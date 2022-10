I giubbini autunnali che ogni ragazza deve avere nel suo guardaroba

Con l’arrivo dell’autunno si devono abbandonare vestitini e magliette a maniche corte e riprendere cappottini e giubbini. I capisala permettono alle ragazze di essere protette e al caldo mentre vanno a scuola, in palestra o durante il loro tempo libero.

Se la ricerca di un capo caldo e confortevole è fondamentale, non bisogna sottovalutare lo stile. Per avere un look impeccabile durante tutta la giornata, scegliere la giacca che rispecchia al meglio la propria personalità è importante.

Dopo avervi presentato i migliori giubbini per ragazzi, ecco alcuni modelli che non possono mancare nell’armadio delle ragazze per essere sempre trendy.

Per chi ha un look sportivo: giacca casual

Ogni ragazza è alla ricerca di un look che rispecchi al meglio la propria personalità. Se ami stare comoda e sentirti a tuo agio in ogni occasione, lo stile casual è quello ideale. Se jeans e sneakers sono un must nel tuo armadio, la giacca con cappuccio è il capo che completerà al meglio il tuo outfit. Il modello ampio e confortevole, in grigio con profili e tasche in rosa è perfetto per regalare il massimo della comodità senza rinunciare ad un tocco di femminilità. La chiusura con bottoni a pressione è facile da abbottonare e per assicurare il massimo del calore, la giacca è arricchita da un cappuccio con rivestimento interno in pile. Le ampie tasche frontali sono pensate per contenere all’interno l’indispensabile.

Pro. L'interno in pile rende il giubbino caldo.

Contro. I clienti che l'hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Scopri di più su Amazon

Perfetta per chi ha uno stile rock: giacca bikers

Tra i look intramontabili quello rock conquista sempre più ragazze, perché allora non proporlo in versione junior? Per rendere meno strong questo stile e renderlo adatto a tutte, la scelta dei capi è fondamentale. Pantaloni neri e anfibi, possono essere “addolciti” con la giacca di pelle in rosa antico, beige e cielo, se preferisci il total black, il modello biker è disponibile anche in nero. L’abbottonatura in diagonale con zip è completata con il classico colletto a punta, la giacca a maniche lunghe rifinita nei dettagli non poteva non avere la cerniera sui polsini e le iconiche tasche laterali con zip, per conservare all’interno le chiavi o il portafoglio.

Pro. La giacca ha un bel taglio.

Contro. Veste un po' piccola.

Scopri di più su Amazon

Per chi ama lo stile romantico: giacca a vento

Per le ragazze che amano lo stile romantico ed elegante, la giacca a vento è il capo ideale per proteggerti dai primi freddi autunnali. Il modello a trench realizzato in cotone è disponibile in differenti colori, infatti, accanto al classico beige, se vuoi un tocco in più puoi scegliere la giacca in nero. Il modello si contraddistinguono per la fodera interna a quadri, inoltre, il trench dal design classico ha l’abbottonatura con bottoni grandi e la cinta in vita per rendere più elegante il modello.

Scopri di più su Amazon

Per ripararsi nei giorni di pioggia: impermeabile

L’autunno è la stagione caratterizzata da temperature basse e piogge insistenti, per andare a scuola o sentirsi sicure in ogni momento della giornata, nell’armadio delle ragazze non può mancare l’impermeabile. La giacca dal look accattivante le proteggerà rimanendo sempre alla moda e trendy, il modello a maniche lunghe è ampio, ed è disponibile in diverse fantasie, tutte pensate per colorare anche i giorni di pioggia più grigi. Il materiale esterno in poliestere e la fodera in pile terrà le ragazze al caldo anche nelle giornate più fredde, la giacca a vento è completata da un comodo cappuccio e da tasche frontali per tenere gli oggetti preziosi al sicuro anche quando piove.

Pro. Protegge bene dal vento e dalla pioggia.

Contro. La giacca a vento veste un po' piccola.

Scopri di più su Amazon

Per chi ama lo stile classico: cappotto

Il cappotto è il capo classico per eccellenza! Il modello semplice ed essenziale può essere declinato anche in versione junior, basta indossare una gonna di jeans o un vestitino con sneackers e in un attimo le ragazze avranno uno stile elegante, ma super trendy. Il modello a quadri è arricchito da bottoni frontali e dal collo a scialle per addolcire lo stile essenziale, realizzato in poliestere, oltre a tenere le ragazze al caldo grazie al cappuccio, può essere lavato facilmente in lavatrice.

Pro. Il modello è elegante.

Contro. Bisogna fare attenzione alle taglie.

Scopri di più su Amazon

Un grande classico: giacca jeans

Un must have immancabile nell’armadio dei grandi e delle ragazze, è la giacca di jeans. Il capospalla negli ultimi anni ha avuto una nuova vita diventando un capo passepartout che sta bene a ogni età e in ogni occasione. Per proteggersi dalle temperature autunnali le ragazze non possono fare a meno della giacca di jeans. Perfetta per la scuola o il tempo libero, le farà sentire comode e alla moda in ogni occasione. Il modello in denim a maniche lunghe è caratterizzato dalla classica chiusura a bottoni di metallo, a completare la giacca non possono mancare le tasche, quelle frontali chiuse con una piccola pattina conserveranno al loro interno gli oggetti preziosi. La marcia in più? Il giubbino è completato da applicazioni nella parte anteriore e sulla schiena, per far sentire ogni ragazza una vera e propria star!

