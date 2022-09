The North Face, i giubbini must have nel guardaroba dei ragazzi

The North Face è uno dei brand più iconici che ha conquistato tutti con le sue giacche amate da sportivi, da chi ha un abbigliamento casual, ma anche da atleti e vip. Star del calibro di Kanye West, ASAP Rocky e Drake, sono super fan del marchio statunitense.

Il successo del brand da sempre affascina ragazzi di ogni età che quando arriva la stagione più fredda non vedono l’ora di indossare il loro giubbino preferito e ripararsi in modo cool durante l’autunno e l’inverno. Perfetto per la scuola, il tempo libro o l’attività sportiva, anche nella collezione autunno/inverno non mancano gli evergreen.

Se sei alla ricerca di una nuova giacca, ti presentiamo alcuni modelli che devono assolutamente far parte del tuo guardaroba.

The North Face giacca triclimate

La giacca triclimate dallo stile semplice ed essenziale, è allo stesso tempo molto versatile e pronta ad accompagnarti durante gli impegni della giornata. Il modello tre in uno è pensato per adattarsi ad ogni condizione climatica: ad esempio per andare a scuola puoi scegliere di indossare lo strato esterno impermeabile e traspirante insieme alla giacca interna termica. Quando le temperature sono più miti, puoi scegliere di rimuovere la parte interna e indossare solo quella esterna per affrontare con una giacca traspirante gli altri momenti della giornata. Quando fa particolarmente freddo, poi, puoi sfruttare il proteggi mento e il cappuccio regolabile con visiera termosaldata.

The North Face Diablo

Quando l’inverno entra nel vivo, il gubbino perfetto per andare a scuola è il piumino Diablo. Con la sua imbottitura da 700 cuin ricavata da fonti responsabili regala un piacevole calore fin dal primo momento. Grazie ai polsini e all’orlo elastico, poi, anche nelle giornate più ventose rimarrai sempre al caldo. Disponibile in differenti colori, il tessuto ripstop lo rende estremamente resistente.

The North Face Quest

Qualità e affidabilità è quello che cercano i ragazzi quando scelgono una giacca a vento e The North Face Quest ha tutte le caratteristiche che faranno contenti i giovanissimi. Infatti non riusciranno a fare a meno del modello realizzato con DryVent a due strati caratterizzata da cuciture nastrate e finiture idrorepellenti. Ideale durante le giornate particolarmente umide o durante un’escursione, rimarrai asciutto e senza sudare eccessivamente grazie anche agli orli con cordoncino e ai polsini elasticizzati. Il proteggi mento in maglia spazzolata non solo mantiene al caldo, ma protegge da possibili irritazioni.

The North Face Resolve

La giacca realizzata in tessuto DryVent tiene lontana l’umidità e ti mantiene ventilato tutto il giorno durante i tuoi impegni. Non vedrai l’ora di indossarlo per andare a scuola perché permette di rimanere al caldo e a prova di pioggia. Il proteggi mento in tessuto spazzolato, la fodera in rete, il cappuccio regolabile ripiegabile e la pattina frangivento in velcro rendono questa giacca ancora più impermeabile, perfetta per affrontare anche l’inverno più rigido.

The North Face piumino

Vuoi proteggerti dal freddo e avere uno stile moderno? Allora il piumino The North Face è il capo che ti accompagnerà questo inverno in ogni tua attività. Pratico e versatile, ha una leggera imbottitura sintetica che mantiene al caldo anche quando le giornate sono particolarmente piovose perché il rivestimento impermeabile permette all’acqua di scivolare e rimanere sempre asciutti. Disponibile in differenti colori non devi fare altro che scegliere quello che ti piace di più ed essere super glam questo inverno.

