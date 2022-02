Jeans ragazze primavera 2022: i modelli da avere assolutamente

Protagonisti indiscussi del guardaroba, i jeans sono versatili e hanno conquistato gli outfit sia degli adulti che dei ragazzi.

Il capo, fin dalla sua comparsa, è diventato un punto di riferimento per coloro che lo hanno indossato. Se per i lavoratori rappresentava una divisa, per i giovani era il simbolo della contestazione. Sempre attuali e al passo con i tempi, i jeans sono diventati l’incarnazione del glamour negli anni ’90, tanto che oggi sono considerati il capo jolly e trasversale adatto ad ogni situazione.

Must have durante tutto l’anno, si confermano il punto di riferimento anche nella stagione primavera/estate 2022 pronti a conquistare il look delle giovanissime che non vedono l’ora di sfoggiare i loro jeans preferiti.

Nella nuova collezione, oltre ai modelli che hanno tenuto banco negli ultimi anni (skinny o cropped), ci sono dei grandi ritorni tra cui l’amatissima zampa di elefante perfetta per avere un mood 70s, ma con uno sguardo alla contemporaneità.

In denim, colorati o nelle tinte pestello, le jeans addicted non riusciranno a fare a meno del capo versatile adatto ad ogni momento della giornata, da completare con accessori e capi, pronti a trasformare il look delle ragazze da casual, a chic a sporty in pochi minuti.

Jeans skinny

I jeans skinny con la silhouette stretta, hanno il pregio di essere versatili e di poter essere abbinati praticamente con tutto, caratteristica che li hanno resi il capo d’abbigliamento must have degli ultimi anni. Il modello Levi's 720 High Rise Super Skinny, racchiude in sé tutti questi aspetti così da ricreare con pochi gesti un outfit casual, da indossare a scuola, abbinato ad una felpa e a un paio di sneakers. Volete un look più ricercato? Con una camicetta, un paio di ballerine e gli abbinamenti giusti, il cinque tasche vi regalerà uno stile chic. Il denim, disponibile in differenti tonalità, è pronto per accogliere la stagione primaverile e valorizzare il vostro look.

Jeans oversize

Accanto ai modelli aderenti, tra i jeans da avere assolutamente nel guardaroba, non potevano mancare quelli più larghi e comfy. Declinati in tantissimi modelli diversi, i jeans oversize sono confortevoli e possono essere indossati con disinvoltura in ogni momento della giornata. Il modello a vita alta trionfa nella collezione primavera 2022 abbinato ad una t-shirt cropped per un mood urban style. Il cinque tasche con gamba larga e morbida diventa il capo must have per la scuola o il tempo libero, abbinato ad un paio di All Star, sia nella versione chiara che in quella nera!

Jeans zampa

Direttamente dagli anni ’70 approda nel guardaroba delle giovanissime, e non solo, il jeans a zampa d’elefante che ha conquistato davvero tutti. Il modello vintage dal sapore un po’ retrò, può essere indossato quotidianamente con un paio di Chunky sneakers oppure con un paio di zeppe soprattutto quando le temperature si alzano e l’estate inizia a fare capolino. Oltre al jeans a zampa con lavaggio scuro disponibile in nero, blu e viola, c’è quello con orlo sfilacciato ed inserti a stampa per avere un look effetto wow durante la bella stagione. Il modello a zampa con elastico in vita, non solo è comodo da indossare per diverse ore consecutive, ma è completato da un delizioso foulard agganciato al passante per dare un tocco in più al look delle giovanissime.

Jeans strappati

Look street e casual sono la vostra passione? Allora i jeans con strappi sono ideali con le sneakers se volte un look sporty, o con ballerine se desiderate un pizzico di femminilità. Diventato uno dei modelli di punta degli ultimi anni, la primavera 2022 presenta il jeans declinato in differenti modelli come quello skinny fit in denim chiaro con risvolti alla caviglia per un mood chic, oppure a vita alta per chi preferisce una vestibilità più comfy. Il taglio morbido, del classico cinque tasche è reso ancora più confortevole dall’elastico in vita.

Jeans vita alta

Perfetti per restituire una figura più alta e nascondere i fianchi morbidi, i jeans a vita alta sono il "mai più senza" di questa primavera 2022. Il modello ha il pregio di stare bene praticamente a tutte perché mette in risalto il punto vita. Proprio per questo può essere indossato con top e pullover cropped, oppure con maglie e camicetta all’interno dei pantaloni per valorizzare al meglio la vita alta anche con l’aiuto di una cintura in vita. Il jeans in cotone sostenibile, dal taglio lungo fino alla caviglia, ha un linea boyfriend super giovanile, ideale per la scuola e il tempo libero.

Mom jeans

Simbolo degli anni ’90, i mom jeans sono tornati ormai di moda da un paio di stagioni e hanno conquistato tutti, dalle nostalgiche di quegli anni, alle giovanissime! Pronti a diventare il must have della nuova stagione, sono gli alleati di stile che renderanno indimenticabile gli outfit di ogni ragazza. Con ricami e orli sfilacciati sono pensati per un look casual, mentre la vita super high, con taglio a sigaretta come quelli di Calvin Klein, hanno una vestibilità morbida per un look urbanwear completato da t-shirt e sneakers.

Jeans corti alla caviglia

Lasciato alle spalle il freddo e le temperature basse, la primavera è la stagione perfetta per iniziare a godere del caldo e dei primi raggi di sole, come? Con i jeans corti alla caviglia, i classici cinque tasche super skinny ed elasticizzati permettono di mettere ancora più in evidenza la gamba e sono irrinunciabili grazie alla loro versatilità. Da indossare con una giacca di jeans, una t-shirt bianca e un paio di sneakers per un effetto casual, in un attimo regalano un tocco di femminilità con un paio di sandali flat, per essere comode senza rinunciare al glam.

Jeans neri

Il jeans è un grande classico, e se quello in denim è il più amato, anche quello nero non manca all’interno del guardaroba delle giovanissime. Quest’anno è arrivato il momento di ampliare la vostra scelta con modelli che non conoscono stagioni come quello 710 della Levi’s total black con taglio super skinny da attualizzare con sneakers colorate per dare un tocco in più al look. Il cinque tasche versatile e adatto ad ogni stagione è disponibile sia nella versione nera che in quella baton rouge per un outfit urban.