Scopri di più su Amazon

Per proteggersi dal freddo in modo easy: smanicato

Le ragazze che amano un look sportivo e pratico non possono non avere nel loro guardaroba lo smanicato. Realizzato in poliestere ha un'imbottitura con materiali di alta qualità, infatti, oltre ad essere morbido e confortevole è traspirante, perfetto per essere indossato diverse ore al giorno rimanendo fresche e asciutte. Il modello antivento e con interno in pile, resiste all'usura e tiene al caldo anche nelle giornate autunnali più fredde. Facile da abbinare, è adatto sia per il tempo libero che a diversi tipi di sport all'aria aperta, perché è disponibile in differenti colori e fantasie per dare un tocco in più al tuo outfit.

Pro. Lo smanicato è comodo e caldo.

Contro. Bisogna controllare bene le taglie.

Scopri di più su Amazon

Pratico e adatto ad ogni look: parka

Adatto per la scuola o il tempo libero, il parka è il capospalla che terrà al caldo e protette le ragazze durante i primi freddi autunnali. Il modello lungo fino al ginocchio protegge dal vento e dalla pioggia, mentre la coulisse in vita e la chiusura con cerniera e bottoni permettono alle giovanissime di essere protette e sentirsi a proprio agio. La giacca disponibile in differenti colori e fantasie a seconda del proprio stile, è completata da una fodera interna rosa e dalla pelliccia del cappuccio arcobaleno per dare un tocco di colore nelle grige giornate autunnali.

Pro. Il parka è caldo e ha una buona vestibilità.

Contro. I clienti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Scopri di più su Amazon

Perfetta per sentirsi alla moda ed elegante: blazer

Considerato da sempre un capo elegante adatto solo agli adulti, nel corso degli anni il blazer è riuscito a stare al passo con i tempi tanto da trasformarsi in un capospalla adatto anche alle giovanissime. Come? Affiancando allo stile classico stampe alla moda in grado di conquistare le ragazze. Questo modello super easy si contraddistinte per fantasie teen che prendono ispirazione dai fumetti e dall'arte senza dimenticare stampe iconiche come l'animalier. La giacca con un solo bottone può essere indossata a scuola e nel tempo libero, basta abbinare un paio di jeans e una t-shirt e il gioco è fatto.

Pro. Il blazer è bello e colorato.

Contro. I clienti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Scopri di più su Amazon

Per essere sempre al caldo: giacca in finta pelliccia

In autunno alcune giornate possono essere particolarmente fredde e per ripararsi dalle temperature basse, nell'armadio delle ragazze non può mancare la giacca in finta pelliccia. Il modello a maniche lunghe disponibile in differenti colori come bianco, nero, rosso o grigio, si adatta a ogni outfit così da poterlo indossare a scuola o per un evento particolare. La giacca in pelliccia di poliestere è pensata per accompagnare le giovanissime in autunno o durante i primi giorni dell'inverno grazie alla chiusura con zip e agli elastici sui polsi, inoltre, il modello completato dal cappuccio, conquisterà le ragazza che si sentiranno protette e alla moda in ogni situazione.

Pro. La giacca è calda, morbida e di qualità.

Contro. Per alcuni utenti veste un po' larga.

Scopri di più su Amazon

Come scegliere il cappotto per ragazze

Il autunno il capo più indossato è il giubbino perché mette al sicuro le ragazze dai primi freddi, ma nello stesso tempo deve essere bello e rispecchiare lo stile delle giovanissime.

La giacca deve essere indossata quotidianamente e accompagnare durante i diversi impegni della giornata, quindi prima di acquistarla bisogna fare attenzione e scegliere il modello con cura prendendo in considerazione alcuni aspetti:

Temperature : deve essere adatta alla stagione e al clima

: deve essere adatta alla stagione e al clima Tessuto : si deve adattare alle temperature e allo stile delle ragazze

: si deve adattare alle temperature e allo stile delle ragazze Lunghezza : possono essere corte, lunghe fino alle ginocchia o alle caviglie

: possono essere corte, lunghe fino alle ginocchia o alle caviglie Colore : visto che deve essere utilizzata tutti i giorni, meglio scegliere un colore o una fantasia facilmente abbinabile

: visto che deve essere utilizzata tutti i giorni, meglio scegliere un colore o una fantasia facilmente abbinabile Misure : la giacca deve calzare bene senza essere né troppo stretta né troppo larga

: la giacca deve calzare bene senza essere né troppo stretta né troppo larga Apertura: oltre ad avere un valore estetico, l’apertura deve essere pratica e resistente all’usura

A queste caratteristiche bisogna aggiungere il modello che si avvicina di più allo stile delle ragazze. Vediamo quelli a disposizione.

Cappotti

Solitamente pesanti e imbottiti possono essere corti, a tre quarti o lunghi e sono adatti a chi preferisce lo stile classico che può essere reso più easy con un outfit meno impegnativo. Disponibile con la tradizionale abbottonatura, alcuni modelli sono a doppiopetto, in questo caso i lembi del cappotto sono sovrapposti e chiusi ognuno da una fila di bottoni.

Piumini

Eleganti o più sportivi, i piumini riparano le ragazze dal freddo autunnale e invernale perché sono realizzati in poliestere e solitamente sono imbottiti. Corti o a tre quarti sono adatti sia alla mezza stagione che a climi più freddi, basta scegliere lo spessore dell’imbottitura.

Giacche di pelle

Perfette per la mezza stagione possono essere anche imbottite all’interno e diventare il capo ideale per l’inverno

Impermeabili

Pensati per proteggere dalla pioggia, sono realizzati con materiali impermeabili e possono essere utilizzati soli o su cappotti per rimanere asciutti anche durante i temporali.

Giacche di jeans

Sono capi intramontabili da utilizzare nella mezza stagione. Adatti con ogni outfit danno un tocco in più al proprio abbigliamento.

Giacche a vento

Realizzate in colori molto vivaci, le giacche a vento sono caratterizzate da materiali sintetici e imbottitura interna, per mettere al sicuro dal freddo, è completata dal cappuccio.