blu con l'immagine dell'uomo ragno su un lato è perfetto per chi ha uno stile semplice ed essenziale. Quello a fondo rosso con l'eroe della Marvel sempre in azione è ideale per chi non vuole passare inosservato. Realizzato in poliestere si asciuga in pochi minuti pronto ad accompagnare i ragazzi in una nuova avventura il riva al mare.

Pro. La vestibilità è ottima.

Contro. I clienti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Costume a stampa

Ai ragazzi piace essere alla moda e scegliere con cura i loro vestiti, questo vale anche per i costumi da bagno, per essere di tendenza e avere ogni giorno un look diverso, potete optare per questo costume disponibile con colori e stampe differenti a seconda dei gusti. Ai modelli giallo fluo con skateboard e scritte, si associano costumi con ananas, banane, ancore e dinosauri per non passare inosservati, mentre per chi predilige uno stile più classico non mancano i costumi con stampa a quadretti. Realizzato in poliestere idrorepellente, bastano 10 minuti e il costume è pronto per essere nuovamente indossato.

Pro. Il costume si asciuga rapidamente.

Contro. Bisogna fare attenzione alle taglie.

Costume classico

Lo stile classico è sempre apprezzato anche quando si parla di costumi, ed è possibile scegliere un modello in grado di essere sempre alla moda come quello della Nike monocromatico. Disponibile in rosso, giallo fluo e celeste, anche se il modello è a fondo unico di sicuro non vi farà mai passare inosservati grazie anche all'iconico baffo sulla gamba sinistra. Completato da una tasca interna in rete per riporre oggetti di piccole dimensioni, ha una coulisse esterna per garantire comfort e vestibilità.

Pro. Il costume da bagno è bello e ben fatto.

Contro. Gli utenti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

